El renacer de Raziel García: motivos e ilusiones de su regreso a la Liga 2, el porqué rechazó 10 ofertas de primera y su entrañable labor de padre con sus hijos

El volante de 30 años explicó los motivos que lo llevaron a aceptar la propuesta de jugar la Liga 2 y los cuestionamientos que ello conlleva - Crédito: Infobae Perú/ Paula Elizalde

Reinventarse no es una palabra ajena para Raziel García. Él sabe lo que es estar al borde del retiro y llegar hasta la cima del fútbol peruano. Después de un efímero, pero mediático paso por la selección peruana entre 2021 y 2022, no pudo reeditar actuaciones estelares en Deportes Tolima de Colombia y Carlos Mannucci. Ante la adversidad, decidió volver a sus raíces, encontrarse consigo mismo, bajar un peldaño y asumir con hidalguía -o valentía- su decisión de disputar el ascenso peruano con el club que lo encumbró como futbolista profesional, Universidad San Martín. No busca la gloria, es el sano proceso de lograr un noble objetivo: ser artífice del retorno a la Liga 1 2025. Tampoco es un reflote en su carrera; sino una revancha de vida, sentir la misma sensibilidad con el balón que un día lo hizo feliz.

El volante, con tres décadas a cuestas, conversó con Infobae Perú, sobre sus tribulaciones, el pasado reciente que parecía prometedor, la ilusión del presente y la fe sobre su futuro. De las críticas por jugar segunda división, la tarea de ser padre y madre, hasta el ansiado retorno a la ‘blanquirroja’. Esto y más nos cuenta el zurdo.

Razones para volver a San Martín y Liga 2

- ¿Cómo te estás sintiendo en estas primeras semanas con San Martín, tu club cantera?

Muy contento de estar de vuelta en casa, me siento muy a gusto. Hay un buen grupo, hay un buen entrenador, un buen ambiente, que es primordial y la base para poder hacer un buen trabajo.

- Nos comentabas que estabas un poco sentido, ¿qué lesión tienes y en cuánto tiempo te podremos ver de regreso en las canchas?

Tuve un golpe en el talón, así que tengo una fisura en el calcáneo que me va a tener, por lo menos, tres semanas fuera, espero que sea menos, pero hay que tomarlo de la mejor manera, verlo del lado positivo, que pase al inicio del campeonato y no en instancias decisivas.

- La meta colectiva es ascender sí o sí a Liga 1, pero a nivel individual, ¿qué es lo planeado?... Hace un momento te escuché bromeando sobre que por cada cinco asistencias te iban a dar un premio…

Mi objetivo individual, lo primero es sumar, en lo mucho o poco que pueda desde donde me toque al grupo, dar mi mejor esfuerzo como siempre lo he tratado de hacer y ascender. Ser protagonista, que, si están confiando en mí, tengo que hacer que valga la pena, esa apuesta que están haciendo por mí. Ayudar con la experiencia que tengo y liderar este grupo, que está conformado de muy buenas personas y eso me tiene muy contento.

- Si bien en la categoría hay futbolistas de renombre, con pasado en selección, por pasado reciente, ¿sientes que eres la máxima figura de la competición?

No tanto figura, tengo un poco más de experiencia, quizás vengo un poco más activo, pero sí tengo la responsabilidad, sí siento ese peso de dar un poquito más, de ser más responsable, importante y determinante en instancias más complicadas. Creo que para eso me han traído, pero también hay jugadores muy importantes como Damián Ísmodes, que ha jugado en el extranjero, selección y el año pasado tuvo una buena campaña aquí. Vengo a sumar, que es lo principal.

- Llamó poderosamente la atención, no por el club, sino por la división, tu fichaje a San Martín… ¿Cuál fue la razón detrás de tu pase, priorizaste quedarte en Lima?

Tienes razón en eso, la decisión de venir a San Martín es porque es una institución seria, de las pocas que hay en el fútbol peruano, lastimosamente está en Liga 2. Otro es un tema personal, hay mucha gente que me critica, que cómo de jugar en Colombia, en selección, ahora voy a jugar Liga 2, pero para mí la familia es muy importante. Fue una decisión pensando en ellos, en mis hijos, de poder estar aquí en Lima. No quiero sonar muy agrandado o como lo quieran tomar, pero tuve diez equipos de primera división que quisieron contar con mis servicios, pero prioricé el aspecto familiar y tratar de devolver a este equipo al lugar que merece. San Martín es un club que tiene donde entrenar, que paga puntual, que se preocupa por lo que necesitas, si el grupo requiere algo extra hacen el esfuerzo y está todo ordenado. Eso es lo que un futbolista profesional necesita para poder trabajar de la mejor manera. Decidí apostar y confiar por este club.

Raziel García volverá a jugar segunda división después de cinco temporadas - Crédito: Infobae Perú/ Paula Elizalde

El paso por Deportes Tolima de Colombia

- Pasados dos años, ¿cómo catalogas tu paso por el fútbol colombiano? Fuiste a Deportes Tolima en un momento donde brillabas en el torneo local y por ir al extranjero rechazaste algunas propuestas. Lamentablemente, las cosas no se dieron como esperabas, ¿cuál fue el contexto para que tu fútbol no se pueda desarrollar?

Me costó un poco el ritmo de competencia, pero sobre todo es un tema de gustos. Al entrenador que me tocó simplemente no le gustaba por más que hacía bien las cosas, a veces. El fútbol es así y uno tiene que entender que cada técnico tiene ciertas debilidades por ciertas características o futbolistas. De repente yo no era de su agrado, no terminé jugando y también tuve lesiones por golpes. Me queda de experiencia, ya lo gocé, ya lo viví, ya experimenté allá y tocó volver a USMP para devolverlo donde le corresponde y por qué no, volver al extranjero. Todavía tengo contrato allá, estoy a préstamo y no está cerrada la posibilidad de volver. Ahora (2024) no pude ir por el cupo de extranjeros, estaban llenos y tuvieron que prestarme otra vez, pero siempre veo el lado bueno, el bienestar de mi familia, tratando de hacer las cosas bien y trabajar.

- Eso habla bien de la valoración que te tienen a nivel institucional, porque fácil era rescindirte contrato y dejarte libre con tu carta pase, de repente ven en ti un potencial para regresar…

Justo eso lo hemos hablado, lastimosamente tuvieron que contratar un arquero extranjero y por eso el cupo de foráneos está lleno, pero no está cerrada la posibilidad de volver, espero que se pueda hacer, así que lo único que toca de mi parte es estar preparado por si eso pasa. Hacer una buena liga, ascender con San Martín y ya veremos lo que pasa.

Raziel García jugó todo el 2022 en Deportes Tolima. Foto: Superliga Colombia.

Selección peruana: experiencia única y anhelo

- Después de altos y bajos llegaste a probar la satisfacción de vestir la camiseta de la selección, pero no por un período muy prolongado… ¿Sientes que ese capítulo ya está cerrado o crees que es posible volver con Jorge Fossati?

Uno siempre quiere estar, desde pequeño se lo imagina o cuando juega en el barrio con los amigos se creía algún jugador de la selección. No está cerrada esa posibilidad, Fossati fue claro y dijo que cualquiera podía jugar, sin importar la edad o el equipo que juegue, simplemente que rinda. Me toca esforzarme para regresar de la mejor manera, mejor que en años anteriores. Tengo más experiencia y sigo con las mismas ganas de volver. Ha sido una experiencia única la de cantar el himno nacional con estadio lleno o fuera del país, es una sensación que uno no puede describir y sueño con tenerla nuevamente.

- Cómo tomaste ese impacto mediático que supuso la exposición que te dio la Copa América, tanto tú como tu familia fueron asediados por la prensa y llegaron hasta tu casa…

Contento más que todo por mi familia, porque a uno le gusta que la familia se sienta orgullosa. Gracias a Dios se dio así, lo tomé muy tranquilo, no soy mucho de andar en redes sociales, por ahí subo algunas historias porque los tiempos han cambiado en ese tema, pero contento porque mi familia disfrutó. Mi mamá salió en todos lados, mucha gente también me escribió y felicitó, pero siempre con cuidado porque en esos momentos todos se te acercan. Siempre me dediqué a mi familia, he estado con ellos, soy hogareño y lo disfruté con mis hijos porque están más pendientes en el tema fútbol, ya que les gusta mucho.

El rechazo a Alianza Lima en 2022

- En 2022 decidiste ir a Colombia rechazando la propuesta de ir a Alianza Lima, equipo por el que tienes un sentimiento particular, ¿todavía persiste ese deseo de vestir de ‘blanquiazul’ o a raíz de tu negativa crees que se zanjó todo al respecto?

El fútbol da vueltas, uno nunca sabe dónde puede llegar. Obviamente, soy hincha de Alianza, pero eso no quiere decir que deteste a los otros equipos, eso lo dejo descartado porque incluso me gusta como juega ahora Universitario. Tuve que decidir, de repente no era más plata en Colombia, pero era la experiencia de salir del país, tenerlo dentro de mis pergaminos, que era una de las metas que tenía. Me gustaría jugar en Alianza, por qué no, pero ahora estoy enfocado en mi familia. Para mí el 2023 fue un año muy difícil. Actualmente, tengo la tenencia de mis hijos, creo que soy el único futbolista del país, si es que por ahí no hay otro, que tiene la tenencia total de sus hijos, soy papá y mamá. Estar en el tema del colegio, la lonchera, de llevarlos a la escuela a sus actividades, con mucha ayuda de mi novia. Me ha costado el 2023 dedicarme un poquito más a mí, pero este 2024 estoy muy enfocado en mi familia y en el futuro. Ya cumplí 30, me quedan seis u ocho años de carrera y tengo que llegar lo más lejos posible para asegurar el futuro de mis hijos y de mi familia.

El futbolista volvió a reiterar su deseo de vestir la 'blanquiazul' y reafirmó su hinchaje por el club - Crédito: Infobae Perú/ Paula Elizalde

Ricardo Gareca en Chile

- ¿Ricardo Gareca marcó un antes y un después en tu carrera, qué opinas que ahora dirija al clásico rival de Perú, Chile?

Es trabajo, como dije hace poco, soy hincha de Alianza, pero si me llaman de la ‘U’ y me ofrecen ir, por trabajo lo tendré que hacer. Gareca le tiene un gran cariño al Perú, pero toca ir al otro lado y eso es válido. Si es una pena que no esté en la selección de Perú porque logró mucho. En lo personal me dio mucha confianza, siempre me ayudó a ver el lado positivo de las cosas, a esforzarme. Ahora lo tenemos en el archienemigo, pero hay que tomarlo de la mejor manera. Ya sabemos cómo trabaja, por ahí las debilidades que teníamos como selección para aprovecharlas. Todo pro tiene su contra. Contento porque él está con trabajo y muy bien.

- ¿Te has comunicado con él después de que firmó con Chile?

No he tenido mucho contacto con él en lo personal, más que todo con Néstor Bonillo era con quien más hablaba, incluso cuando estaba en Alianza, le deseo el mejor de los éxitos porque es una gran persona, un gran profesional y se merece lo mejor.

El 'Tigre' lo hizo debutar en la 'bicolor' y el centrocampista, con gratitud, le deseó lo mejor en la 'roja' - Crédito: Infobae Perú/ Paula Elizalde

Objetivos por cumplir

- Ya con 30 años, ¿hay alguna meta de Raziel García para los años finales de su carrera que le falte lograr?

Volver a la selección y consolidarme. Me gustaría acabar jugando en la selección los últimos años de mi carrera y ser más protagonista. Me quedó esa espina clavada porque sé que lo puedo hacer, que puedo destacar y ahora vamos a tener que remar y esforzarnos para cumplir ese sueño, más que todo el de mis hijos, pues son ellos los que más disfrutan al verme jugar por la televisión.