Pamela López le pide a Christian Cueva pagar la fiesta de cumpleaños de su hija tras enterarse del agasajo que le haría a Pamela Franco

Este programa de televisión muestra un segmento en vivo con un presentador en el estudio. Se observan imágenes de Pamela López en una entrevista, rodeada de micrófonos. También aparece reunida con un grupo de mujeres. En pantalla dividida se presentan tomas de Christian Cueva y una mujer. Un texto superpuesto indica que Pamela López hace declaraciones contra Christian Cueva y se reúne con sus 'Kitty Fans'. La pieza es una cobertura de noticias de entretenimiento que aborda los comentarios de López sobre Cueva y Pamela Franco en relación a una celebración. Video: Willax TV / Amor y Fuego

Pamela López respondió con ironía en vivo al enterarse de que Christian Cueva habría desembolsado S/ 16 000 en una orquesta para celebrar el cumpleaños de su pareja, Pamela Franco.

La reacción de la influencer no tardó en viralizarse: aprovechó el momento para recordarle públicamente que lleva dos años sin celebrarle el cumpleaños a su hija en común, Brianna, quien cumple 12 años el próximo 6 de julio, y le propuso dividir el gasto a la mitad para hacer la fiesta de la menor.

La situación se produjo durante una entrevista en ‘Amor y Fuego’, cuando un reportero del programa le informó que Cueva habría contratado a la orquesta Zaperoco por aproximadamente siete horas para el festejo de Franco.

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Ante la consulta, López respondió con un mensaje que combinó ironía y reclamo directo hacia Christian Cueva: “Me parece espectacular que el señor disfrute su dinero mientras cumpla”, comentó.

Y añadió: “Aprovecho en contarles que ahora mismo, el 6 de julio, es el cumpleaños de mi hijita. Hace dos años no le puedo celebrar la fiesta que quisiera, pero este año sí lo voy a hacer. A ver si vamos a medias y te comunicas conmigo para poder hacerle realidad el sueño de su princesa“, declaró.

Pamela López reaccionó en Amor y Fuego al conocer que Christian Cueva habría contratado una orquesta por S/ 16 000 para el cumpleaños de Pamela Franco.

El conductor Rodrigo González intervino para reforzar el pedido y añadió su propia lectura de la situación: “¿Que van dos años que no puedes celebrarle el cumpleaños como corresponde a tu hija? Entonces, que sería bueno, ya que dispone de capital, que se lo envíes para ver si hacen la celebración a medias”.

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López remató la idea: “Es una princesa que es más importante que cualquier otra. Por supuesto, el mismo monto me lo da, damos la mitad y hacemos un tonazo”, señaló con gran ironía.

El historial de los cumpleaños de Briana sin la presencia del futbolista

El reclamo de López tiene antecedentes. En julio de 2024, cuando Brianna cumplió 10 años, la influencer organizó la celebración sin Cueva y con el apoyo de sus amigas Brunella Horna, Ivana Yturbe y Carolain Cawen, quienes participaron activamente en los juegos y gestionaron los canjes para la fiesta.

La reunión tuvo decoración temática hawaiana, torta de dos pisos y show de la misma temática. El futbolista, por su parte, no estuvo presente en el festejo aunque publicó una imagen junto a su hija ese día.

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Pamela López agradeció a varias marcas que estuvieron en el cumpleaños de su hija. Además, recibió el apoyo de sus amigas Brunella, Ivana y Carolain. IG

Ese cumpleaños se realizó apenas meses después de que Cueva anunciara públicamente la separación mediante un comunicado, en febrero de 2024, sin que López lo supiera con anticipación. “Ya se imaginarán cómo está, está destrozada. Le sorprendió el comunicado”, dijo en ese momento Horna en ‘América Hoy’.

En julio de 2025, cuando Briana cumplió 11 años, Cueva tampoco estuvo presente físicamente —residía en Ecuador por su contrato con el club Emelec— y optó por publicar un mensaje en redes sociales con una promesa: “Pronto estaré a tu lado”, escribió.

López había respondido en aquella época con dureza a los gestos públicos del futbolista: “¿Tatuarse el nombre de los hijos? Sí. ¿Dar una pensión justa y digna? No”, publicó en sus redes, dejando en claro que el cariño mediático no compensaba la ausencia real ni el incumplimiento de la pensión alimentaria.

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López y su proceso personal tras el fin del matrimonio

El cruce con Cueva sobre el cumpleaños de Briana se produjo el mismo fin de semana en que López reflexionó públicamente sobre el impacto que tuvo el fin de su matrimonio en su vida. Durante el evento ‘La Hora López’, organizado por su club de fans KittyPam el 28 de junio en La Molina, la influencer describió el estado en que quedó al separarse.

La exparticipante de ‘La Granja VIP’ asistió al evento organizado por su club de fans y se quebró al notar todo lo que viene creciendo de forma personal | TikTok

“Cuando yo decido reiniciar mi vida, estaba destruida emocionalmente completamente. Tenía cuentas por pagar, tenía dos nanas en casa, un chofer y varias cuentas por pagar. La persona que me acompañaba decidió irse y yo decía: ‘Dios mío, ¿ahora qué hago?’”, relató ante sus seguidoras.

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López también describió el cuestionamiento interno que atravesó al quedarse sola frente a las responsabilidades económicas y familiares. "Uno de los cuestionamientos que me hacía en el espejo era: ‘¿Y ahora? ¿Qué talento tienes? ¿De qué vas a trabajar?’ Miraba a mis hijos y sabía que tenía que empezar de lo que sea“, narró.

El evento reunió a más de un centenar de seguidoras con prendas rosadas y superó las expectativas de convocatoria, en contraste con versiones previas de programas de televisión que anticipaban baja asistencia. El cumpleaños de Briana está previsto para el 6 de julio. Por ahora, Cueva no se ha pronunciado públicamente sobre el reclamo de López ni sobre los planes para festejar a su hija.

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