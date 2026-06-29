Alexander Succar debutó con victoria en la Liga de Líbano: Nejmeh SC goleó 5-0 a Racing Club y va por la punta

El delantero peruano sumó sus primeros minutos oficiales tras seis meses en el club, en un encuentro definido por una expulsión temprana y una diferencia amplia que afianza a su equipo en la pelea alta (Nejmeh SC)

El delantero peruano Alexander Succar debutó oficialmente con el Nejmeh SC en una jornada de la Liga de Líbano que terminó con una victoria amplia y sin sobresaltos para el equipo local. El conjunto de Beirut superó 5-0 al Racing Club en un partido controlado desde el inicio, con superioridad en el juego y en el marcador.

Succar ingresó en el tramo final del encuentro: entró a los 71 minutos en reemplazo de Hussein Siblini y disputó los últimos 19 minutos. Su estreno se dio en un contexto favorable, con un Nejmeh SC que ya había impuesto condiciones y sostuvo el dominio a lo largo de la tarde. La participación del atacante cerró una espera de seis meses desde su llegada al club, período tras el cual finalmente pudo sumar minutos oficiales.

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El debut de Succar y el desarrollo del partido

Alexander Succar tuvo su estreno oficial con Nejmeh SC en una goleada sin sobresaltos. El delantero peruano ingresó en el segundo tiempo y comenzó su camino en la Liga de Líbano. (Nejmeh SC)

El partido quedó marcado temprano por un episodio que inclinó el trámite. A los 17 minutos, Tarhini recibió la tarjeta roja y Racing Club quedó con un jugador menos durante gran parte del compromiso. Con esa ventaja numérica, el Nejmeh SC sostuvo el control del balón, ocupó campo rival con mayor continuidad y aceleró la diferencia en el marcador.

En ese escenario, la visita tuvo dificultades para sostener el ritmo y para contener las llegadas en su área. El equipo local manejó los tiempos y encontró espacios con frecuencia, lo que se reflejó en la secuencia de goles y en la sensación de partido resuelto antes del cierre.

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La entrada de Succar, a los 71’, se produjo cuando el encuentro ya estaba encaminado para el Nejmeh SC. El peruano ocupó la posición dejada por Siblini y aportó presencia en el frente de ataque durante los minutos finales, en una noche que terminó con goleada y con su primera participación oficial en el torneo.

Ali Al Haj, el doblete y una goleada construida por etapas

Nejmeh SC resolvió el partido con eficacia y una ofensiva imparable. Ali Al Haj brilló con dos goles y el resto del equipo completó una goleada que nunca estuvo en riesgo. (Nejmeh SC)

La figura del encuentro fue Ali Al Haj, que marcó dos veces en el primer tiempo y encarriló el resultado con un doblete a los 22 y 38 minutos. Sus apariciones en el área le dieron al Nejmeh SC una ventaja sólida antes del descanso, en un tramo del partido en el que el equipo local combinó efectividad con dominio.

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La ventaja pudo ampliarse todavía más: a los 66 minutos, Ali Al Haj falló un penal, lo que evitó que su cuenta personal creciera y que el marcador tomara una dimensión superior en ese momento. Aun así, el control del partido no se alteró y el Nejmeh SC mantuvo su presión ofensiva.

En la segunda mitad, el equipo local extendió la diferencia con una cadena de goles que terminó por desarmar cualquier intento de reacción del Racing Club. Ali Kassas convirtió a los 52 minutos y volvió a anotar a los 90’. Entre ambos tantos, Juma Masud aportó el suyo a los 68 minutos. Con ese reparto, el 5-0 final reflejó una producción ofensiva sostenida, con distintas vías para llegar al gol.

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La expulsión a los 17’ condicionó el resto del encuentro, aunque el resultado también se apoyó en la contundencia del Nejmeh SC en los momentos clave: dos golpes en el primer tiempo y una continuidad ofensiva en el complemento que cerró el partido sin sobresaltos.

La tabla: Nejmeh SC es segundo con 43 puntos, detrás de Al Ansar

Además del debut de Succar, la jornada dejó a Nejmeh SC afianzado en el segundo lugar del campeonato. El conjunto libanés continúa a cuatro puntos del líder Al Ansar. (Nejmeh SC)

La victoria tuvo impacto directo en la clasificación. Con los tres puntos, el Nejmeh SC llegó a 43 unidades y se sostuvo en el segundo puesto de la tabla. El líder es Al Ansar, que suma 47 puntos, por lo que la diferencia entre ambos quedó en cuatro unidades tras esta jornada.

Para Succar, el partido significó el inicio de su recorrido oficial con la camiseta del club libanés. Su ingreso a los 71’ le permitió sumar sus primeros minutos y abrir una nueva etapa dentro del plantel, con la expectativa de ganar continuidad en las próximas fechas.

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El próximo objetivo del delantero será afianzarse en la estructura del equipo y pelear por un lugar en el once inicial. En paralelo, el Nejmeh SC busca sostener su condición de escolta y recortar distancia con el líder, con un campeonato que lo tiene en plena competencia por los primeros lugares.