Perú

Vecinos de SJM protestan contra prostitución clandestina en hostales ubicados cerca de colegios y mercados

Los residentes de la zona cercana al mercado Ciudad de Dios aseguran que la actividad continúa pese a los operativos municipales y piden mayor seguridad para las familias del sector

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Este es un reportaje de noticias que muestra a dos presentadoras en un estudio. Se observa a grupos de vecinos manifestándose en las calles de San Juan de Miraflores. Los residentes protestan contra la prostitución en el distrito. Las imágenes incluyen letreros de protesta, inspecciones y cierres de locales. La municipalidad clausuró 19 hostales relacionados con la actividad.

Vecinos del sector cercano al mercado Ciudad de Dios, en el distrito limeño de San Juan de Miraflores (SJM), realizaron una protesta para exigir medidas contra la prostitución clandestina que, según denuncian, continúa en la zona pese a los operativos realizados por la municipalidad. Los residentes señalaron que la situación afecta la tranquilidad de las familias debido a la presencia de esta actividad en espacios cercanos a colegios, parques y zonas comerciales.

Durante la manifestación, los vecinos colocaron carteles con mensajes como “No a la prostitución” y solicitaron a las autoridades continuar con las acciones de fiscalización. De acuerdo con sus declaraciones al noticiero de Buenos Días Perú, el problema se arrastra desde hace más de tres décadas y aseguran que la presencia de hostales vinculados a esta actividad generaba conflictos en el sector.

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Municipalidad clausuró 19 hostales

Representantes de la Municipalidad de San Juan de Miraflores indicaron que se realizaron clausuras de establecimientos señalados por los vecinos como puntos donde se ejercía prostitución. Según informó el subgerente de Serenazgo del distrito, Dante Mendieta, fueron cerrados 19 hostales y se implementaron medidas como el tapiado o cierre de accesos en algunos locales.

El funcionario aseguró que la intervención permitió reducir la presencia de esta actividad en la zona y señaló que actualmente se mantiene vigilancia mediante cámaras de seguridad y patrullaje municipal.

“De los 19 solamente queda uno”, afirmó Mendieta, quien indicó que, según su evaluación, la presencia de personas dedicadas a esta actividad se habría reducido aproximadamente en 90%.

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Imagen dividida muestra personas borrosas en la calle de noche a la izquierda, y una protesta con pancartas contra la prostitución de día a la derecha
Residentes de San Juan de Miraflores exigen el fin de la prostitución en la zona, especialmente cerca de una institución educativa. (Panamericana TV)

Cuestionan pronunciamiento de Defensoría del Pueblo

El reclamo vecinal también surgió luego de que la Defensoría del Pueblo solicitara a la municipalidad revisar los mensajes colocados en los carteles de protesta. La institución advirtió que expresiones que vinculen directamente a trabajadoras sexuales con delincuencia o peligro social podrían afectar sus derechos y dignidad.

Los vecinos cuestionaron este pronunciamiento y señalaron que la intervención del organismo debería enfocarse también en la problemática que enfrentan las familias del sector.

“Nosotros no estamos atacando a nadie, estamos reclamando como ciudadanos por nuestra tranquilidad”, manifestó uno de los dirigentes vecinales durante la protesta.

Denuncian amenazas y conflictos en la zona

Durante la entrevista, representantes vecinales aseguraron haber recibido amenazas por impulsar las acciones contra esta actividad. Uno de los dirigentes afirmó que cuenta con mensajes intimidatorios enviados a través de redes sociales y pidió mayor respaldo de las autoridades.

“Incluso ha habido amenazas contra los mismos propietarios. Les tiran piedras, los amenazan, a los niños los asustan. En verdad, pedimos tranquilidad. Pedimos a la Defensoría del Pueblo que deje trabajar a las autoridades”, declaró una vecina del sector.

Asimismo, los residentes denunciaron problemas de seguridad como peleas, consumo de alcohol y conflictos en la vía pública, aunque estas afirmaciones corresponden a testimonios de los vecinos y no a una investigación concluida.

En Perú, el ejercicio del trabajo sexual no está tipificado como delito, pero sí son sancionados delitos relacionados como la explotación sexual, la trata de personas y el proxenetismo.

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