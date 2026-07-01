Asesinan a mototaxista en San Martín de Porres luego de dejar a pasajera: sicarios lo siguieron y acribillaron a balazos

Un mototaxista de 26 años fue asesinado a balazos en el distrito de San Martín de Porres luego de dejar a una pasajera en el jirón Mariano Melgar. Según testigos, la víctima fue seguida por dos sicarios a bordo de una motocicleta, quienes aprovecharon el momento en que se detuvo para dispararle al menos cinco veces antes de huir. Fuente: Latina Noticias

En el distrito de San Martín de Porres, un mototaxista de 26 años fue asesinado a balazos tras culminar un servicio a un cliente. El ataque ocurrió cuando la víctima acababa de dejar a una pasajera en la cuadra tres del jirón Mariano Melgar, una zona residencial donde vecinos reportaron haber escuchado múltiples disparos.

El conductor, identificado como Luis Manuel Bernardo Zavala Miranda, fue atacado por sujetos que lo venían siguiendo a bordo de una motocicleta. De acuerdo con las primeras diligencias, el crimen se habría ejecutado en cuestión de segundos, sin darle oportunidad de escapar ni defenderse.

PUBLICIDAD

La violencia del hecho generó pánico entre los residentes del sector, quienes salieron de sus viviendas tras escuchar las detonaciones y auxiliaron al joven mototaxista. Sin embargo, pese a ser trasladado de emergencia al hospital Luis Negreiros Vega, los médicos solo pudieron certificar su fallecimiento.

Un mototaxi estacionado en el jirón Mariano Melgar en San Martín de Porres, Perú, señala la escena donde Luis Manuel Bernardo Zavala Miranda fue asesinado. (Captura Latina Noticias)

Sicarios en motocicleta siguieron al mototaxista antes del ataque

De acuerdo con información policial y testimonios recogidos en la zona, el ataque se produjo alrededor de las 9:40 de la noche. La víctima llegó hasta la cuadra tres del jirón Mariano Melgar para dejar a una pasajera que había abordado su unidad minutos antes. En ese momento, descendió del mototaxi para ayudarla con unas bolsas, sin imaginar que era seguido.

PUBLICIDAD

Testigos indicaron que una motocicleta con dos ocupantes —presuntamente un hombre y una mujer con cascos— venía detrás del vehículo desde cuadras anteriores. Apenas el conductor se detuvo, los atacantes aprovecharon el momento para acercarse y dispararle directamente.

Vecinos señalaron haber escuchado cerca de cinco detonaciones. Los peritos confirmaron luego que el mototaxista recibió al menos cinco impactos de bala en el cuerpo, principalmente en la zona del rostro y el pecho. Tras el ataque, los responsables huyeron rápidamente por la misma ruta por la que llegaron.

Personal de la Policía Nacional del Perú y peritos de criminalística trabajan en el lugar del asesinato de un mototaxista en el distrito de San Martín de Porres, Lima. (Captura Latina Noticias)

Las primeras hipótesis de la Policía Nacional del Perú apuntan a un posible ajuste de cuentas o cobro de cupos, aunque no se descartan otras líneas de investigación vinculadas a la modalidad de sicariato. Una cámara de videovigilancia de la zona habría registrado parte del hecho, lo que podría ser clave para identificar a los responsables.

PUBLICIDAD

Sospechan que crimen ocurrió por trabajar en esa zona sin autorización

Vecinos de la zona señalaron que el mototaxi no pertenecía a la asociación formal que opera en el sector del jirón Mariano Melgar. Según su versión, la unidad no presentaba las características habituales de los vehículos que circulan en la ruta autorizada, lo que generó dudas sobre su procedencia.

Algunos testigos indicaron que la víctima provenía de la zona de Dominicos con Bocanegra, donde suelen operar mototaxis colectivos que trasladan pasajeros hacia distintos puntos del distrito. Esta información es materia de verificación por parte de los agentes encargados del caso.

Un agente de la Policía Criminalística inspecciona una mototaxi en una zona residencial de San Martín de Porres, donde un conductor fue asesinado a balazos. (Captura Latina Noticias)

Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona y recogieron evidencias en el lugar del crimen. La unidad vehicular y las pertenencias de la pasajera quedaron bajo custodia para las pericias correspondientes.

PUBLICIDAD

El caso es investigado por personal del Depincri de San Martín de Porres, que viene recopilando testimonios de familiares, vecinos y trabajadores del paradero donde operaba la víctima. Además, se analiza si el mototaxista habría recibido amenazas previas relacionadas con extorsión o cobro de cupos.

El cuerpo de Luis Manuel Bernardo Zavala Miranda fue trasladado a la morgue del Callao para las diligencias de ley. El Ministerio Público será el encargado de determinar las responsabilidades y continuar con las investigaciones que permitan esclarecer este nuevo hecho de violencia en Lima norte.