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Trámite de DNI electrónico gratuito durante julio: conoce el punto de atención y los beneficiarios

Se sugiere asistir con tiempo y presentar toda la documentación solicitada, debido a que la campaña contará con cupos limitados de atención

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La campaña se llevará a cabo durante julio - Créditos: Andina.
La campaña se llevará a cabo durante julio - Créditos: Andina.

La Municipalidad de Carabayllo, en coordinación con Reniec, llevará a cabo una campaña para facilitar el trámite gratis del DNI electrónico dirigida a población priorizada durante julio. La iniciativa se desarrollará todos los miércoles de este mes, en horario de 9:00 a. m. a 1:00 p. m., con atención limitada, por lo que se recomendó a los vecinos acudir con anticipación y con la documentación completa.

De acuerdo con la convocatoria, la jornada está orientada a tres grupos específicos. En primer lugar, podrán acceder menores desde cero hasta 17 años. En segundo término, se incluye a adultos mayores de 60 años.

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Finalmente, también se atenderá a personas con discapacidad, quienes deberán llevar, además, copia del carné del Conadis para sustentar su condición, según lo indicado en el anuncio difundido por la comuna.

Según la publicación, el punto de atención será la agencia municipal San Pedro, en Carabayllo. La municipalidad precisó que las gestiones se concentrarán en ese local y se brindarán únicamente dentro del horario establecido, de modo que quienes planeen acudir deberán organizar su traslado con tiempo para evitar quedar fuera por aforo o por la finalización de la atención diaria.

El DNI electrónico resulta clave porque ofrece una protección más sólida para la identidad digital y facilita la realización de distintos trámites en línea con elevados niveles de seguridad - Créditos: Municipalidad de Carabayllo.
El DNI electrónico resulta clave porque ofrece una protección más sólida para la identidad digital y facilita la realización de distintos trámites en línea con elevados niveles de seguridad - Créditos: Municipalidad de Carabayllo.

En cuanto a los requisitos, se solicitó presentar el DNI del beneficiario, ya sea en formato físico o copia, además de una copia de un recibo de agua o de luz. La indicación busca respaldar la información declarada por el solicitante, especialmente cuando el trámite requiere validar datos de domicilio o actualizar información vinculada al registro.

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La municipalidad subrayó que la atención será limitada, por lo que el cumplimiento de los documentos exigidos será clave para agilizar el proceso y evitar demoras. En ese sentido, recomendó a los asistentes revisar previamente que cuentan con los papeles solicitados, en especial en el caso de personas con discapacidad, para quienes se requiere la copia del carné del Conadis como parte de la acreditación.

La campaña se suma a actividades municipales coordinadas con Reniec que buscan acercar servicios de identificación a vecinos que, por edad o condición, pueden tener mayores dificultades para realizar trámites en oficinas con alta demanda. Con esta jornada, se espera que más personas accedan a su documento de identidad en una atención programada y focalizada.

Primer plano de una mano sosteniendo un DNI electrónico peruano azul con chip dorado y logo de RENIEC. Al fondo, folletos y una laptop borrosos.
La campaña busca reducir la brecha de identificación entre los ciudadanos, especialmente en la población vulnerable (Imagen Ilustrativa Infobae)

DNI electrónico gratis para este 07 de julio

Por otra parte, en San Juan de Lurigancho, la municipalidad del distrito anunció una campaña para tramitar DNI electrónico gratis con cupos limitados este martes 07 de julio. La atención comenzará desde las 9:30 a. m. en el frontis del mercado San Hilarión, ubicado en jr. Los Peltres 2000, punto elegido por su alta afluencia y con una jornada concentrada en un solo día.

Según la convocatoria, el beneficio está dirigido a niños de cero a 11 años, adolescentes de 12 a 16 años, mayores de 60 años a más y personas con discapacidad. Los requisitos varían según el tipo de trámite: para renovación, se debe presentar el DNI anterior; en el caso de menores de edad, se solicita acudir con los padres y, si asisten con familiares, llevar la partida de nacimiento de los padres. Para cambio de dirección, se pide un recibo de agua o luz que sustente el domicilio. La municipalidad recomendó presentarse con anticipación y con la documentación lista para evitar contratiempos.

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