Más de 20 disparos en un billar de Chincha: ataque deja dos víctimas mortales

Dos sujetos llegaron en una motocicleta, ingresaron al establecimiento y realizaron más de 20 disparos antes de escapar con rumbo desconocido (Créditos: Panamericana TV)

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas tras un ataque armado perpetrado la noche del último martes en un billar ubicado en el pasaje Calaquín, barrio El Porvenir, en el distrito de Grocio Prado en Chincha. De acuerdo con las primeras informaciones, dos sujetos llegaron en una motocicleta, ingresaron al establecimiento y dispararon más de 20 veces antes de escapar con rumbo desconocido.

Según el programa Buenos días Perú de Panamericana Televisión, el atentado ocurrió cuando en el local había varias personas jugando. Los atacantes descendieron del vehículo con casco puesto y avanzaron hacia el interior del inmueble, sin que en ese momento se conociera con precisión a quiénes buscaban.

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El reporte precisó que el billar funciona en el segundo piso. No se permitió el ingreso a esa zona durante la cobertura, pero en el exterior se observaron daños compatibles con la balacera: una luna rota permanecía visible en el punto donde se concentraban las diligencias y la presencia de vecinos.

Dos sujetos llegaron en una motocicleta, ingresaron al establecimiento y realizaron más de 20 disparos antes de escapar con rumbo desconocido - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

La secuencia, según la narración, incluyó el ascenso de los agresores hacia el nivel superior y una ráfaga que superó los 20 disparos. En ese espacio murieron dos personas, cuya identidad no había sido confirmada hasta el cierre de la transmisión. Tampoco se informó si las víctimas eran clientes, trabajadores del local o personas que habían llegado poco antes del ataque.

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Además, resultaron heridos el dueño del establecimiento y su hijo, quienes se encontraban en el negocio durante el ataque. Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. No se brindaron detalles sobre su estado de salud ni sobre el centro de salud al que fueron derivados.

Tras el tiroteo, los responsables bajaron y salieron del inmueble. De acuerdo con lo observado por el equipo en el lugar, caminaron todavía con casco y luego abordaron la motocicleta para huir. A esa hora no se reportó la intervención que permitiera detenerlos, y su paradero seguía desconocido.

Las cámaras de seguridad registraron la llegada y la fuga de los atacantes, quienes abandonaron la zona a bordo de una motocicleta - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

En el entorno del pasaje Calaquín, familiares de las víctimas expresaron su reclamo de justicia. La cobertura señaló que parte de los parientes se encontraba en la zona alta del inmueble y evitaba brindar declaraciones por temor a represalias. Ese mismo clima de cautela se extendía entre vecinos y testigos, que preferían no aportar información ante cámaras.

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El caso quedó bajo investigación y, hasta ese momento, la Policía Nacional no había ofrecido un pronunciamiento oficial. Por su parte, según el medio, las imágenes de las cámaras de seguridad eran consideradas un elemento central para esclarecer lo sucedido, identificar a los atacantes y reconstruir con exactitud la ruta de fuga.

Hasta el cierre del reporte no se informó el móvil del ataque ni se confirmaron detenciones vinculadas con la balacera ocurrida en el barrio El Porvenir, en el distrito de Grocio Prado.

Inseguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana ya le cuesta a Perú USD 11.800 millones al año, según el Sexto Reporte del Observatorio del Crimen y la Violencia presentado en Lima. El informe advierte que el 45 % de los peruanos conoce negocios de su barrio que cerraron o limitaron actividades por temor, frente al 32 % de 2025; en Lima, esa proporción llega al 59 %.

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El estudio también señala un impacto en la salud mental: la ansiedad y el estrés vinculados a la inseguridad subieron de 75 % a 78 %. Entre enero y mayo de 2026 se registraron 1.054 casos en el Índice del Crimen Violento.