Así se jugarán los octavos de final de la Copa de la Liga 2026: Alianza Lima y Universitario quedaron fuera

El torneo completó este lunes la nómina de equipos que siguen en carrera, con líderes y escoltas por zona de cara a la etapa eliminatoria, tras una última jornada con triunfos y empates decisivos (Copa de la Liga)

La fase de grupos de la Copa de la Liga se cerró este lunes y dejó la lista completa de los 16 equipos que avanzaron a los octavos de final. La jornada final también confirmó las eliminaciones de Alianza Lima y Universitario, que eligieron disputar el certamen con planteles juveniles y se despidieron sin registrar victorias en esta etapa.

En el mismo tramo del torneo también quedaron al margen otros clubes de Primera que no lograron sostenerse en la competencia: Melgar, Cusco FC, Juan Pablo II, FC Cajamarca y Comerciantes Unidos. Con los resultados de la última fecha, el cuadro de clasificados quedó ordenado por grupos, con líderes y escoltas que aseguraron su boleto a la ronda de eliminación directa.

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Cierre de la fase de grupos: marcadores de la última fecha

La última jornada definió a los equipos que seguirán en carrera por la Copa de la Liga. Triunfos, empates y goleadas terminaron de ordenar las posiciones en todos los grupos. (Copa de la Liga)

En el Grupo A, Alianza Atlético selló su campaña con un triunfo por 2-1 ante Alianza Lima, mientras que Carlos A. Mannucci aseguró puntos clave al imponerse por 3-2 a César Vallejo. Con esa combinación, ambos equipos quedaron como los representantes del grupo en la siguiente instancia: Alianza Atlético como primero y Mannucci como segundo.

El Grupo B terminó con un empate sin goles entre Comerciantes Unidos y Juan Pablo II, un resultado que no alcanzó para que alguno de ellos cambiara su situación en la tabla. En el Grupo C, UTC resolvió su partido con autoridad y venció 3-1 a FC Cajamarca, una victoria que lo instaló en octavos como el primero de su zona.

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En el Grupo D, Universitario igualó 1-1 con Atlético Grau. El reparto de puntos favoreció a Grau, que terminó como líder del grupo, mientras que Pirata FC avanzó como segundo. En el Grupo E, Sport Huancayo derrotó 1-0 a ADT y se aseguró el primer lugar, al tiempo que Alianza UDH superó 3-1 a Unión Minas en un duelo que completó el panorama del grupo, con ADT de Tarma clasificado como escolta.

La definición del Grupo F incluyó dos partidos: Cienciano consiguió una victoria por 2-1 frente a Cusco FC, y Deportivo Garcilaso goleó 4-1 a Deportivo Binacional. Esos resultados confirmaron a Cienciano como primero y a Garcilaso como segundo, con Cusco FC fuera de carrera.

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En el Grupo G, Los Chankas se impusieron 3-0 a Santos y cerraron su clasificación en el primer puesto. En el Grupo H, Melgar empató 0-0 con CD Moquegua; el reparto de puntos sostuvo a Moquegua como líder del grupo, mientras que Bentín Tacna Heroica avanzó como segundo.

La actividad del Grupo I dejó una victoria contundente: Sport Boys venció 3-0 a Academia Cantolao para quedar como primero de su serie. Por último, en el Grupo J, Comerciantes FC igualó 0-0 con Estudiantil CNI, y Sporting Cristal completó su pase a octavos al ganar 2-0 ante Unión Comercio.

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Compadres eliminados: Alianza Lima y Universitario, sin triunfos y con juveniles

Los dos clubes más populares del país se despidieron temprano del torneo. Alianza Lima y Universitario no pudieron ganar ningún partido y cerraron su participación eliminados. (Copa de la Liga)

Alianza Lima y Universitario quedaron fuera del torneo tras una fase de grupos en la que no lograron sumar victorias. Ambos clubes afrontaron la competencia con equipos juveniles, una decisión que condicionó su rendimiento en esta etapa y aceleró su despedida del certamen.

En la fecha final, Alianza Lima cayó 2-1 ante Alianza Atlético, un resultado que terminó de cerrar su participación. Universitario, en tanto, empató 1-1 con Atlético Grau, marcador que no le permitió recuperar terreno en su grupo. Con esos desenlaces, los dos equipos más populares del país quedaron al margen de los octavos de final.

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La lista de eliminados de Primera también incluyó a Melgar, Cusco FC, Juan Pablo II, FC Cajamarca y Comerciantes Unidos. En algunos casos, los resultados de la última jornada confirmaron la eliminación; en otros, la situación ya estaba encaminada por lo ocurrido en fechas anteriores. El cierre de grupos, de todos modos, dejó el mapa definitivo para la continuidad del torneo con cruces de eliminación directa.

Los 16 equipos que jugarán los octavos de final

La Copa de la Liga ya tiene definidos a los 16 clubes que buscarán el título. Concluida la fase de grupos, así quedó conformado el cuadro para los octavos de final. (Copa de la Liga)

Con la fase de grupos concluida, el torneo ya cuenta con sus 16 clasificados a octavos de final, y así jugarán la segunda parte de la Copa de la Liga

- Alianza Atlético vs Pirata FC

- UTC vs ADA de Jaén

- Atlético Grau vs Carlos A. Mannucci

- Sport Boys vs Comerciantes FC

- Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica

- Sport Huancayo vs Los Chankas

- Cienciano vs ADT de Tarma

- CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso