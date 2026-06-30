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Día del Pescador en Perú: el aporte de la pesca artesanal y los desafíos que enfrenta el sector

Especialistas y representantes del sector destacan la necesidad de fortalecer la capacitación, la seguridad en el mar y las oportunidades productivas para los pescadores

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Día del Pescador
Día del Pescador

Cada 29 de junio, el Perú conmemora el Día del Pescador, una fecha que coincide con la festividad de San Pedro y San Pablo y que reconoce la labor de miles de hombres y mujeres que desarrollan esta actividad en el litoral del país. Según informó Andina Noticias, la jornada busca destacar el esfuerzo, la valentía y el compromiso de quienes salen al mar y contribuyen diariamente al abastecimiento de alimentos para la población.

La pesca artesanal forma parte de la identidad de numerosas comunidades costeras y representa una actividad económica de gran importancia para el país. Además de proveer recursos hidrobiológicos de alto valor nutricional, sostiene el ingreso de miles de familias que dependen directamente del trabajo en el mar.

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De acuerdo con el citado medio, la actividad pesquera también tiene un impacto significativo en la economía nacional. Solo la cadena de suministro vinculada al sector pesquero industrial reúne a más de 3.500 micro y pequeñas empresas y contribuye a la generación de más de 250.000 empleos directos e indirectos, consolidándose como una de las actividades productivas más importantes del país.

Una procesión de botes en el agua con personas, un sacerdote, y una estatua religiosa decorada con flores. Fondo con una colina con edificios y la palabra CHORRILLOS
Una estatua de San Pedro es transportada en una procesión marítima durante la Fiesta de San Pedro y San Pablo en Chorrillos, Perú, con barcos llenos de fieles en la bahía.

Retos de la pesca artesanal

Pese a su relevancia económica y social, los pescadores artesanales enfrentan desafíos permanentes para desarrollar su labor. Las condiciones cambiantes del mar, los riesgos durante las faenas y la necesidad de acceder a mayores conocimientos técnicos forman parte de las dificultades que afrontan quienes viven de esta actividad.

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En ese contexto, surgió el programa ¡A pescar Peruano!, una iniciativa orientada a fortalecer la pesca artesanal mediante acciones enfocadas en la seguridad en el mar y el desarrollo productivo de las familias pesqueras. El proyecto busca contribuir a que los trabajadores del sector realicen sus actividades en mejores condiciones y con mayores oportunidades de crecimiento.

En entrevista con Andina Noticias, Alexandra Moreno, jefa central de Desarrollo Sostenible y Gestión Social de TASA, señaló que el Día del Pescador representa una oportunidad para reconocer el aporte de miles de personas que sostienen una actividad fundamental para el país. Asimismo, destacó que el programa impulsa iniciativas destinadas a reforzar la seguridad de los pescadores y generar nuevas oportunidades de desarrollo para sus hogares.

Nuevas disposiciones de Ministerio de la Producción regulan pesca de jurel y bonito hasta abril. (Foto: Ministerio de la Producción)
Nuevas disposiciones de Ministerio de la Producción regulan pesca de jurel y bonito hasta abril. (Foto: Ministerio de la Producción)

Capacitación y desarrollo

Como parte de sus acciones, el programa promueve capacitaciones en reparación y mantenimiento de motores de embarcaciones, además del impulso de proyectos productivos liderados por asociaciones locales. Estas iniciativas buscan diversificar las oportunidades económicas de las familias vinculadas a la actividad pesquera y fortalecer el desarrollo de las comunidades costeras.

Por su parte, Hugo Roque Chana, secretario general del Sindicato Único de Pescadores Artesanales y Buzos Civiles del Puerto de Ilo, afirmó que los trabajadores del sector conocen los desafíos que impone el mar, pero requieren mayores herramientas para desempeñar sus labores de forma segura y mejorar las condiciones de vida de sus familias. Añadió que el trabajo conjunto con iniciativas como ¡A pescar Peruano! contribuye al fortalecimiento de la actividad pesquera.

En el Día del Pescador, el reconocimiento a quienes salen al mar cada jornada también pone en relieve la necesidad de seguir impulsando acciones que fortalezcan la seguridad, la capacitación, el desarrollo sostenible y la competitividad del sector. Según destacó Andina Noticias, valorar el trabajo de los pescadores significa también reconocer el papel que cumplen en la economía, la alimentación y el desarrollo de las comunidades del litoral peruano.

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