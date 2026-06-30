A qué hora juega Noruega vs Costa de Marfil HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

La selección que gane seguirá en carrera dentro del Mundial 2026, en un choque sin antecedentes previos que enfrenta la pegada nórdica con el orden africano en Texas

Noruega y Costa de Marfil se enfrentan hoy, martes 30 de junio, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos), por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El duelo tendrá carácter decisivo: el perdedor quedará eliminado, mientras que el ganador avanzará a los octavos de final.

El cruce, además, marcará un estreno histórico: ambas selecciones no registran enfrentamientos previos, ni oficiales ni amistosos. Por eso, el primer cara a cara entre nórdicos y marfileños se dará directamente en una Copa del Mundo y con un boleto a la siguiente ronda en juego.

En el análisis previo, Noruega aparece con una ligera ventaja por el peso de su ataque, con Erling Haaland como principal amenaza. El delantero suma cuatro anotaciones en el torneo y concentró buena parte de las expectativas de un equipo que llegó a la fase de eliminación tras competir en un grupo exigente. En su último compromiso de la fase de grupos, los noruegos cayeron 4-1 ante Francia; ese encuentro se disputó con una formación alternativa, debido a que el técnico eligió preservar a varias de sus figuras.

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Costa de Marfil, por su parte, accedió a esta instancia luego de imponerse 2-0 a Curazao. Ese resultado aseguró su presencia en las llaves de eliminación y confirmó un recorrido que incluyó partidos ante Alemania y Ecuador en el grupo E, en el que terminó en el segundo puesto. Los marfileños llegan con un bloque que combinó orden sin pelota y capacidad de lastimar por bandas, con nombres que aparecen como piezas de desequilibrio en ataque.

A qué hora juega Noruega vs Costa de Marfil por dieciseisavos del Mundial 206

Mundial 2026 - Iraq 1 - Noruega 4.

El partido Noruega vs. Costa de Marfil se disputa este martes 30 de junio, en el AT&T Stadium de Arlington, Texas (Estados Unidos). En Perú, el inicio está programado para las 12:00 horas.

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El horario varía según el país. En Argentina y Uruguay se jugará desde las 14:00; en Chile, desde las 13:00; en Colombia, Ecuador, desde las 12:00; y en México, desde las 11:00. En España, el encuentro comenzará a las 19:00.

La expectativa es alta, ya que Noruega concentra buena parte de su propuesta en la potencia ofensiva, mientras que Costa de Marfil se presenta con una estructura que buscó sostener el orden defensivo y aprovechar transiciones por los costados.

Del lado africano, la selección marfileña cuenta con atacantes con experiencia en ligas europeas. Entre ellos, Amad Diallo (Manchester United) y Nicolas Pépé (Villarreal), además de Yan Diomandé, extremo de 19 años, como una de las apariciones destacadas del equipo.

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Dónde ver Noruega vs Costa de Marfil por dieciseisavos del Mundial 2026

En Perú, la transmisión del Noruega vs. Costa de Marfil estará disponible en DSports, DGO, ViX y Paramount+.

Para Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezula y Bolivia la cobertura televisiva estará a cargo de DirecTV, DGO y Paramount+

En España, el encuentro se podrá ver por DAZN Mundial, Bar TV Mundial en Movistar Plus + y mediante la aplicación de DAZN. Por último, en los Estados Unidos el partido se podrá seguir a través de FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

El partido, al disputarse en Texas, concentrará público de ambas selecciones. Se anticipó una atmósfera intensa en las gradas, con hinchas noruegos y seguidores marfileños, en un escenario techado que suele acoger eventos de gran convocatoria.

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Posibles alineaciones de Costa de Marfil y Noruega

Mundial 2026 - Noruega 3 - Senegal 2

Para este importante partido, ambas selecciones han guardado lo mejor de sus escuadras para tentar el boleto que los lleve a los octavos de final. En ese sentido, Costa de Marfil formaría con: Yahia Fofana; Guéla Doué, Odilon Kossounou, Evan Ndicka, Ghislain Konan; Ibrahim Sangaré, Franck Kessié, Seko Fofana; Yan Diomande, Sébastien Haller y Amad Diallo.

Por su parte, Noruega, en tanto, alinearía a: Örjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, David Møller Wolfe; Sander Berge, Patrick Berg, Martin Ødegaard; Oscar Bobb, Erling Haaland, Antonio Nusa.

En la previa, el delantero Nicolas Pépé dejó una declaración tras su actuación ante Curazao y, con la clasificación conseguida, sostuvo: “No nos ponemos ningún límite, tenemos un gran potencial”. Esa frase sintetiza el enfoque de Costa de Marfil para un duelo que, por su formato, no permite especular. Noruega, por su lado, apoyará su plan en la contundencia de Haaland y en el manejo de Ødegaard para intentar sostener su campaña en el Mundial 2026.

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