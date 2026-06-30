Niño de 9 años representó al Perú y se coronó campeón del mundo en el Mundial de las Olimpiadas Matemáticas disputado en Singapur

Desde Perú hasta Singapur, este joven campeón demuestra que el esfuerzo y la dedicación tienen su recompensa. Acompaña su emotiva celebración al recibir la medalla de oro en matemáticas. TikTok: @Soyfabioisaac

A los nueve años, Fabio Isaac Bravo Acosta alcanzó un logro que muy pocos estudiantes consiguen. El niño, de origen venezolano y residente en Perú desde sus primeros años de vida, conquistó la medalla de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus, celebrada en Singapur, tras superar a competidores de distintos países.

Detrás de ese resultado existe una historia de estudio, constancia y preparación. Su pasión por los números lo llevó a representar al país que lo acogió, mientras su desempeño académico ya despertaba reconocimiento internacional. El triunfo también llegó después de un extenso viaje y de una competencia que reunió a algunos de los mejores talentos juveniles del mundo.

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Fabio Isaac Bravo Acosta clasificó para disputar la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus, torneo internacional que reunió a estudiantes de diversos países en Singapur. En esta edición representó a Perú y consiguió la medalla de oro.

Después de la premiación, el propio estudiante compartió su experiencia en redes sociales. “Era muy lejos, más de 30 horas de viaje con 3 escalas, Bogotá, Francia, España y finalmente Singapur, nos pasaron inconvenientes y creí por un momento que no lo lograría”, escribió.

También recordó que la competencia coincidió con las noticias sobre los terremotos registrados en Venezuela. “Durante la competencia, vi en las noticias los terremotos en Venezuela, el ánimo estaba bajo, pero también vi muchas personas ayudando y recordándome que Dios nos escucha, así que rezando por tantos que lo necesitan fui al examen final. No fue fácil, Japón y Rusia compartieron podio y son excelentes, al igual que cada país que participó”, señaló.

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El reconocimiento para quienes lo acompañaron

Fabio Isaac Bravo Acosta, de 9 años, ganó la medalla de oro en la Ronda Global de las Olimpiadas Matemáticas Copernicus en Singapur. Composición: Infobae / Instagram: @Soyfabioisaac

Tras conseguir el primer lugar, Fabio dedicó parte de su mensaje a las personas que participaron en su formación académica. “Gracias a mi @mi.profe.fidelito y mi amigo @albertmath.academy por su acompañamiento, amistad y ayuda en matemáticas”, publicó.

El estudiante también agradeció el respaldo recibido durante la competencia. “Gracias a todos mis seguidores por sus mensajes, fue una experiencia increíble, que poco a poco compartiré con ustedes, cada esfuerzo vale la pena”, expresó.

La medalla de oro obtenida en Singapur amplió una trayectoria que ya incluía otros reconocimientos. Según la información disponible, Fabio obtuvo previamente la medalla de plata en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas de New York, también organizadas por Copernicus.

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Ese resultado le permitió clasificar para la ronda mundial disputada en Singapur. Durante el certamen lució tanto la bandera de Venezuela, país donde nació, como la del Perú, nación que representó en la competencia.

Un talento que también destaca en el deporte

Fabio Bravo, un niño venezolano de 8 años, ha destacado tanto en matemáticas como en natación desde temprana edad. (Composición: Infobae / captura de pantalla)

La información difundida sobre Fabio indica que posee un coeficiente intelectual de 146, resultado que lo ubica dentro de la categoría de “niño genio”. Desde pequeño mostró facilidad para las matemáticas y otras áreas del conocimiento. Entre sus intereses figuraron la tabla periódica, la geografía mundial y el aprendizaje del idioma inglés de forma autodidacta.

Su actividad también incluye la natación. De acuerdo con la información proporcionada, suma 27 medallas de oro en esa disciplina, una muestra de la constancia que acompaña tanto su formación deportiva como académica. El camino de Fabio apenas comienza, pero su historia ya es una inspiración para muchos. Su capacidad intelectual y su talento deportivo lo convierten en un referente a su corta edad.

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