Presidentes latinoamericanos felicitan a Keiko Fujimori por su elección como presidenta del Perú

Tras contabilizarse el 100 % de actas electorales por parte de la ONPE, Keiko Fujimori se convierte en la presidenta electa del Perú tras obtener el 50.135 % de los votos. La victoria de la candidata de Fuerza Popular ha sido celebrada por algunos presidentes de la región, quienes felicitaron a la hija de Alberto Fujimori por su triunfo en las urnas ante Roberto Sánchez.
Los mensajes fueron difundidos a través de las cuentas oficiales en X de distintos mandatarios y líderes políticos latinoamericanos. En sus publicaciones, destacaron el resultado de la segunda vuelta presidencial y expresaron su disposición de fortalecer las relaciones bilaterales con el próximo Gobierno peruano.
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Rodrigo Paz: “Voluntad democrática”
Uno de los primeros pronunciamientos llegó desde Bolivia. El presidente Rodrigo Paz Pereira felicitó a Keiko Fujimori por la confianza que recibió de los ciudadanos peruanos en las urnas y destacó el inicio de una nueva etapa para el Perú.
En su mensaje, el mandatario expresó su respeto por la voluntad democrática del pueblo peruano y reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo los lazos de integración, cooperación y desarrollo entre ambos países. Asimismo, le deseó éxito en la responsabilidad de conducir el destino del Perú durante los próximos años.
Abelardo de la Espriella: “Trabajemos juntos”
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, también envió un mensaje de felicitación a Keiko Fujimori tras conocerse el resultado del proceso electoral. En su publicación sostuvo que el pueblo peruano le confió la responsabilidad de dirigir el país mediante el voto.
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Asimismo, señaló que Colombia y Perú estarán encabezados por gobiernos que, según indicó, comparten la defensa de la democracia, la libertad, el Estado de derecho y el respeto por las instituciones. También expresó su confianza en que ambos países trabajarán de manera conjunta para fortalecer la histórica relación bilateral en beneficio de sus ciudadanos.
Javier Milei: “Viva la libertad”
El presidente de Argentina, Javier Milei, también reaccionó al resultado electoral peruano mediante una publicación en su cuenta oficial de X. En su mensaje felicitó a Keiko Fujimori por lo que calificó como una “histórica victoria” en el Perú.
En la misma publicación, Milei sostuvo que el resultado electoral representa un mensaje político para la región y afirmó que los peruanos rechazaron la propuesta de Roberto Sánchez. Además, señaló que, a su juicio, América Latina avanza hacia un modelo basado en la libertad y la seguridad.
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Laura Fernández: “Confianza y colaboración”
La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, también felicitó a Keiko Fujimori por su elección como presidenta electa del Perú. A través de su cuenta oficial de X, le deseó una gestión marcada por la prosperidad y los avances en beneficio de todos los peruanos.
Asimismo, la mandataria reafirmó el compromiso de Costa Rica de continuar trabajando junto al Perú para fortalecer las relaciones bilaterales. En su mensaje destacó que ambos países mantienen vínculos sustentados en la confianza y la colaboración, y expresó su disposición de seguir impulsando la cooperación entre ambas naciones.
Álvaro Uribe: “Camino democrático”
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, también felicitó a Keiko Fujimori por su victoria en el Perú mediante un mensaje publicado el pasado 25 de junio, días antes de que la ONPE culminara el conteo del 100 % de las actas electorales.
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En su publicación, Uribe sostuvo que el resultado despeja “un camino democrático” para el Perú y recordó que Fujimori reconoció el resultado de las elecciones presidenciales de 2021 pese al estrecho margen de diferencia. Asimismo, destacó que la presidenta electa mantiene convicciones en favor de la libertad y la democracia, además de resaltar su capacidad de diálogo y su respeto hacia todas las personas.
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