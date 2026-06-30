A qué hora juega Ecuador vs México HOY en Perú: partido por dieciseisavos de final del Mundial 2026

A qué hora juegan Ecuador vs México por Mundial 2026.

El duelo hoy, martes 30 de junio, entre Ecuador y México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 promete máxima tensión y emoción, ya que ambos equipos llegan al estadio Azteca con aspiraciones renovadas y la necesidad de no fallar en la instancia de eliminación directa. El choque reúne dos estilos y tradiciones futbolísticas diferentes, pero con planteles que han demostrado fortaleza y capacidad de reacción durante la fase de grupos.

El enfrentamiento será una verdadera prueba de carácter y concentración, ya que el margen de error es nulo y cualquier detalle puede definir el pase a los octavos de final. La presión será un factor extra para el conjunto mexicano por jugar ante su hinchada.

PUBLICIDAD

A qué hora juega Ecuador vs México por dieciseisavos del Mundial 2026

El Ecuador vs México, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, está programado para las 20:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. En Bolivia, Chile, Venezuela y Estados Unidos (Miami), el inicio será a las 21:00 horas.

En Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, la transmisión comenzará a las 22:00 horas, mientras que en México el encuentro dará inicio a las 19:00 horas. Para los aficionados en España, el partido arrancará a las 03:00 horas de la madrugada del miércoles 1 de julio.

Así llegan Ecuador y México

La selección de Ecuador llega a este cruce tras una fase de grupos en la que mostró dos caras: debutó con una derrota ante Costa de Marfil y luego empató con Curazao, resultado que lo puso contra las cuerdas de no ser por el histórico triunfo ante Alemania, el cual le permitió asegurar su clasificación en la última jornada.

PUBLICIDAD

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece se apoya en la solidez defensiva, el despliegue de Moisés Caicedo. Eso sí, tiene que mejorar mucho de cara al arco rival, por las innumerables ocasiones que erró a lo largo de la cita mundialista.

Por ortro lado, la selección de México avanzó en la fase de grupos con regularidad y autoridad, habiendo ganados sus tres partidos (2-0 ante Sudáfrica, 1-0 con Corea del Sur y 3-0 contra República Checa).

El cuadro dirigido por Javier Aguirre se apoyó en la jerarquía de Julián Quiñones en ataque, la inteligencia táctica de Edson Álvarez en el mediocampo y la irrupción de Gilberto Mora, que ha sumado contundencia y frescura en la ofensiva. El equilibrio defensivo y la capacidad de manejar la presión en partidos cerrados han sido claves para su avance.

PUBLICIDAD

Canal TV de Ecuador vs México por dieciseisavos del Mundial 2026

El encuentro entre Ecuador y México tendrá lugar el martes 30 de junio en el estadio Azteca. En Perú, la transmisión estará a cargo de DSports y la plataforma DGO. En suelo ecuatoriano, el partido podrá verse por DSports, Teleamazonas y Disney+. En territorio mexicano, la cobertura televisiva estará a cargo de TUDN, ViX Premium, Canal 5 y Azteca 7.

De la misma manera, Infobae ofrecerá un seguimiento digital con información previa, el desarrollo del encuentro y todos los detalles de la jornada.

Ecuador vs México: posibles alineaciones

Ecuador: Hernán Galíndez, Alan Franco, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece

PUBLICIDAD

México: Raúl Rangel, Jorge Sánchez, César Montes, Israel Reyes, Mateo Chávez, Luis Romo, Edson Álvarez, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Guillermo Martínez. DT: Javier Aguirre

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de Ecuador y México se han enfrentado en 27 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol internacional. Y si hacemos un balance general, nos percataremos de que los ‘aztecas’ tienen una amplia ventaja con 15 triunfos, contra cuatro del cuadro ‘tricolor’ y ocho empates.

El último cotejo se dio el 15 de octubre del año pasado en un amistoso internacional. El estadio Verde Valle de Guadalajara fue testigo de la igualdad entre ambos equipos de 1-1 con los goles de Jordy Alcívar (ECU) y Germán Berterame (MEX).

PUBLICIDAD

México y Ecuador empataron 1-1 en Guadalajara en 2025. - créditos: Selección Mexicana