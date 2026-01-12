Renato Tapia dio detalles de la charla con Agustín Lozano sobre el manejo de la FPF: “Le dije que había que asumir errores”

El 'Cabezón' habló de la conversación con el presidente de la Federación y de la controversia por el seguro para la Copa América 2024. (Video: Doble Punta)

Renato Tapia realizó explosivas declaraciones en las que cuestionó el manejo de la Federación Peruana de Fútbol y rechazó haber pedido la permanencia de un entrenador para la selección. Esta vez, el mediocampista, en una conversación con el periodista deportivo Pedro García, se refirió abiertamente a su relación con Agustín Lozano, presidente de la FPF, y a su postura frente a la influencia que los futbolistas pueden ejercer en las decisiones dirigenciales.

Durante la entrevista para ‘Doble Punta’, García preguntó al ‘Cabezón’ por su vínculo con el directivo: “¿Por qué no llamas a tu amigo Agustín Lozano?”. Tapia respondió: “¿Te consta que es mi amigo?”, aclaró. “No, Agustín es su nombre. Así como te digo a ti ‘Pedro’. No creo que por llamarte por tu nombre te ofenda o me acerque a ti”, explicó. García insistió en que Tapia, por su experiencia y liderazgo, podría intervenir en asuntos claves del fútbol peruano. Tapia, sin embargo, estableció límites claros: “Yo creo que lo que me compete únicamente es la selección. Para eso están los Agremiados, el consejo que lo ayuda al presidente a renovar las leyes o cambiar las reglas del campeonato. Me parece que en algún momento Ricardo (Gareca) estuvo metido y mira cómo acabó”.

Renato Tapia sobre su charla con Agustín Lozano

El mediocampista precisó que, aunque le preocupa el futuro del fútbol nacional, su papel está circunscrito a lo que sucede en la ‘bicolor’. “Creo que no me compete, no en el hecho de que no me importa, son dos cosas distintas. Tuve una conversación con el señor presidente y le dije que había que asumir errores, tanto los jugadores como él. De lo que suceda después no me puedo hacer responsable”, relató.

El jugador de 30 años sostuvo que la autocrítica es fundamental para cualquier gestión: “¿Le dije que había que asumir errores? Sí claro. Es que es lo normal. Somos seres humanos, nos equivocamos, metemos la pata en muchas cosas, pero el hecho de no reconocer tus errores, no es que te haga una peor persona, pero te hace ser una persona necia, que no entiende de cómo pasan las cosas. Al final, nos han pasado muchas cosas y no ha sucedido. En la selección lo hemos hecho y nadie más. Los culpables 100% de todas las cosas que pasan somos nosotros y no es así”.

¿Agustín Lozano le mintió a Renato Tapia con el seguro para la Copa América 2024?

El episodio del seguro médico que impidió la participación de Renato Tapia en la Copa América 2024 fue uno de los puntos más tensos de su relación con la dirigencia de la FPF. “Contar esto involucra a muchas personas. Es gente que yo quiero y me han dicho que lo cuente, pero no me gusta. Solo puedo decir que el presidente se equivocó, aunque él haya dicho en una entrevista que la culpa que no haya ido a la Copa América es de mi representante (risas). Es muy gracioso porque cómo puede ser posible de que yo juegue un viernes y un martes no viaje. Algo tiene que haber pasado en esas semanas que estuve en la selección para que no vaya”.

El exfutbolista de Celta de Vigo sostuvo que la responsabilidad sobre el incidente puede mirarse desde distintos ángulos, pero que su prioridad fue siempre proteger su carrera. “Puede que él piense que es mi culpa o yo piense que es su culpa, pero ya pasó. Estoy tranquilo con la decisión que tomé, mis compañeros me respaldaron en ese momento, otros dentro de la Federación no lo hicieron y al final cada uno tiene su punto de vista. No iba a poner en juego mi persona o mi carrera por tratar de ayudar a alguien o creer en alguien que ya me había demostrado todo lo contrario”.

Michael Succar reveló que Renato Tapia se molestó con Agustín Lozano por no cumplir su acuerdo en cuanto a los premios de la selección peruana por amistosos.

Tapia Cortijo lamentó no haber participado en el torneo continental, aunque destacó el compromiso del grupo. “Me dolió mucho no ir a la Copa América porque sabía que el equipo, tampoco me necesitaba porque era tan importante y tenía que jugar, pero siento que en el día a día se hace una diferencia”.

Por último, Renato recordó cómo se desenvolvió la situación en los días previos al certamen: “Ya tenía todas mis cosas hechas para irnos a Estados Unidos. ‘Que pida Renato, lo firmamos, sí no te preocupes’. Llega viernes y no tengo una respuesta y le pedí al presidente que, por respeto a mis compañeros, que se solucione. Hubo algo ahí que fue muy turbio y jugué (el amistoso con Paraguay), pero hasta el martes no se resolvió nada”.