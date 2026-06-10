Se reveló la condición para que Renato Tapia vuelva a ser convocado a la selección peruana

El volante no ha sido considerado por Mano Menezes desde que obtuvo el mando de la 'blanquirroja'. (Juego Cruzado)

La ausencia de Renato Tapia en la selección peruana generó muchas especulaciones y abrió la posibilidad de un posible conflicto entre el jugador y Agustín Lozano. Todo nace por las declaraciones que realizó el volante contra la Federación Peruana de Fútbol al finalizar las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

El ‘capitán del futuro’ criticó duramente la gestión del presidente de la FPF y todo haría indicar que esa sería la razón por la que no es convocado a la ‘blanquirroja’. Mano Menezes no lo ha llamado hasta el momento, y su alejamiento es punto de debate en las redes sociales y programas deportivos.

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En más de una ocasión, Lozano dejó en claro que no tiene nada que ver en su no convocatoria, que la decisión es del DT. Sin embargo, se pudo conocer que sí existe un enfrentamiento entre el mandamás y el futbolista.

Además, Eddie Fleischman apuntó que existe una condición para que el jugador regrese a la Videna generando muchas reacciones al respecto.

“Si es un tema personal lo de Renato Tapia y Agustín Lozano, este último quiere unas disculpas públicas por sus declaraciones, pese a que Jean Ferrari habló con el jugador. Entonces, le han dicho a Tapia que pida disculpas y no cede, o le han dicho a Lozano que no pida disculpas y ábrele la puerta a Tapia, no sé por dónde va, pero sí hay un encontrón. No le pueden censurar a un jugador a Mano Menezes”, disparó el periodista deportivo en el programa ‘Juego Cruzado’.

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El presidente de la FPF dio detalles de su relación con el volante y dio las razones por la que no está en la nómina del Mano Menezes. (Latina Deportes)

¿Qué dijo Mano Menezes sobre ausencia de Renato Tapia para duelos con Haití y España?

La ausencia de Renato Tapia en la reciente lista de convocados ha reavivado el debate sobre la gestión deportiva en la selección peruana y las decisiones del comando técnico liderado por Mano Menezes. El entrenador, consultado nuevamente tras los amistosos ante Senegal y Honduras, dejó claro que la convocatoria responde a su propio criterio y no a presiones externas.

“A mí nadie me hace la lista de convocatorias. A mí nadie me ha combinado o me ha prohibido convocar algún jugador. Los que están aquí son los jugadores de un universo que quiero ver”, afirmó Menezes, quien subrayó su autonomía en la selección de futbolistas. El técnico brasileño explicó que esta etapa está enfocada en observar nuevos talentos y ofrecer oportunidades a quienes podrían ser relevantes en un proceso de renovación.

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El mediocampista Renato Tapia no ha jugado con la selección desde septiembre del año pasado, cuando enfrentó a Paraguay en las Eliminatorias 2026. Su ausencia se ha extendido a los recientes amistosos, lo que ha generado especulaciones acerca de su relación con la Federación. En ese contexto, las declaraciones públicas de Tapia, en las que criticó a la Federación Peruana de Fútbol y a su presidente, Agustín Lozano, alimentaron las sospechas sobre posibles conflictos internos.

Mano Menezes se refirió al no convocatoria de Renato Tapia a la selección peruana. YouTube Horacio Zimmermann