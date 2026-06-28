Se filtró el motivo por el que Alex Valera no dejará Universitario: “América de Cali quedó en ridículo”

En los últimos días, la continuidad de Alex Valera se convirtió en uno de los focos de conversación en el entorno de Universitario de Deportes. La ‘U’, que busca conquistar el Torneo Clausura y perfila la llegada de Gianluca Lapadula para reforzar su ataque, afrontaba la incógnita sobre el futuro de su goleador. La posibilidad de perder al ‘Cholo’ justo cuando la institución necesita máxima solidez para aspirar al tetracampeonato nacional encendió alertas entre los hinchas y la directiva.
La situación se tensó aún más cuando surgió el interés de América de Cali por hacerse con los servicios del delantero. El cruce de información entre los periodistas Pipe Sierra —de Colombia— y Gustavo Peralta —de Perú— dejó al descubierto detalles que sorprendieron tanto en Lima como en Cali, y evidenciaron un trasfondo económico poco habitual en el fútbol sudamericano.
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Sierra calificó de “muy extraño” el accionar del club colombiano. Según relató, “no entendemos por qué América hizo una oferta tan fea. Algunas personas nos dicen que fue porque Universitario pidió que hicieran esa oferta”.
El periodista Gustavo Peralta habló de la chance de que el delantero peruano llegue al cuadro colombiano. (Video: Modo Fútbol)
Peralta, por su parte, aportó la perspectiva directa desde Universitario: “En la ‘U’ dicen que no”, descartando de plano la versión de que hubiese existido algún pedido para condicionar la oferta de América de Cali. El periodista peruano subrayó la sorpresa en la entidad de Ate al conocer los términos de la propuesta presentada por la institución colombiana.
El intercambio público de versiones dejó al descubierto una propuesta insólita: el documento enviado desde Cali planteaba que Universitario debía asumir el 40% del sueldo de Alex Valera, una cifra que resulta elevada para las arcas del club ‘crema’. “En la ‘U’ decían ‘¿cómo te voy a regalar a mi goleador? Es una locura’”, afirmó Peralta.
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Mientras tanto, Sierra ahondó en el contexto económico de América de Cali, describiendo la gestión del presidente Tulio Gómez y su hija como “terrible” y responsable de los actuales problemas financieros del club. Según su análisis, estos inconvenientes han dejado al equipo “sumido en muchos problemas”, lo que explicaría la escasa capacidad para realizar ofertas competitivas por jugadores de alto rendimiento.
Para los seguidores ‘merengues’, la principal inquietud era si la partida de Valera terminaría por debilitar la ofensiva en el momento más decisivo de la temporada. La llegada de Gianluca Lapadula prometía ser un refuerzo de jerarquía, pero perder al goleador justo antes del tramo final de la Liga 1 habría sido un golpe difícil de absorber.
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Se definió la continuidad de Alex Valera en Universitario tras interés de América de Cali
Finalmente, la directiva de Universitario tomó una postura firme y cerró la puerta a cualquier negociación con América de Cali. La continuidad de Alex Valera quedó garantizada al rechazar la propuesta, que incluyó condiciones no aceptables para el club peruano. “No sé si a lo mejor se usó a alguien para hacer algo o algún movimiento, pero aquí lo único claro es que América de Cali quedó en ridículo”, dijo el comunicador colombiano al respecto.
Pipe Sierra resumió el desenlace: “Ahora, hoy me lo descartan por completo en medio de la operación desde el club”. El periodista colombiano dejó claro que, desde la perspectiva de los ‘diablos rojos’, la operación está cerrada y no habrá más intentos por el delantero nacional.
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El periodista Gustavo Peralta reforzó esta visión: “La ‘U’ también ha rechazado la propuesta. Ni siquiera creo que se llegó a hacer la segunda, y la ‘U’ fue clara en decir a América Cali que no va y en este momento está en un proceso de renovación con Alex Valera”. Este proceso de renovación apunta a asegurar que el goleador siga siendo una pieza fundamental en el ataque ‘crema’.
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