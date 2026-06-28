Crimen en el Rímac: asesinan a padre de familia en la puerta de su vivienda

Un hombre fue asesinado de dos disparos en la cabeza mientras se encontraba en la puerta de su vivienda en el distrito del Rímac, Lima. De acuerdo con información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque ocurrió cerca de las 23:40 horas del sábado en el pasaje Muñoz.
Edward Milán Valderrama Castro, de 42 años, compartía bebidas alcohólicas con un grupo de amigos. Dos individuos se acercaron al lugar y efectuaron los disparos contra la víctima, quien quedó tendida frente a su domicilio, reportó Exitosa Noticias.
Según reportó la PNP, los atacantes escaparon hacia la avenida Francisco Pizarro tras cometer el crimen. El área permanece acordonada y agentes de la comisaría El Manzano, junto a peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público, recaban pruebas para esclarecer las circunstancias del homicidio.
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Fuentes policiales aseguraron que Edward Milán no tenía antecedentes penales. Las primeras hipótesis no descartan que el asesinato esté vinculado a un presunto ajuste de cuentas, aunque la investigación continúa en curso.
Familiares de la víctima, que deja en orfandad a dos menores, permanecen en el exterior de la vivienda y manifestaron su consternación ante lo ocurrido. Vecinos de la zona expresaron temor y preocupación ante el incremento de hechos violentos en el distrito.
Este crimen se produce a pesar de la prórroga del estado de emergencia vigente en Lima y Callao desde el 28 de junio, decretada por el Gobierno por un periodo de sesenta días.
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Robo terminó en asesinato
El campeón nacional de marinera, José Antonio Pérez Ferreiro, fue hallado muerto en su vivienda de Independencia tras compartir una reunión con amigos. Durante dos días, sus familiares intentaron contactarlo sin éxito, hasta que el fuerte olor proveniente de su habitación los llevó a forzar la puerta y encontrar el cuerpo con signos de violencia. Además, notaron la desaparición de objetos personales, como el celular, el módem y prendas nuevas.
Las investigaciones de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitieron identificar a los autores materiales e intelectuales del crimen, vinculados a una red criminal extranjera. Uno de los responsables, que frecuentaba la zona y conocía a la víctima, planificó el robo junto a otros cómplices.
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Canales de ayuda
- El Servicio de Atención Móvil de Urgencia (Samu) responde a situaciones médicas críticas y traslada a los heridos a centros de salud. Se contacta a través del número 106, disponible las 24 horas para emergencias en todo el país.
- El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú atiende incendios, rescates y auxilio en accidentes. El número de emergencia es el 116 y opera de forma gratuita en cualquier parte del territorio nacional.
- El Ministerio Público coordina la investigación de delitos y la protección de víctimas. Ante hechos graves, se puede acudir a la sede fiscal más cercana o contactar al número 0800-00208 para orientación legal y denuncias.
- La PNP responde a denuncias de delitos, persecución de sospechosos y resguardo del orden público. El número 105 permite reportar cualquier situación de peligro o solicitar presencia policial inmediata.
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