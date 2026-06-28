Gabriela Herrera no descarta iniciar un romance con Diego Chávarri: “¿Quién sabe?, tenemos química"

Gabriela Herrera, en una entrevista, habla sobre un posible romance con Diego Chávarri, con quien se muestra en otra imagen.

La posibilidad de que Gabriela Herrera y Diego Chávarri pasen de la amistad al romance ha cobrado fuerza tras sus últimas declaraciones y apariciones públicas. La bailarina admitió que no descarta iniciar una relación sentimental con el exfutbolista, destacando la química que existe entre ambos y la etapa de soltería que comparten.

En sus declaraciones recientes, Herrera expresó que disfruta compartir tiempo con el también exintegrante de realities. La cercanía se ha hecho notoria en eventos públicos y privados, como la ocasión en la que ambos pasaron una noche en el departamento de Chávarri, lo que incrementó el interés de la audiencia en su vínculo.

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Durante una entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’, la bailarina reconoció que su relación con Diego Chávarri se basa en una amistad sólida, pero no descartó que pueda evolucionar: “Diego es mi amigo. Diego me cae súper bien, nos llevamos espectacular. No se pasó ningún exceso, simplemente fueron situaciones que se dieron, se pidieron disculpas de eso. Él terminó su relación y ya, o sea, él está soltero y yo también. Nos pueden ver juntos trabajando y no va a haber ningún problema”, afirmó la artista.

Gabriela Herrera declara a la prensa en exteriores mientras un recuadro muestra a Diego Chávarri y una mujer en el set del programa Amor y Fuego, tras sus comentarios sobre un posible romance.

En ese contexto, Herrera relató que pidió disculpas a Thalía Bentín, expareja de Chávarri, por haber admitido públicamente que el exfutbolista le resultaba atractivo. Según explicó, su comentario fue inapropiado en ese momento y decidió enmendarlo: “Era una falta de respeto, y por eso le pedí disculpas a la chica, porque no era adecuada en ese momento. Y yo acepté que sí estaba mal y le pedí disculpas a ella, no puedo negar eso”, aseguró Herrera.

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La bailarina fue consultada sobre la posibilidad de que su amistad con Chávarri se transforme en un noviazgo. Frente a ello, no cerró la puerta a esa posibilidad.

“¿Quién sabe? Ahorita somos amigos, nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en el podcast. En realidad, nos llevamos espectacular, tenemos una amistad bastante chévere. Sólida amistad, tenemos una química bastante bonita y nada, uno no sabe lo que puede pasar más adelante, no puedes decir nunca, pero igual ahorita somos amigos súper bien”, señaló, mostrando apertura a lo que pueda surgir en el futuro.

Para Herrera, evitar afirmaciones tajantes resulta prudente. “No lo descarto, pero imagínate que lo descarte y después salga, ¿no? (risas). Así que nada, todo bien”, puntualizó, manteniendo así la atención sobre el desarrollo de su vínculo con el exfutbolista.

Gabriela Herrera y Diego Chávarri fueron captados cariñosos bailando tras la final de ‘La Granja VIP’. TikTok

Thalía Bentín, expareja de Diego Chávarri habló tras los coqueteos con Gabriela Herrera

La reciente difusión de imágenes donde se observa a Gabriela Herrera y Diego Chávarri juntos y en actitud cercana durante la fiesta de cierre de ‘La granja VIP Perú’ reavivó el interés mediático en torno a su relación. El encuentro, alejado de los sets de grabación, fortaleció las versiones sobre un posible romance, algo que ya había generado comentarios entre los seguidores del reality transmitido por Panamericana Televisión.

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En medio de esta nueva ola de especulaciones, Thalía Bentín, expareja de Chávarri, decidió dar su versión de los hechos. Consultada por Samuel Suárez, creador de Instaránudla, la joven habló sobre el impacto personal que tuvo la ruptura y la exposición mediática que la acompañó.

“Creo que me llevé la peor parte”, reconoció, refiriéndose a las consecuencias emocionales que enfrentó tras el final de la relación.

Thalía Bentín decidió romper su silencio luego de que el exfutoblista anunciara su soltería, asegurara que todo estaba bien y nuevamente se dejara ver con la bailarina | Instagram

A pesar de la situación, Bentín optó por un mensaje conciliador y se alejó de cualquier polémica. “Que sean felices y que hagan el bien siempre”, expresó al programa ‘Q’ Bochinche’, evitando lanzar reproches y mostrando disposición a dejar atrás el episodio.

Durante la grabación del reality, la interacción entre Chávarri y Herrera había llamado la atención de la audiencia. Los momentos compartidos en pantalla y fuera de ella mantuvieron el interés del público y alimentaron las versiones sobre una posible relación sentimental entre ambos.

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