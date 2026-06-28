Perú

Nayib Bukele resalta labor de rescatistas de Perú y El Salvador en Venezuela tras salvar a una mujer de 60 años

El presidente de El Salvador subrayó el esfuerzo de los rescatistas, quienes participaron en una misión de alto riesgo para localizar y estabilizar a Belkys Barreto García en Caracas

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Presidente Bukele reconoce a brigadas de El Salvador y Perú por rescate exitoso en Venezuela | Video: Nayib Bukele

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reconoció públicamente la labor conjunta de rescatistas salvadoreños y peruanos en Venezuela, luego de que ambos equipos lograron rescatar con vida a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, quien permaneció atrapada bajo los escombros del edificio Breogan en Caraballeda durante más de tres días.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, Bukele compartió detalles sobre el operativo, señalando que la sobreviviente fue localizada “después de 86 horas de estar atrapada bajo los escombros, y luego de 11 horas de intenso trabajo”. El mandatario resaltó el esfuerzo y la perseverancia de los equipos de rescate, quienes “trabajaron sin descanso durante toda la noche y la madrugada, con el apoyo de rescatistas USAR peruanos”.

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El presidente salvadoreño explicó que, tras ser extraída de los restos del edificio, Barreto García fue estabilizada por los médicos en el campamento de emergencia. Sin embargo, su estado de salud era delicado, por lo que se tomó la decisión de contratar un helicóptero privado para trasladarla a una clínica en Caracas, donde actualmente recibe atención médica especializada.

El mandatario destacó la labor de los equipos USAR, que lograron extraer con vida a una sobreviviente de 60 años tras un operativo de once horas en el edificio Breogan
El mandatario destacó la labor de los equipos USAR, que lograron extraer con vida a una sobreviviente de 60 años tras un operativo de once horas en el edificio Breogan| Foto: Captura del video publicado por el presidente Nayib Bukele

La operación contó con la participación de los equipos USAR (Urban Search And Rescue) de Perú y El Salvador, quienes colaboraron bajo condiciones adversas y realizaron tareas de búsqueda, localización y extracción durante más de once horas.

¿Cómo fue el rescate de la mujer?

La operación de rescate que permitió salvar a Belkys Josefina Barreto García, de 60 años, empezó tras la localización de una voz bajo los escombros del edificio Breogan, en Caraballeda, Venezuela. Según explicó Carlos Alberto Malpica Coronado, director de la Dirección de Escuela de Bomberos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, la situación requirió la intervención coordinada de equipos especializados de Perú, El Salvador y Venezuela.

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El dispositivo comenzó cuando, utilizando sistemas de escucha electrónica, los rescatistas lograron ubicar a la víctima. El método tradicional de solicitar silencio y escuchar no fue suficiente, así que recurrieron a tecnología avanzada para detectar señales de vida. Con la ubicación confirmada, unos treinta efectivos, acompañados por canes de búsqueda, iniciaron la tarea de acceder a la zona donde se encontraba la mujer.

El trabajo fue arduo: los bomberos necesitaron perforar cinco losas de concreto para abrir un paso seguro entre los restos del inmueble colapsado. Durante más de once horas, la labor se desarrolló en turnos y bajo condiciones de alta peligrosidad, agravadas por las constantes réplicas sísmicas y el calor extremo.

La intervención fue posible gracias a la coordinación entre la Defensa Civil y la Protección Civil de Venezuela, además de los equipos USAR de Perú y El Salvador.

Más temprano, Perú envió catorce toneladas de alimentos, carpas, ropa de abrigo y enseres a Venezuela para asistir a los damnificados por el doble sismo. El apoyo, valorado en más de 278 mil soles, fue gestionado por el Indeci y autorizado por el gobierno peruano.

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