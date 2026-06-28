PJ condenó a comandante PNP en retiro por exigir S/100 a cambio de filtrar preguntas de examen

La filtración de examen en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional (EESTP) PNP-Huancavelica terminó con la condena del comandante PNP en retiro Jorge Sánchez, exdirector de esa institución, por cohecho pasivo propio tras exigir S/100 a cambio de entregar “las fijas” de una prueba de suficiencia profesional, según la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
Condenaron a Jorge Sánchez en Huancavelica porque, de acuerdo con la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios, filtró en octubre de 2020 el banco de preguntas resuelto de un examen de suficiencia profesional y exigió S/100 por ese material. La entidad indicó que el pago se canalizó por medio de una intermediaria y que el contenido se distribuyó por grupos de WhatsApp.
PUBLICIDAD
La Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huancavelica consiguió además la condena de seis suboficiales de la Policía Nacional por el mismo delito. Ellos fueron Andiela Aguilar, Jhislend Auquilla, Lisbett Huamán, Fernando Yaringaño, Junior Díaz y Luis Nestares.
Según los hechos expuestos por el fiscal adjunto provincial Christian Henry Huamán Ramos, Sánchez dirigía la EESTP PNP-Huancavelica cuando ocurrió la filtración. La prueba comprometida estaba vinculada con la titulación técnica de los suboficiales.
Cómo se realizó la filtración del examen
La investigación estableció que Sánchez filtró el banco de preguntas resuelto en octubre de 2020. Para entregar “las fijas”, exigió S/100 a través de una intermediaria.
PUBLICIDAD
El material circuló mediante grupos de WhatsApp. La fiscalía sostuvo que los suboficiales pagaron para obtener ese contenido y asegurar de manera fraudulenta su titulación técnica.
Los seis suboficiales condenados participaron como receptores del material ilícito, según la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La fuente no identifica por nombre a la facilitadora que intervino en la entrega.
Las penas y las pruebas del caso
A Sánchez le impusieron cinco años de prisión suspendida con un periodo de prueba de tres años y reglas de conducta. También recibió cinco años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
A los seis suboficiales les dictaron cuatro años de prisión suspendida. Los siete condenados deberán pagar en conjunto una reparación civil de S/40.000 a favor del Estado.
PUBLICIDAD
La fiscalía sustentó la acusación con informes de análisis digital forense que recuperaron mensajes de audio. En esos registros se mencionaba de forma expresa que el exdirector pedía dinero por el apoyo en la evaluación.
El expediente también incorporó reportes bancarios que confirmaron los depósitos de los suboficiales. A ello se sumó un cuestionario con respuestas marcadas en negrita, hallado en poder de la facilitadora durante la intervención al inicio de la investigación.
Para el Ministerio Público, el caso afectó la meritocracia y los valores de las instituciones encargadas de la seguridad pública. La Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios presentó la sentencia como parte de la respuesta fiscal ante conductas que comprometen la idoneidad en la formación de las fuerzas del orden.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Gol madrugador de Alianza Atlético ante Alianza Lima tras error de Ángel de la Cruz en duelo por Copa de la Liga 2026
El delantero peruano realizó un gran gesto técnico que, en colaboración con el portero ‘blanquiazul’, pudo adelantar a los ‘churres’ en Villa El Salvador
Alianza Lima 0-1 Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Copa de la Liga 2026
Se disputa el primer tiempo. Los ‘blanquiazules’ empezaron perdiendo el partido y buscan remontar. Sigue aquí todas las incidencias
Ruth Luque considera que Keiko Fujimori y Fuerza Popular se vengarán de sus opositores en su eventual gobierno
La actual congresista y senadora electa de Ahora Nación, consideró que en el próximo Congreso se deberá debatir la derogatoria de las llamadas ‘leyes pro crimen’
Nayib Bukele resalta labor de rescatistas de Perú y El Salvador en Venezuela tras salvar a una mujer de 60 años
El presidente de El Salvador subrayó el esfuerzo de los rescatistas, quienes participaron en una misión de alto riesgo para localizar y estabilizar a Belkys Barreto García en Caracas
Gisela Valcárcel anuncia el inicio de su nuevo proyecto tras estar alejada de la TV: “Vuelvo para estar cerca de ti”
La popular ‘Señito’ sorprendió en sus redes sociales con un extenso mensaje revelando que está próxima a reencontrarse con su público
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD