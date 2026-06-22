Se filtró la premonitoria charla entre Antonio García Pye y Gianluca Lapadula para fichar por Universitario: “Eres un delantero para el estilo ‘U’”

Universitario de Deportes oficializó la incorporación de Gianluca Lapadula tras semanas de negociaciones que comenzaron cuesta arriba y concluyeron con éxito. El arribo del delantero ítalo-peruano representa un movimiento de gran repercusión para el fútbol peruano y la Liga 1, ya que se trata de un fichaje que parecía improbable por la resistencia inicial del jugador a competir a nivel local, pese a su vínculo con la selección.
Desde hace tiempo, los tres clubes más grandes del país —Alianza Lima, Sporting Cristal y la propia ‘U’— buscaron contratarlo, pero el atacante siempre priorizó su carrera en Europa. “Alianza, Cristal y la ‘U’ desde hace mucho tiempo quieren a Lapadula. Los tres equipos han venido sondeando, hablando, ofertando hace mucho tiempo por él y no se daba porque no quería venir al fútbol peruano”, relató el periodista deportivo Gustavo Peralta en el programa de YouTube, Pepas de la PM.
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El desenlace de la negociación fue progresivo y lleno de matices. La respuesta inicial del ‘Bambino’ ante la propuesta del club ‘crema’ fue cauta; el delantero pidió tiempo para analizar. Posteriormente, transmitió que veía la operación como “muy difícil”, casi cerrando la puerta. La tercera comunicación, en cambio, fue decisiva: aceptó la oferta y se encaminó su arribo.
La charla entre Antonio García Pye y Gianluca Lapadula para su llegada a Universitario
La presencia de Antonio García Pye resultó determinante en la llegada de Gianluca Lapadula a Universitario. Según Gustavo Peralta, el hoy gerente deportivo del club ya había jugado un papel central cuando trabajaba en la Federación Peruana de Fútbol como gerente de selecciones nacionales, siendo responsable de la gestión que permitió al delantero obtener su DNI peruano y sumarse a la selección desde 2020.
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Durante esa etapa, García Pye mantuvo un contacto directo con el atacante y, en una charla que se puede considerar premonitoria, el dirigente le expresó ‘tú tienes que jugar en Universitario, tú eres un delantero para el estilo ‘U’. Tú eres un delantero hecho y derecho completamente para Universitario’.
Ese antecedente fue relevante cuando la entidad ‘merengue’ se embarcó en la negociación. La relación previa entre García Pye y Lapadula, forjada en procesos de selección y trámites migratorios, facilitó el acercamiento actual y contribuyó a crear un ambiente de confianza para convencer al goleador.
El 'Bambino' fue recibido por Antonio García Pye. Créditos: TV Perú / X.
El convencimiento de Héctor Cúper para el fichaje de Gianluca Lapadula por Universitario
Héctor Cúper, actual entrenador de Universitario, también jugó un papel fundamental en la concreción del fichaje. Desde el primer momento, el DT argentino tenía claro el valor de Gianluca Lapadula para el proyecto deportivo del club. Según información difundida por Gustavo Peralta, el estratega había seguido de cerca la trayectoria del delantero, tanto en la selección peruana como en clubes europeos.
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“A mí lo que me contaban también es que Cúper se convence mucho más de Lapadula, primero cuando le hacen la consulta que él ya tenía mapeado quién era Lapadula. Hay un mejor conocimiento de quién es Lapadula a las otras opciones que le habían puesto”, dijo el comunicador
El entrenador ‘gaucho’ aprovechó su experiencia en Italia para recabar referencias adicionales sobre el atacante. No dudó en comunicarse con contactos en el país europeo para obtener información de primera mano sobre su profesionalismo y estado físico. Esta diligencia fue decisiva para disipar dudas sobre el momento futbolístico de Lapadula.
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El cuerpo técnico quedó convencido por las métricas físicas y deportivas del artillero de 36 años, quien llegó en óptimas condiciones, incluso con mejor estado físico que el año anterior. “Las métricas de Lapadula son muy buenas, incluso estando en un peso mejor al que podía haber estado el año pasado. Por eso es un proyecto largo, de un contrato de un año y medio”, detalló Peralta.
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