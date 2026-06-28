Vehículos a mi nombre: cómo saber qué autos o motos figuran registrados en Sunarp

Vehículos a mi nombre: paso a paso para revisar tu récord en Sunarp y evitar estafas| Sunarp

El registro vehicular en el Perú ahora es más fácil y gratuito que permiten a cualquier ciudadano conocer en tiempo real qué autos o motos figuran a su nombre en la base de datos de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Esta verificación lo puede hacer desde cualquier dispositivo conectado a internet y prevenir posibles fraudes o irregularidades relacionadas con la titularidad de vehículos.

La herramienta digital de la Sunarp permite identificar todos los vehículos asociados a un DNI o Carnet de Extranjería y orienta sobre qué hacer ante transferencias falsas o registros desconocidos| Sunarp

¿Qué es la herramienta gratuita ‘Propiedad Vehicular’ de la Sunarp?

La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ofrece el servicio digital conocido como ‘Propiedad Vehicular’ o ‘vehículos a mi nombre’. Este sistema permite consultar de manera gratuita y directa las principales características de los vehículos registrados en el país, así como identificar a los titulares asociados a cada unidad.

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Esta herramienta facilita un acceso confiable a la información oficial, lo que resulta fundamental para realizar trámites legales, verificar antecedentes antes de una compra o simplemente mantener actualizado el propio récord vehicular.

El portal centraliza datos de autos, motos y otros vehículos de motor, brindando transparencia y seguridad tanto a propietarios como a potenciales compradores.

Una mujer sonriente muestra las llaves de un auto, simbolizando el nuevo servicio digital "Vehículos a mi nombre" de Sunarp para verificar la propiedad vehicular. (Foto: Sunarp)

Paso a paso para consultar con tu número de DNI los autos o motos registrados

Para utilizar la plataforma ‘Vehículos a mi nombre’ de Sunarp, los ciudadanos pueden realizar la consulta siguiendo un procedimiento sencillo:

Acceder al portal oficial de la Sunarp y seleccionar la opción de consulta ‘Vehículos a mi nombre’. Elegir el tipo de documento de identidad, que puede ser Documento Nacional de Identidad (DNI) o Carnet de Extranjería. Ingresar el número correspondiente y proporcionar un correo electrónico válido. Validar la cuenta mediante el código de verificación recibido en la bandeja de entrada. Completar el proceso escribiendo el dígito verificador y la fecha de emisión del documento.

Una vez finalizado el procedimiento, la plataforma muestra un listado de todos los vehículos asociados al titular.

La importancia de verificar tu récord para evitar estafas o transferencias falsas

La revisión periódica del historial vehicular propio ayuda a prevenir fraudes y transferencias no autorizadas. En algunos casos, vehículos ya vendidos permanecen registrados a nombre del anterior propietario, lo que puede generar multas, deudas tributarias o responsabilidades legales inesperadas.

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El uso de las herramientas digitales oficiales antes de realizar cualquier trámite de venta o transferencia permite identificar posibles irregularidades y reduce la posibilidad de que terceros utilicen información personal para registrar vehículos sin consentimiento.

¿Qué hacer si aparece un vehículo a tu nombre que ya vendiste o que no reconoces?

Si al revisar la plataforma aparece registrado un vehículo que ya fue vendido o que nunca fue de tu propiedad, la Sunarp aconseja actuar de inmediato. El primer paso es recopilar toda la documentación disponible relacionada con la compraventa o la transferencia anterior, como contratos, actas notariales o comprobantes de pago.

Posteriormente, el titular debe acercarse a una oficina de la Sunarp o iniciar el trámite virtual para solicitar la rectificación. Este paso es muy importante para evitar problemas a futuro.

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¿Cómo tramitar el cambio de titularidad mediante acta notarial de compraventa?

El trámite para el cambio de titularidad de un vehículo en Perú exige formalizar la compraventa mediante un acta notarial y, luego, inscribir la transferencia en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp). Aunque exista confianza entre las partes, la recomendación es realizar el procedimiento en una notaría y no limitarse al intercambio de dinero y documentos.

En la notaría, el comprador y el vendedor firman un acta que consigna los datos de ambas partes, el monto y las condiciones de la transferencia, además de las características del vehículo y el estado vigente del SOAT. De manera habitual, la notaría también se encarga de inscribir el cambio de propietario en el Registro de Propiedad Vehicular de la Sunarp, lo que otorga validez legal a la operación y deja constancia oficial del nuevo titular.

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Para formalizar el trámite, el comprador y el vendedor deben acudir personalmente con sus DNI originales. Si el vehículo está a nombre de una sociedad conyugal, deben presentarse ambos integrantes. También se exige la Tarjeta de Identificación Vehicular (TIV) original, el comprobante de pago del impuesto vehicular (si corresponde) y el SOAT vigente. El costo de la tasa registral es de S/ 75.00, sin incluir los gastos notariales, y el proceso puede demorar hasta siete días hábiles.

Antes de concretar la venta, el vendedor debe regularizar cualquier deuda pendiente, como papeletas o impuestos. El comprador, por su parte, debe revisar el historial del auto: verificar en el SAT la existencia de papeletas y solicitar a la Sunarp el Certificado Registral Vehicular para descartar órdenes de captura.

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Desde febrero, el procedimiento también puede realizarse por vía electrónica en todo el país a través del sistema SID-Vehicular. Este sistema permite que el notario genere y firme digitalmente el parte notarial y remita el trámite a la Sunarp, sin necesidad de documentos impresos.