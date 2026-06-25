Universitario tomó radical decisión con Alex Valera tras interés de América de Cali: “Se va a evaluar”

Antonio García Pye, gerente deportivo de la 'U', contó detalles del presente del delantero en el club. (Modo Fútbol)

La propuesta presentada por América de Cali para hacerse con los servicios de Álex Valera generó sorpresa entre los seguidores de Universitario y abrió un escenario de incertidumbre en Ate. La inquietud radica en que el delantero se ha consolidado como goleador y pieza clave del once titular, por lo que la directiva crema definió una postura firme respecto a su futuro.

Según trascendió, el atacante es uno de los futbolistas más valorados por Héctor Cúper, quien lo considera fundamental para el esquema ofensivo. Por este motivo, en Universitario ya resolvieron que no aceptarán ninguna oferta por su pase.

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“Lo de Álex Valera y América de Cali sigue en el mismo estatus. No sé si llegó la segunda oferta de América de Cali, pero así la hayan mejorado, no es intención de Universitario soltar a Valera. Esto, principalmente porque Cúper quiere fortalecer su dupla de ataque entre Lapadula-Valera o si llega alguien más. Tengo entendido que en estos días la ‘U’ puede proponer una extensión del vínculo con Valera”, explicó Gustavo Peralta durante el programa ‘Modo Fútbol’.

Máximo accionista del club colombiano se refirió al posible fichaje del delantero de Universitario. Créditos: TV Perú Deportes.

La firme postura de Universitario sobre futuro de Alex Valera

La posible salida de Álex Valera de Universitario es un tema que ha generado debate en las últimas horas. Consultado por la situación, Antonio García Pye, gerente deportivo del club, expresó con claridad la postura de la institución.

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“Alex es un jugador fundamental para el equipo y realmente no tenemos ninguna intención de desprendernos de él. En la medida que haya una propuesta que beneficie tanto al club como al jugador, se va a evaluar. No es un jugador del que queremos desprendernos”, afirmó el directivo e conversación con Depor.

De esta manera, la ‘U’ deja en claro que Valera forma parte de la estructura principal del plantel y que solo consideraría una negociación en caso de que la oferta represente un beneficio considerable para ambas partes. Por el momento, la prioridad es mantenerlo como pieza clave del equipo.

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Celebración de Alex Valera ante Deportivo Garcilaso por Liga 1 2026. Crédito: Liga 1

¿Jesús Castillo se irá de Universitario?

La situación de Jesús Castillo ha dado un giro en Universitario, ya que existen opciones concretas para que el mediocampista continúe su carrera en el extranjero en los próximos días. De acuerdo con Gustavo Peralta, el cuerpo técnico encabezado por Héctor Cúper estaba al tanto de la eventualidad de una baja durante el mercado de pases, aunque hasta la semana anterior el panorama parecía más estable. “Jesús Castillo tiene una posibilidad de irse a otro club del extranjero y en la ‘U’ esto ha crecido ayer por la tarde-noche”, señaló el periodista.

La directiva de la ‘U’, según lo informado, fue transparente desde el primer momento con el entorno del futbolista. Solo se consideraría la salida de Castillo bajo la modalidad de venta, descartando cualquier tipo de préstamo, postura que también es bien vista por el propio jugador, quien observa con interés la oportunidad internacional.

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Si bien Héctor Cúper valora a Castillo como una pieza clave en su esquema, comprende que el club debe analizar lo que resulte más conveniente para todas las partes. “Claramente Cúper no quisiera que se vaya porque entiendo que es un jugador que le gusta, pero está ahí. Si se da la chance más tarde o mañana, es una cuestión que puede avanzar”.

Situación de los refuerzos de Universitario de Deportes de cara al torneo Clausura de la Liga 1. YouTube