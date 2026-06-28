Roberto Sánchez rechaza derrota frente a Keiko y denuncia “autoritarismo fujimorista” por cambios en las reglas de la segunda vuelta

El 27 de junio, Roberto Sánchez, exministro y líder político, encabezó una multitudinaria movilización en el centro de Lima junto a cientos de simpatizantes. La protesta se convocó en respuesta a lo que Sánchez calificó como “graves irregularidades y un cambio de reglas electorales en la segunda vuelta”, según lo expresado por el propio dirigente en sus redes sociales. El dirigente sostuvo que “el pueblo lidera la resistencia patriótica democrática ante el autoritarismo fujimorista exigiendo justicia electoral y transparencia del voto”.
La manifestación transcurrió a lo largo de varias cuadras, mientras los participantes coreaban consignas en defensa del voto popular y la institucionalidad democrática. Pese a que la convocatoria no contó con resguardo policial, el evento se desarrolló de manera pacífica, sin reportarse incidentes mayores. Sánchez denunció un día antes, el 26 de junio, que el Ministerio del Interior (Mininter) no otorgó garantías para la marcha, lo que generó preocupaciones sobre la seguridad de los asistentes.
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Reacciones ante la falta de garantías
El anuncio de la negativa del Mininter a otorgar respaldo oficial provocó diversas reacciones entre los organizadores y participantes. De acuerdo con Sánchez, la decisión de las autoridades buscaba “amedrentar el derecho a la protesta y coartar la libre expresión ciudadana en un contexto de tensión política”. A pesar de ello, los asistentes decidieron mantener la convocatoria, mostrando presencia en las calles y portando banderas y pancartas con llamados a la transparencia y la defensa del sufragio.
La ausencia de efectivos policiales durante la jornada fue notoria. Diversos testigos y organizadores confirmaron que no hubo presencia oficial para resguardar la movilización, situación que aumentó la preocupación por posibles altercados. No obstante, la marcha culminó sin disturbios ni enfrentamientos, lo que fue destacado por los voceros del movimiento como una muestra del compromiso con la vía pacífica y el respeto al orden público.
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Exigencias de transparencia y justicia electoral
Durante su intervención ante los manifestantes, Roberto Sánchez reiteró la exigencia de una revisión exhaustiva de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la segunda vuelta electoral. El político afirmó que existen elementos suficientes para solicitar una auditoría independiente de los resultados, haciendo énfasis en la importancia de que “todo proceso democrático se rija por reglas claras y sin modificaciones de último minuto”.
Sánchez subrayó que la protesta no busca desestabilizar las instituciones, sino exigir garantías mínimas para la validez de los comicios y la voluntad popular. En su mensaje, resaltó la necesidad de fortalecer los organismos electorales y de promover una cultura política basada en la legalidad y la transparencia en todos los niveles del Estado.
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Contexto político y respaldo ciudadano
El contexto en el que se desarrolla la movilización refleja la polarización que atraviesa el país tras las últimas elecciones. Los seguidores de Sánchez expresaron su respaldo al dirigente y reclamaron la intervención de organismos internacionales para monitorear la situación. Diversos sectores civiles y agrupaciones políticas manifestaron respaldo público a la marcha, enfatizando el derecho de la ciudadanía a manifestarse sin restricciones.
El evento congregó a personas de distintas regiones y sectores sociales, quienes acudieron motivados por el llamado a defender el voto y la democracia. La movilización, según los relatos recogidos, se caracterizó por la diversidad de participantes y la presencia de mensajes alusivos a la transparencia, la justicia y la equidad electoral.
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Declaraciones y perspectivas futuras
En declaraciones a la prensa independiente, Roberto Sánchez reafirmó que las acciones de protesta continuarán hasta que las autoridades brinden respuestas claras a las demandas ciudadanas. El dirigente anunció que solicitará formalmente una reunión con representantes del sistema electoral y organismos de derechos humanos para exponer las preocupaciones del movimiento.
Sánchez insistió en que la prioridad es “preservar el orden democrático y garantizar que cada voto sea debidamente contabilizado y respetado”. Además, hizo un llamado a la calma y la unidad, mencionando que el único camino legítimo es aquel que se basa en la legalidad y el diálogo institucional. “No toleraremos imposiciones ni retrocesos en materia de derechos ciudadanos”, concluyó el dirigente en uno de los pasajes más aplaudidos de su intervención.
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Balance de la jornada y desafíos pendientes
Al cierre de la jornada, los organizadores informaron que la movilización se saldó sin incidentes y agradecieron la participación de quienes respaldaron la convocatoria. Se destacó el carácter pacífico de la protesta pese a no contar con apoyo policial, lo que, según los líderes, evidencia el compromiso cívico de los asistentes.
El movimiento liderado por Roberto Sánchez anticipó que en los próximos días se definirán nuevas acciones para mantener la presión sobre las autoridades y asegurar el respeto a la voluntad popular. Las demandas de justicia electoral y transparencia seguirán marcando la agenda política, en un escenario donde la disputa por la legitimidad de los resultados y la integridad del proceso electoral permanece abierta.
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