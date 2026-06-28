Perú

Equipo peruano en Venezuela logró rescatar a una mujer de 60 años con vida de edificio colapsado de 15 pisos

En un operativo de más de diez horas, integrantes del grupo USAR Perú, en coordinación con brigadas locales y salvadoreñas, lograron hallar con vida a una persona

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Un equipo de rescatistas peruanos logró rescatar con vida a una mujer de 60 años que permaneció atrapada casi tres días bajo los restos de un edificio de 15 pisos colapsado en Venezuela. La operación, en la que participaron especialistas de Perú, El Salvador y Venezuela, requirió más de diez horas de trabajo coordinado y el uso de tecnología de detección avanzada.

El brigadier mayor Carlos Alberto Malpica Coronado, director de la Dirección de Escuela de Bomberos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, relató a RPP Noticias que la misión se desarrolló en un escenario de alta complejidad. El edificio, de quince pisos, había colapsado tras un fuerte sismo, dejando a varias personas atrapadas.

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Un grupo de bomberos de Perú rescata a una sobreviviente tras tres días bajo escombros en Venezuela
Un grupo de bomberos de Perú rescata a una sobreviviente tras tres días bajo escombros en Venezuela| Foto: Canal N

“Ayer estaba dando declaraciones el presidente Bukele y detrás, en el fondo, se escuchó una voz [...] justo llegó el equipo de Perú. Trataron de ubicar a la persona con el clásico llamado de silencio y escucha, pero no se logró. Usando un sistema de escucha electrónica, se pudo hacer la ubicación”, explicó Malpica

El operativo involucró a un grupo de treinta efectivos, acompañados por canes especializados. Para alcanzar a la víctima, los bomberos perforaron cinco losas de concreto, una tarea que demandó precisión y resistencia física.

“Después de más de diez horas de trabajo, se logró acceder finalmente a una mujer de sesenta años que había estado atrapada casi tres días”, añadió el funcionario.

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La acción fue resultado de la cooperación entre la Defensa Civil y la Protección Civil de Venezuela, así como los equipos USAR (Urban Search And Rescue) de Perú y El Salvador. Este término “USAR” corresponde a las siglas internacionales que identifican a los equipos de búsqueda y rescate urbano, establecidos en protocolos globales para intervenciones en terremotos y catástrofes de gran magnitud.

Un grupo de bomberos de Perú rescata a una sobreviviente tras tres días bajo escombros en Venezuela| Foto: Captura de RPP Noticias
Un grupo de bomberos de Perú rescata a una sobreviviente tras tres días bajo escombros en Venezuela| Foto: Captura de RPP Noticias

Según detalló Malpica, la ventana de oportunidad para salvar vidas bajo escombros suele limitarse a los primeros cinco o seis días tras un desastre.

“Excepcionalmente sobreviven más de diez días. Hay un caso en Haití que llegó a sobrevivir veintiocho días, pero son situaciones muy aisladas”, puntualizó.

En el caso de Venezuela, ya se contabilizan más de una decena de personas rescatadas en condiciones similares, de acuerdo con las autoridades que siguen monitoreando el avance de los operativos, por lo que el tiempo en esta situación es clave.

Rescate internacional en Venezuela: equipo peruano libera a una mujer tras más de dos días bajo ruinas
Rescate internacional en Venezuela: equipo peruano libera a una mujer tras más de dos días bajo ruinas

Equipo USAR llegó desde Perú

El despliegue de los equipos USAR responde a la solicitud formal de asistencia por parte del país afectado, en este caso Venezuela, tras la declaración de emergencia. Actualmente, cerca de treinta grupos de diferentes países se encuentran activos en la región, mientras otros noventa y uno permanecen en alerta para posibles desplazamientos.

Los profesionales peruanos lograron viajar ayer 27 de junio para prestar ayuda inmediata. El brigadier Malpica advirtió sobre las dificultades adicionales que presenta el clima, con altas temperaturas y más de mil réplicas sísmicas registradas desde el suceso principal.

“Trabajar en estructuras casi colapsadas, inestables, genera una situación de alto riesgo”, subrayó.

El funcionario destacó que, pese a la complejidad logística y los peligros inherentes, la movilización de los equipos de rescate se justifica plenamente cuando se logra salvar una vida.

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