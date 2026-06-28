Perú

Cancillería se pronuncia sobre donaciones privadas para Venezuela tras doble terremoto

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó los detalles ante el incremento de solicitudes de empresarios y ciudadanos que buscan solidarizarse con el país sudamericano

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Cancillería aclara el proceso para donaciones privadas: fondos internacionales, la opción para ayudar a Venezuela
Cancillería aclara el proceso para donaciones privadas: fondos internacionales, la opción para ayudar a Venezuela|Foto: Andina

Tras el doble terremoto en Venezuela, miles de empresarios y ciudadanos decidieron extender su mano y buscan llevar ayuda a los compatriotas afectados. De esta manera, han acudido al Gobierno peruano, a través de la Cancillería, para que facilite el envío de las donaciones, pero esta fue rechazado por motivos legales.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú aclaró en una misiva sobre los procedimientos que deben seguir empresas y particulares interesados en enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Esta misiva responde a un creciente número de solicitudes privadas que buscan canalizar bienes físicos y asistencia para los damnificados.

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Ante la imposibilidad legal de recibir bienes físicos, el gobierno peruano recomienda canalizar la solidaridad a través de mecanismos económicos gestionados por la ONU y otras agencias especializadas
Ante la imposibilidad legal de recibir bienes físicos, el gobierno peruano recomienda canalizar la solidaridad a través de mecanismos económicos gestionados por la ONU y otras agencias especializadas| Cancillería

Restricciones normativas para donaciones físicas

Según el documento difundido por la Cancillería, las leyes vigentes impiden que la institución reciba, almacene o transporte bienes físicos, entre los que se incluyen alimentos, medicinas o ropa, si provienen de entidades privadas o personas particulares. Esta limitación legal se aplica incluso en contextos de emergencia, por lo que el ministerio no puede actuar como intermediario para el traslado de este tipo de donaciones hacia Venezuela.

La Cancillería explicó que esta restricción se fundamenta en la normativa nacional y en los procedimientos de control en la gestión de ayuda humanitaria internacional, buscando garantizar la transparencia y la trazabilidad de los recursos.

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Las autoridades peruanas orientan a empresas y ciudadanos a utilizar plataformas oficiales de Naciones Unidas y organismos internacionales
Las autoridades peruanas orientan a empresas y ciudadanos a utilizar plataformas oficiales de Naciones Unidas y organismos internacionales| Cancillería

Ante la imposibilidad de canalizar bienes materiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores orientó a los potenciales donantes a realizar aportes económicos a través de plataformas oficiales y seguras, con respaldo de organismos internacionales. Según lo informado por la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, el Fondo Humanitario para Venezuela está habilitado para recibir donaciones monetarias, que luego se destinan a la asistencia directa en el país afectado.

Este fondo trabaja en coordinación con decenas de ONG locales y socios de confianza que operan en las zonas más vulnerables de Venezuela, facilitando el acceso a agua potable, alimentos, atención médica, educación y medios de subsistencia. Los aportes pueden realizarse en línea, a través de la plataforma de la ONU, o mediante transferencia bancaria.

Además, la Cancillería facilitó información sobre otras agencias, fondos y programas internacionales con presencia activa en la respuesta humanitaria venezolana, entre ellos:

  • Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
  • Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
  • Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
  • Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
  • Programa Mundial de Alimentos (PMA)
  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)

Cada una de estas entidades dispone de canales digitales y cuentas bancarias específicas para recibir donaciones, asegurando que los recursos sean empleados en la atención de las necesidades más urgentes tras el desastre.

Ayuda humanitaria de Perú

El Gobierno de Perú autorizó el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble sismo ocurrido esta semana en ese país. La donación, gestionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), incluye alimentos básicos como arroz, fideos y aceite, además de carpas, ropa de abrigo y menaje.

El valor total de los bienes supera los 278 mil soles. La medida fue oficializada mediante una resolución suprema firmada por el presidente José María Balcázar y miembros del gabinete. El cargamento ya fue embarcado y será entregado a las autoridades venezolanas para atender a la población damnificada por el desastre natural.

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