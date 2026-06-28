Cancillería se pronuncia sobre donaciones privadas para Venezuela tras doble terremoto

Tras el doble terremoto en Venezuela, miles de empresarios y ciudadanos decidieron extender su mano y buscan llevar ayuda a los compatriotas afectados. De esta manera, han acudido al Gobierno peruano, a través de la Cancillería, para que facilite el envío de las donaciones, pero esta fue rechazado por motivos legales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú aclaró en una misiva sobre los procedimientos que deben seguir empresas y particulares interesados en enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Esta misiva responde a un creciente número de solicitudes privadas que buscan canalizar bienes físicos y asistencia para los damnificados.
PUBLICIDAD
Restricciones normativas para donaciones físicas
Según el documento difundido por la Cancillería, las leyes vigentes impiden que la institución reciba, almacene o transporte bienes físicos, entre los que se incluyen alimentos, medicinas o ropa, si provienen de entidades privadas o personas particulares. Esta limitación legal se aplica incluso en contextos de emergencia, por lo que el ministerio no puede actuar como intermediario para el traslado de este tipo de donaciones hacia Venezuela.
La Cancillería explicó que esta restricción se fundamenta en la normativa nacional y en los procedimientos de control en la gestión de ayuda humanitaria internacional, buscando garantizar la transparencia y la trazabilidad de los recursos.
PUBLICIDAD
Ante la imposibilidad de canalizar bienes materiales, el Ministerio de Relaciones Exteriores orientó a los potenciales donantes a realizar aportes económicos a través de plataformas oficiales y seguras, con respaldo de organismos internacionales. Según lo informado por la Oficina de la Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en Perú, el Fondo Humanitario para Venezuela está habilitado para recibir donaciones monetarias, que luego se destinan a la asistencia directa en el país afectado.
Este fondo trabaja en coordinación con decenas de ONG locales y socios de confianza que operan en las zonas más vulnerables de Venezuela, facilitando el acceso a agua potable, alimentos, atención médica, educación y medios de subsistencia. Los aportes pueden realizarse en línea, a través de la plataforma de la ONU, o mediante transferencia bancaria.
PUBLICIDAD
Además, la Cancillería facilitó información sobre otras agencias, fondos y programas internacionales con presencia activa en la respuesta humanitaria venezolana, entre ellos:
- Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR)
- Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
- Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
- Programa Mundial de Alimentos (PMA)
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Cada una de estas entidades dispone de canales digitales y cuentas bancarias específicas para recibir donaciones, asegurando que los recursos sean empleados en la atención de las necesidades más urgentes tras el desastre.
Ayuda humanitaria de Perú
El Gobierno de Perú autorizó el envío de 14 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela tras el doble sismo ocurrido esta semana en ese país. La donación, gestionada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), incluye alimentos básicos como arroz, fideos y aceite, además de carpas, ropa de abrigo y menaje.
PUBLICIDAD
El valor total de los bienes supera los 278 mil soles. La medida fue oficializada mediante una resolución suprema firmada por el presidente José María Balcázar y miembros del gabinete. El cargamento ya fue embarcado y será entregado a las autoridades venezolanas para atender a la población damnificada por el desastre natural.
Más Noticias
Roberto Sánchez anuncia acción de amparo días antes de la promulgación de resultados a favor de Keiko Fujimori
El candidato de Juntos por el Perú dijo que acudirá a instancias internacionales para exigir un proceso transparente de conteo de votos, aunque no indicó a cuáles recurrirá
Programación de los 16avos del Mundial 2026: partidos, horarios y canales TV en Perú del torneo FIFA
Tras disputarse los últimos duelos de la fase de grupos, las llaves ya están armadas para la etapa eliminatoria de la cita mundialista. Conoce todos los detalles
Equipos de Liga Peruana de Vóley respaldan a San Martín y apuntan contra la Federación tras polémico fichaje de Aixa Vigil a Universitario
Clubes de la Primera y Segunda División de voleibol, incluido Alianza Lima, solicitaron a la Federación Peruana de Voleibol que se respete el régimen de afiliación establecido en el reglamento
JEE Lima Centro 1 ya proclamó resultados de la segunda vuelta presidencial
La proclamación oficial revela una amplia ventaja para Keiko Fujimori en la región, mientras Juntos por el Perú anuncia que no reconocerá el resultado hasta que se resuelvan los pedidos de nulidad. El Jurado Nacional de Elecciones prepara la proclamación nacional
Esta ciudad será declarada capital del ceviche y regalarán 30 mil platos hoy domingo
Un multitudinario evento reunirá a turistas y residentes en la Plaza de Armas de Pisco, donde autoridades y chefs rendirán homenaje al emblemático plato peruano con la preparación del ceviche más grande del mundo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD