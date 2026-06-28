A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: partido por fecha 3 de Copa de la Liga 2026

Alianza Lima está obligado a ganar en su última evaluación en la Copa de la Liga. - Crédito: Difusión

Con la desesperación de seguir en carrera en la Copa Caliente 2026, Alianza Lima deberá recurrir al estilo intenso y agresivo, que se espera de un plantel formado en las mejores condiciones de la capital, para soñar con ese boleto que garantiza el acceso a la fase final del certamen, al que ya ha clasificado Alianza Atlético con un rendimiento sobresaliente.

El enfrentamiento, válido por la última fecha del Grupo A, está fijado para hoy, domingo 28 de junio, a las 13:00 horas locales bajo la transmisión exclusiva de Bicolor + en YouTube. De igual modo, la website Infobae Perú realizará una cobertura digital.

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Poco puede rescatarse de lo hecho por Alianza Lima en la Fase de Grupos de la Copa de la Liga 2026. Su plantel de reserva ha quedado retratado y superado en las dos primeras fechas. Aun así, el conjunto de La Victoria todavía posee chances de clasificar a la ronda de eliminatorias, aunque necesitará hacer lo suyo y que surjan algunas combinaciones en la otra llave de la serie.

El éxito pasaría en que los dirigidos por Carlos Fernández, el entrenador elegido para este escenario, ganen con la máxima contundencia a un Alianza Atlético ya clasificado y con registros perfectos. De ese modo, los aliancistas sumarían cuatro unidades, pero también se necesitaría que en el clásico de Trujillo, representado por Carlos A. Mannucci y Universidad César Vallejo, no pase de un empate con estadísticas mínimas.

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Todo aquello que sea un triunfo para alguno de los equipos, en especial del lado ‘carlista’, supondría un desastre para los ‘blanquiazules’, cuyo rendimiento ha dejado mucho que desear. Apenas el único puntual que ha logrado convencer por ritmo y exigencia ha sido Ángel De La Cruz, portero que se dispone a luchar por el marco con Guillermo Viscarra y Alejandro Duarte.

Un caso totalmente aparte es Alianza Atlético, que ha participado con mucha seriedad en la Copa Caliente. Fue el técnico Urciuoli quien se decidió por utilizar a su oncena base, dándole entrada a algunos jóvenes, para que no pierda ritmo durante el receso. El plan ha funcionado de tal manera que puede apreciarse como los ‘churres’ son líderes de la serie con un pleno.

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A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Atlético por Copa de la Liga 2026

El partido correspondiente a la tercera fecha del Grupo A, que se llevará a cabo en el estadio Hugo Sotil en Villa El Salvador, empezará HOY, domingo 28 de junio, a las 13:00 horas de Perú / Colombia / Ecuador; a las 12:00 horas de México; a las 14:00 horas de Bolivia / Chile / Venezuela; a las 15:00 horas de Argentina / Brasil / Uruguay / Paraguay.

Canal TV de Alianza Lima vs Alianza Atlético por Copa de la Liga 2026

El encuentro por la Copa de la Liga 2026 estará disponible en todo el país a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol en YouTube. Esta opción de streaming permite a los aficionados ver el partido desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

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A su vez, Infobae Perú ofrecerá una cobertura completa: previa, seguimiento en vivo, jugadas clave, resultados y posiciones. Los seguidores podrán informarse sobre todos los detalles y novedades del torneo accediendo a las plataformas digitales del medio.

Alineaciones probables de Alianza Lima vs Alianza Atlético por Copa de la Liga 2026

- Alianza Lima: Ángel De La Cruz; Rait Alarcón, Jhoao Velásquez, Jonathan García, Carlos Aramburu; Zaid Gonzales, Yosimar Gómez, Adriano Neciosup; Cristopher Paladines, Marcelo Matzuda, Geray Motta.

- Alianza Atlético: Eder Hermoza; José Luján, Gastón Díaz, Jimmy Pérez, Erick Perleche; Jorge Del Castillo, Elian Muñoz, Anthony Gordillo; Williams Guzmán, Juan Delgado, Jorge Barreda.