Detrás del asesinato del campeón de marinera en Independencia: PNP captura a dos involucrados

Amigos, familiares y alumnos rinden un emotivo homenaje a José Antonio Pérez Ferreyros, 'Toñito', un carismático campeón de Marinera asesinado en su domicilio. Entre lágrimas y pañuelos al viento, lo despiden bailando la danza que fue su más grande pasión.| Domingo Al Día

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró capturar a los responsables del crimen de José Antonio Pérez Ferreiro, reconocido campeón de marinera asesinado en su vivienda de Independencia. La investigación reveló que detrás del homicidio operaba una red criminal con vínculos internacionales, cuyos integrantes planificaron el robo y posterior asesinato del bailarín.

El caso ha causado conmoción en el ámbito cultural y en la comunidad local, donde familiares, amigos y compañeros lo recuerdan por su carisma y entrega al baile.

La investigación policial identificó a los responsables del crimen de un reconocido exponente de la danza, cuyo entorno familiar y artístico aún exige justicia y esclarecimiento| Foto: Facebook

Una vida dedicada a la marinera y el deporte

José Antonio Pérez Ferreiro, apodado ‘Toñito’, fue reconocido por su talento y su trayectoria en la marinera, disciplina en la que alcanzó importantes premios nacionales. Según testimonios recogidos por Domingo al Día, su casa era un espacio de encuentro y aprendizaje para quienes compartían su pasión por la danza.

PUBLICIDAD

“Él tenía garbo y salero al bailar. Disfrutaba mucho la música y eso lo transmitía a todos los chicos en la academia”, recordó Vanessa Quispe, profesora de la Escuela Marinera de Mis Amores.

El entorno más cercano de Pérez Ferreiro señala que también se dedicaba a actividades deportivas y emprendimientos comerciales. Vendía camisetas y artículos en eventos masivos, trabajaba como mozo y organizaba encuentros familiares y de amigos, en los que la música y el baile siempre estaban presentes.

Capturan a sicarios tras asesinato del campeón de marinera en Independencia| Foto: Domingo Al Día

Cámaras fueron clave para la investigación

El último lunes 22 de junio, José Antonio Pérez Ferreiro se reunió con un grupo de amigos para jugar fútbol y compartir en su domicilio. Las cámaras de seguridad registraron el ingreso de varias personas, entre ellas individuos que posteriormente serían identificados como parte de una organización delictiva. Tras la reunión, familiares comenzaron a preocuparse por su ausencia y la falta de comunicación.

PUBLICIDAD

El miércoles, alertados por el silencio y un olor fuerte proveniente del segundo piso de la vivienda, forzaron la puerta y encontraron el cuerpo semidesnudo del campeón de marinera.

La familia notó la falta de objetos personales, como el celular, el módem y prendas nuevas, lo que reforzó la hipótesis de un crimen con móvil de robo. “Se llevaron hasta el router del Internet. Quizás pensaron que así se desconectaban las cámaras de seguridad”, señaló el familiar.

La captura de los responsables

La PNP, a través de la División de Homicidios de la Dirincri, centró la investigación en los movimientos registrados por las cámaras de seguridad y testimonios de los vecinos. Se identificó a Sebastián González Cardona, alias ‘Yambi’, ciudadano colombiano ligado al “Tren de Aragua”, como uno de los autores intelectuales. Este sujeto se habría ganado la confianza de la familia y, según la policía, planificó el asalto junto a otros extranjeros.

PUBLICIDAD

El ejecutor material fue identificado como Elvis Castillo Guerra, alias ‘Versa’, de nacionalidad venezolana, quien confesó haber estrangulado a la víctima por resistirse al robo.

“Cogí las colonas, el celular, el router, un micrófono y parte de la ropa”, admitió durante su testimonio ante el coronel Carlos Morales, jefe de Homicidios de la Dirincri. La investigación también reveló que los implicados sustrajeron varias pertenencias y huyeron en un mototaxi tras el crimen.