Perú

Gonzalo Torres vuelve a vestir la sotana de ‘Gonzalete’: actor celebró una renovación de votos

El actor peruano sorprendió en redes sociales con fotografías de este inolvidable momento, pero dejó en claro que no se volvería a repetir

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Hombre de cabello largo y nariz de payaso roja. Viste una sotana morada con cuello blanco, sujeta un micrófono. Fondo con árboles y hojas
Gonzalo Torres, caracterizado como su personaje ‘Gonzalete’, sonríe mientras viste una sotana morada y sostiene un micrófono durante una celebración de renovación de votos. (Gonzalo Torre)

Gonzalo Torres sorprendió a sus seguidores al reaparecer caracterizado como ‘Gonzalete’, el emblemático curita fantasma de la recordada serie peruana Pataclaun, durante una ceremonia de renovación de votos. Las imágenes compartidas por el propio actor en sus redes sociales mostraron a Torres enfundado en la tradicional sotana, participando como oficiante en un evento que muchos consideraron un homenaje a la nostalgia.

Las fotografías rápidamente generaron reacciones entre los seguidores de Pataclaun, quienes asociaron de inmediato la imagen de Torres con el entrañable personaje que formó parte de la cultura televisiva peruana en los años noventa. El propio actor aclaró el motivo detrás de esta particular aparición, señalando que se trató de una ocasión especial para cumplir el sueño de una pareja amiga, quienes lo invitaron a ser parte de su celebración.

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“Gonzalete cumplió un sueño y quiere compartirlo con ustedes. El curita finalmente casó y renovó los votos de una pareja amiga. ¡Es un hito en su vida y estoy muy orgulloso de él!”, escribió Torres en la publicación que acompañó las imágenes.
Un hombre con túnica azul y nariz de payaso roja oficia una ceremonia, una pareja está de pie a su izquierda, un jardín con arco floral y una mesa de madera
El actor Gonzalo Torres, caracterizado como 'Gonzalete', oficia una ceremonia de renovación de votos para una pareja en un jardín. (Gonzalo Torre)

La noticia se difundió ampliamente entre fanáticos y medios de espectáculos, quienes destacaron el carácter simbólico de la escena, en la que el personaje volvía a tener un rol central después de años alejado de la pantalla.

La respuesta de Torres no tardó en agregar una advertencia para quienes esperaban que este regreso se convirtiera en una costumbre. El actor fue claro al indicar que se trató de una experiencia única. “PD: A raíz de esto, no le vayan a pedir a Gonzalete más casamientos. Fue una cosa de una sola vez y nada más. Está excomulgado. PD2: ¡Él no es MAAAALOOOOOO!”, concluyó, cerrando la puerta a nuevas apariciones del personaje en este tipo de ceremonias.

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Hombre sonriente con nariz de payaso roja y sotana morada, con un micrófono en mano, de pie detrás de una mesa con laptop, flores y gafas
El actor Gonzalo Torres, caracterizado como ‘Gonzalete’ con sotana y nariz de payaso, oficia una ceremonia al aire libre. (Gonzalo Torre)

Gonzalo Torres confesó que llegó a ‘odiar’ a Gonzalete

En agosto de 2025, Gonzalo Torres reveló una faceta poco conocida sobre su relación con el personaje de Gonzalete. Durante una entrevista, el actor compartió que la popularidad de la serie Pataclaun y el cariño del público lo llevaron a experimentar un rechazo hacia el personaje que tanto lo marcó ante la audiencia.

El intérprete reconoció que la constante identificación de su figura pública con el curita fantasma le generó incomodidad. “Hubo un momento en el que lo llegué a odiar”, expresó, refiriéndose a la dificultad de desprenderse de la imagen de Gonzalete y explorar nuevos desafíos profesionales. La confesión sorprendió a quienes durante años asociaron a Torres casi exclusivamente con aquel rol.

Según relató el actor, el impacto masivo de Pataclaun provocó que el público olvidara otras facetas de su carrera. “Durante un tiempo, donde iba la gente me decía ‘oe, Gonzalete’. Al inicio era divertido, pero después empecé a pensar que no me veían a mí, sino solo al personaje”, comentó en aquella oportunidad. La experiencia evidenció la presión que enfrentan los intérpretes que alcanzan notoriedad con papeles icónicos.

Gonzalo Torres – Gonzalete – Pataclaun – Perú – entretenimiento – 24 agosto
El éxito de Pataclaun convirtió a ‘Gonzalete’ en un fenómeno popular. Sin embargo, Gonzalo Torres admitió que llegó a rechazar el papel porque sentía que lo encasillaba y limitaba su carrera. (Facebook)

El comediante explicó que su incomodidad no estuvo relacionada con el guion ni con el trabajo en la serie, sino con el riesgo de quedar encasillado en un solo registro actoral. “Yo soy más que eso”, aseguró, subrayando la importancia de diferenciar su identidad profesional del personaje que millones de peruanos recuerdan.

Para muchos televidentes, Gonzalete representaba inocencia y humor, pero para Torres, la sobreexposición marcó un punto de inflexión en su carrera. La necesidad de reinventarse y de mostrar nuevas facetas lo llevó a tomar distancia de ese pasado, aunque la huella de Pataclaun permanece viva en la memoria colectiva.

En la actualidad, el regreso puntual del personaje en una ceremonia privada permitió a Torres reconciliarse, aunque sea por un momento, con su pasado televisivo. La respuesta del público confirmó el arraigo de Gonzalete en la cultura popular peruana, mientras el actor mantiene la decisión de no repetir la experiencia en futuros eventos.

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