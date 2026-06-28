Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY: canal tv online del duelo por Copa de la Liga 2026

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético HOY?: Canal TV del partido por la fecha 3 de la Copa de la Liga. Crédito: Imagen composición Infobae.

Hoy, domingo 28 de junio, Alianza Lima afrontará un desafío decisivo cuando reciba a Alianza Atlético por la tercera y última fecha del Grupo A de la Copa de la Liga 2026. El encuentro se disputará en el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador y marcará el cierre de la fase de grupos para ambos equipos, aunque con realidades muy distintas. Los ‘blanquiazules’ están obligados a sumar de a tres para mantener vivas sus opciones de clasificar a los octavos de final, mientras que los ‘churres’ ya aseguraron su presencia en la siguiente ronda tras ganar sus dos primeros compromisos.

El conjunto victoriano volverá a apostar por un plantel conformado mayoritariamente por futbolistas de la Liga 3, una estrategia que también adoptó Universitario durante el torneo y que terminó costándole la eliminación en la fase de grupos. Pese a ello, el comando técnico de Alianza considera que el certamen representa una oportunidad para brindar minutos a los jóvenes valores del club sin descuidar la posibilidad de avanzar de ronda.

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Para seguir en carrera, los dirigidos por Brayan Angulo no solo necesitan imponerse sobre Alianza Atlético, sino también esperar el desenlace del compromiso entre Universidad César Vallejo y Carlos A. Mannucci, que se jugará en simultáneo. Dependiendo de ese resultado, los ‘íntimos’ conocerán si el triunfo les alcanza para quedarse con uno de los dos boletos disponibles hacia los octavos de final.

En la otra vereda, Alianza Atlético llega con el objetivo de cerrar una fase de grupos perfecta. El elenco sullanense ya tiene asegurada su clasificación, pero aún resta definir si avanzará como líder del Grupo A o como segundo clasificado. Esa posición podría influir en el rival que enfrentará en la siguiente instancia, por lo que los ‘churres’ buscarán despedirse de esta etapa con un nuevo resultado positivo.

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Precios de entradas para Alianza Lima vs Alianza Atlético por la Copa de la Liga 2026.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Alianza Atlético por Copa de la Liga 2026?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético de Sullana podrá verse EN VIVO y GRATIS a través del canal oficial de YouTube de Bicolor+, plataforma de la FPF encargada de la transmisión de la Copa de la Liga 2026. Los aficionados tendrán acceso a todas las incidencias del encuentro mediante la señal digital habilitada para seguir el certamen.

Asimismo, Infobae Perú realizará una cobertura completa del compromiso con la previa, minuto a minuto, goles, mejores jugadas, resultado, declaraciones de los protagonistas y todas las incidencias desde el estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

¿Cómo marcha la tabla del Grupo A?

Alianza Atlético es el sólido líder del Grupo A de la Copa de la Liga 2026 con 6 puntos, luego de encadenar dos victorias en sus dos primeras presentaciones. El conjunto ‘churre’ acumula una diferencia de gol de +3, con tres tantos a favor y ninguno en contra, por lo que depende de sí mismo para asegurar el primer lugar de la serie. Detrás aparece Carlos A. Mannucci con 3 unidades, producto de un triunfo y una derrota, manteniéndose en zona de clasificación a falta de una jornada.

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Tabla del Grupo A de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Captura Sofascore.

Más abajo se ubican Alianza Lima y Universidad César Vallejo, ambos con 1 punto tras registrar un empate y una caída. Los ‘blanquiazules’ son terceros gracias a que marcaron un gol (1-3), mientras que los trujillanos aún no pudieron convertir (0-2). Con una fecha por disputarse, ambos equipos están obligados a ganar y esperar una combinación de resultados para seguir con opciones de avanzar a la siguiente fase del certamen.

Alianza Lima apuesta por sus jóvenes valores

A diferencia de la Liga 1 y los torneos internacionales, Alianza Lima afronta la Copa de la Liga con un plantel alternativo integrado por futbolistas jóvenes y elementos de reserva. La decisión responde a la intención del club de priorizar las competencias principales del calendario, sin dejar de competir en el nuevo torneo organizado por la Liga de Fútbol Profesional.

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La Copa de la Liga reúne a clubes de Liga 1 y Liga 2, y otorga incentivos deportivos para la temporada 2027, motivo por el cual representa una vitrina importante para las futuras promesas del fútbol peruano.