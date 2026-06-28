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Gol madrugador de Alianza Atlético ante Alianza Lima tras error de Ángel de la Cruz en duelo por Copa de la Liga 2026

El delantero peruano realizó un gran gesto técnico que, en colaboración con el portero ‘blanquiazul’, pudo adelantar a los ‘churres’ en Villa El Salvador

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¡Qué arranque de partido! Alianza Atlético de Sullana sorprende con un gol tempranero de Guillermo Larios, quien define dentro del área para poner el 1-0 en el marcador antes de cumplirse los dos minutos de juego. - Bicolor

Alianza Lima se medía en condición de local contra Alianza Atlético en el marco de la fecha 3 del grupo A de la Copa de la Liga 2026. Desde el comienzo, el cuadro ‘churre’ adelantó sus líneas y se volcó con todo hacia el ataque con la consigna de sorprender a los dueños de casa y dar el primer golpe, algo que consiguieron. Y es que Guillermo Larios convirtó su gol de taco tras un error del portero Ángel de la Cruz.

Esta acción se llevó a cabo apenas a los dos minutos de haber iniciado el compromiso. El elenco ‘blanquiazul’ salió jugando desde atrás luego de una falta de Juan Delgado sobre Miguel Incháustegui. El balón llegó para Alex Rojas, que jugó en corto con Jhairo Reyna, quien encaró por la banda izquierda, se sacó a una adversario y después perdió la pelota.

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