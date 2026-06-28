Roberto Sánchez anuncia acción de amparo días antes de la promulgación de resultados a favor de Keiko Fujimori

Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú a la presidencia, lideró una nueva manifestación este sábado en el Centro de Lima en la que anunció que su partido político presentará una Acción de Amparo ante el Poder Judicial para, según afirmó, proteger los derechos constitucionales de participación política y exigir transparencia en el proceso electoral, cuyos resultados oficiales serán proclamados el próximo 3 de julio.
En su discurso, el dirigente cuestionó decisiones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y sostuvo que los cambios en las reglas afectaron la legalidad y el debido proceso. “Acudiremos a todas las instancias para buscar justicia. Vamos a presentar un amparo porque se han afectado derechos constitucionales a la legalidad y a un proceso transparente del cual tenemos muchas dudas”, afirmó.
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La movilización empezó pasadas las 4:00 p.m. en la cuadra cuatro de la avenida Paseo Colón, donde se ubica la sede del partido. Participaron delegaciones de Ica, Apurímac y Cajamarca, y la marcha avanzó de forma pacífica bajo vigilancia de la Policía Nacional del Perú (PNP).
Sánchez dijo que la acción judicial marcará el inicio de “jornadas democráticas de lucha” y adelantó que elevarán sus reclamos ante instancias internacionales, aunque no indicó a cuáles acudirá en un intento por evitar que se proclame a Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como la ganadora de las elecciones.
Roberto Sánchez habla sobre funcionario de ONPE que renunció
En su discurso, el candidato presidencial también hizo referencia a hechos recientes, como la renuncia del exsecretario general de la ONPE, Elar Bolaños, quien desistió de ocupar su cargo luego de que, supuestamente, detectara irregularidades en el sistema de la entidad electoral que no fueron generadas por él, según una carta difundida por él.
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“Así como siguen ocurriendo irregularidades, altos funcionarios están renunciando a ONPE por graves irregularidades. Pero aquí, pero aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque esa fuerza totalitaria ha tomado el sistema de justicia y otros poderes. Pero el pueblo se organiza, hermanos. Este pueblo que pintó de verde el territorio nacional, los distritos, las provincias, las regiones, dice que acá la victoria es del pueblo, compañeros", afirmó Roberto Sánchez.
Sin embargo, el candidato de Juntos por el Perú no mencionó que las presuntas irregularidades detectadas por Bolaños estaban vinculadas con las Elecciones Regionales y Municipales 2026, no al proceso de segunda vuelta presidencial.
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“Tomo esta decisión debido a la grave situación que enfrentamos para la organización y ejecución de las Elecciones Regionales 2026 programadas para el 4 de octubre de 2026. Hay factores vinculados a la marcha administrativa a mi cargo, sin embargo, soy consciente de una serie de situaciones que no están dentro del ámbito de mi competencia en el plano de las contrataciones públicas”, se lee en su carta de renuncia del 23 de junio.
Roberto Sánchez enfrentaría posible inhabilitación política
El constitucionalista Óscar Urviola manifestó que Roberto Sánchez carece de fundamento legal para rechazar una determinación del Jurado Nacional de Elecciones, advirtiendo que esa postura puede provocar una crisis institucional y afectar la transición democrática programada para el 28 de julio.
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Durante una entrevista con Ocurre Ahora, el ex presidente del Tribunal Constitucional abordó el caso como una presunta infracción constitucional, y no solo como una controversia electoral. Expuso que cuando un candidato y actual congresista anuncia públicamente que no acatará una resolución de la autoridad electoral, incurre en una contradicción directa con el mandato de respeto al ordenamiento jurídico peruano.
Urviola fundamentó su posición en el artículo 38 de la Constitución peruana, el cual obliga a todos los ciudadanos a honrar al país, proteger sus intereses y defender el marco constitucional. “Desconocer al Jurado Nacional de Elecciones representa una vulneración directa de ese mandato”, afirmó el jurista ante la consulta del programa.
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