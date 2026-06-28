Sandra Plevisani revela la enfermedad que causó la muerte de su hija: “El mundo se me vino encima”

La repostera confesó el proceso que vivió con su hija dentro y fuera del país en busca de salvarle la vida | Magaly Medina El Podcast

El testimonio de Sandra Plevisani conmocionó al público tras su aparición en el pódcast de Magaly Medina. La reconocida chef peruana narró por primera vez el proceso que vivió al descubrir que su hija Camila padecía una enfermedad grave, diagnóstico que cambió radicalmente la vida de la familia. “El mundo se me vino encima”, expresó, al recordar el momento en que supo la noticia.

Todo comenzó cuando Camila, de apenas siete años, manifestó molestias persistentes en la cabeza. Sandra Plevisani relató que, antes de un viaje a Italia planeado con su esposo Ugo Plevisani y amigos, atendió el llamado de su hija. “Me dijo: ‘Mami, me duele la cabeza’. La llevé a un doctor, me dijo: ‘Hazle una resonancia’ y salió que tenía una lesión. Casi me muero, el mundo se me vino encima”, declaró la repostera en conversación con Medina.

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La noticia del diagnóstico marcó el inicio de una batalla contra el cáncer que duró tres años. Plevisani confesó que, hasta ese momento, nunca había estado cerca de una persona que recibiera quimioterapia ni había presenciado el desgaste físico y emocional que implica el tratamiento. La experiencia empujó a la familia a buscar alternativas fuera del país.

La presentadora Sandra Plevisani, en un podcast, evoca a su hija, cuya imagen se muestra en un círculo superpuesto. (YouTube / Magaly Medina El Podcast)

Sandra Plevisani buscó especialistas en el extranjero

Para intentar salvar la vida de Camila, Sandra Plevisani decidió viajar a Europa con su hija. En su búsqueda de respuestas, acudió a Johns Hopkins, uno de los centros médicos más prestigiosos a nivel internacional. Allí, los especialistas confirmaron el diagnóstico de cáncer y recomendaron un tratamiento integral, que incluyó un trasplante de células madre.

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“Me dijo que tenía cáncer. Yo nunca había visto una quimioterapia, nunca había visto tanto, pero la vida te toca y fueron tres años. Camila falleció, luego de que un trasplante de células madre no diera resultados”, compartió Sandra durante la entrevista. La emoción en sus palabras reflejó el impacto de la pérdida, y el recuerdo de esos años sigue presente en su día a día.

Sandra Plevisani envía mensaje a su hija fallecida hace más de 20 años debido al cáncer. (Foto: Instagram)

El proceso de atención médica incluyó estadías en distintos países, consultas con múltiples especialistas y la esperanza constante de encontrar una solución. Sandra Plevisani detalló que, durante el tiempo que estuvo en Estados Unidos para una operación de su hija, su esposo Ugo Plevisani se encargó de cuidar a sus otras hijas. “Ugo siempre estuvo allí. Durante esos tres años que Camila enfrentó el cáncer, él fue buen padre. Salimos adelante. Incluso cuidó a todas nuestras hijas cuando yo me fui a Estados Unidos con Camila para una operación”, puntualizó la chef.

La experiencia dejó una huella profunda en la familia. Sandra Plevisani admitió que la pérdida de Camila transformó su visión de la vida y la impulsó a apoyar a otras madres y padres que atraviesan situaciones similares. Recordó que, en otros casos, conoció historias de familias en las que el dolor de la enfermedad provocaba distanciamiento, pero en su hogar la unión se fortaleció.

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Sandra Plevisani comparte su testimonio con Magaly Medina en un podcast sobre la enfermedad y muerte de su hija. (YouTube / Magaly Medina El Podcast)

La chef también compartió que, pese a los esfuerzos, la ciencia no pudo revertir el avance de la enfermedad. El testimonio de Sandra Plevisani en el pódcast de Magaly Medina se convirtió en un espacio de reflexión sobre la importancia de acompañar a los hijos en cada etapa y buscar siempre las mejores alternativas médicas disponibles.