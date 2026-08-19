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“No nos ha llamado nadie del Ejecutivo”: gobernadora de Moquegua exige presencia del Gobierno tras lluvias y huaicos en el sur del país

La autoridad regional informó que cerca de 80 familias resultaron afectadas en Ilo y cuestionó la respuesta de Provías Nacional frente a los daños registrados en las vías de la región

Vista aérea de carretera colapsada con un gran socavón, un auto rojo hundido entre escombros y personas observando el desastre desde los bordes
Un tramo de la carretera Costanera, en el kilómetro 120 de Ilo, Moquegua, presenta un colapso por deslizamiento de tierra y un vehículo entre los escombros. (Foto: Gobierno Regional de Moquegua)
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La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, cuestionó la respuesta del Gobierno Nacional ante las emergencias ocasionadas por las condiciones climáticas adversas en el sur del país. La autoridad afirmó que, pese a los daños registrados en la provincia de Ilo, ningún representante del Ejecutivo se comunicó con la región para conocer sus necesidades.

“No nos ha llamado nadie del Ejecutivo para preguntar sobre lo que sucede en Moquegua”, declaró Gutiérrez a RPP Noticias. La gobernadora realizó estas declaraciones durante una inspección en el kilómetro 120 de la vía Costanera, tramo afectado por la caída de un huaico, en medio de las lluvias asociadas a la DANA Aníbal.

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Según informó la autoridad regional, cerca de 80 familias resultaron afectadas en la provincia de Ilo por las condiciones meteorológicas. Frente a este escenario, pidió una mayor presencia de funcionarios nacionales en las zonas afectadas y cuestionó el trabajo de Provías Nacional en la atención de las vías dañadas.

Vista aérea de carretera cortada por erosión, camión con carga naranja, retroexcavadora amarilla, vehículos y personas. Al fondo, el mar y la costa desértica
La vía Costanera en Moquegua muestra los daños provocados por un huaico, con maquinaria pesada y vehículos desviados por una ruta alternativa. (Foto: Gobierno Regional de Moquegua)

Gobernadora de Moquegua pide presencia del Ejecutivo en las zonas afectadas

Gutiérrez sostuvo que la región necesita que los representantes del Gobierno Nacional lleguen al territorio para verificar directamente los daños y determinar las necesidades de la población. La gobernadora señaló que conoció la disposición de la presidenta Keiko Fujimori para que el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, viaje a Arequipa y desde esa región supervise también las emergencias de Moquegua y Tacna.

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“Lo que nos gustaría es presencia del gobierno, que estén aquí y verifiquen las necesidades que tenemos, pero que sobre todo cumplan su rol. Provías Nacional realmente no lo está haciendo”, manifestó la autoridad regional a RPP.

El pedido se suma a otros reclamos formulados por la gobernadora para que el Ejecutivo descentralice la atención de las emergencias en el sur. Durante una actividad en Arequipa, Gutiérrez pidió a la presidenta cumplir el compromiso asumido con esta macrorregión y sostuvo que Arequipa, Moquegua y Tacna requieren decisiones concretas frente a los problemas generados por las lluvias.

Carretera asfaltada con tramo colapsado por un barranco de tierra. Personas observan, una excavadora amarilla, camiones y automóviles. Montañas y cielo nublado
La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, inspecciona el kilómetro 120 de la vía Costanera, tramo afectado por la caída de un huaico en la provincia de Ilo. (Foto: Gobierno Regional de Moquegua)

Cerca de 80 familias resultaron afectadas por las lluvias en Ilo

La gobernadora informó que cerca de 80 familias de Ilo figuran entre las personas afectadas por las condiciones climáticas. Ante esta situación, pidió a las autoridades responsables completar de manera adecuada las fichas del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD).

Gutiérrez explicó que estos registros permiten conocer con mayor precisión la magnitud de los daños y determinar qué sectores requieren atención prioritaria. La información también resulta necesaria para agilizar la entrega de ayuda a las familias afectadas por la emergencia.

En paralelo, el Gobierno Regional de Moquegua ejecutó acciones para mantener la transitabilidad en la zona. A la altura del kilómetro 261 de la Panamericana Sur, en el sector Tacahuay, habilitó una ruta alterna tipo trocha carrozable para facilitar el desplazamiento de transportistas y familias entre Ilo y Tacna mientras se recupera el tramo afectado.

Moquegua habilita ruta alterna mientras el Ejecutivo desplaza ministros

Para habilitar esta vía temporal, el Gobierno Regional dispuso maquinaria pesada, mientras que Provías Nacional proporcionó combustible y Southern Perú movilizó equipos para apoyar las labores de emergencia. La ruta permanece operativa mientras se ejecutan los trabajos para recuperar la vía definitiva.

La atención también incluye el traslado de tres motobombas del Proyecto Especial Pasto Grande para retirar agua empozada. Asimismo, maquinaria realiza trabajos de limpieza en quebradas cercanas a las tuberías de la EPS que abastecen de agua a la provincia de Ilo, con el objetivo de reducir riesgos sobre este servicio.

Carretera con un gran deslizamiento de tierra y un automóvil semienterrado. Un grupo de personas y vehículos en el área afectada. Terreno desértico
La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez Ayala, inspecciona el tramo dañado de la vía Costanera en Ilo tras la caída de un huaico por el evento climático DANA Aníbal. (Foto: Gobierno Regional de Moquegua)

El reclamo de la gobernadora ocurre mientras el Ejecutivo coordina acciones desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). El 17 de agosto, la presidenta Keiko Fujimori encabezó una reunión multisectorial para monitorear las emergencias provocadas por la DANA Aníbal y dispuso el desplazamiento de ministros hacia las regiones más afectadas. El ministro de Defensa se dirigirá a Arequipa para coordinar el seguimiento de las emergencias en Arequipa, Moquegua y Tacna, mientras las autoridades regionales esperan que esa presencia se traduzca en una atención directa de los daños registrados.

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