Magaly Medina testificaría en investigación contra jueza vinculada a ‘Chibolín’ por un caso sobre Farfán, según Curwen

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La conductora de televisión Magaly Medina declararía como testigo el próximo 25 de agosto en una investigación fiscal relacionada con la actuación de la suspendida presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima María Delfina Vidal, deslizó este martes el periodista y creador de contenido Víctor Caballero, conocido como Curwen.

Durante una transmisión de su programa ‘Brutalidad política’, el comunicador sugirió que Medina habría sido citada para declarar en una investigación contra la jueza y que la diligencia estaría vinculada con un presunto favorecimiento en un proceso judicial relacionado con el futbolista Jefferson Farfán, quien mantiene un prolongado enfrentamiento con la presentadora.

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“¿Es cierto que va a ser citada para que declare como testigo?“, preguntó Caballero, quien también afirmó que la directora de Magaly TV, la firme habría solicitado que su testimonio se realizara de forma virtual, aunque que el Poder Judicial no habría aceptado el pedido.

Curwen indicó que la diligencia estaría programada para el 25 de agosto a las 9:00 horas y añadió que el notario Alfredo Zambrano, esposo de Medina, tendría una comparecencia prevista dos días después.

El programa 'Brutalidad Política' destapa la investigación por tráfico de influencias donde Magaly Medina y su esposo, el notario Alfredo Zambrano, han sido citados a declarar. ¿Cuál es su verdadera conexión con la expresidenta de la Corte Superior, María Vidal la Rosa Sánchez y el caso Chibolín? | YouTube / Brutalidad Política

De acuerdo con la información expuesta en forma de preguntas, la convocatoria correspondería a la carpeta fiscal 364-2024 de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, que estuvo a cargo de la exjefa del Ministerio Público Zoraida Ávalos y que actualmente estaría bajo responsabilidad del fiscal Víctor Rodríguez, del mismo despacho.

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“Es una pregunta”, repitió en varias ocasiones el periodista, quien recalcó que no formulaba una acusación contra Medina, sino que buscaba que confirmara o desmintiera la citación, después de que hiciera pública la infidelidad de su pareja.

En octubre de 2024, la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial suspendió por seis meses a la magistrada, tras abrirle un procedimiento disciplinario por presuntas faltas muy graves vinculadas con sus nexos con el encarcelado expresentador Andrés Hurtado, ‘Chibolín’.

La investigación se originó luego de que Vidal reconociera haber viajado entre tres y cuatro veces a Panamá con la empresa Peruvian Travel, vinculada a este último, aunque negó que los vuelos fueran obsequios.

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En los últimos años, Farfán ha mantenido un enfrentamiento judicial con la figura televisiva, que derivó en dos procesos. El primero se remonta a 2023, cuando la justicia confirmó una condena contra Medina por difamación agravada, tras una querella presentada por el exfutbolista.

El creador de contenido Curwen confirma en su programa que su boda ha sido suspendida. Con su característico humor, cuenta los detalles y se adelanta a la primicia que preparaba el programa de Magaly Medina. | YouTube / Brutalidad Política.

A este caso se sumó otro por violación agravada de la intimidad, a raíz de la difusión de imágenes de una reunión celebrada en el departamento de Farfán. En 2025, la Corte Suprema dejó firme esta segunda condena, que contempló el pago de S/300.000 de reparación civil y 138 jornadas de servicio comunitario.

El conflicto volvió a cobrar notoriedad en junio y julio de este año, cuando el futbolista cuestionó públicamente el cumplimiento de la pena impuesta a Medina y presentó material que, según afirmó, demostraría presuntas irregularidades.

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La conductora rechazó las acusaciones, defendió el cumplimiento de la sanción y anunció acciones legales en contrarréplica.