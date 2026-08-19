El duro cuestionamiento de Julinho por el desarrollo y formación de Maxloren Castro: “Tiene que ser más atrevido”

El exfutbolista no cuestionó el esfuerzo ni la continuidad del juvenil. Su señalamiento fue más de fondo: que el problema de Castro no es de actitud sino de origen, y que eso es más difícil de corregir sobre la marcha. (Sporting Cristal)

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La contundente victoria de Sporting Cristal ante Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo, con tantos de Michael Hoyos —doblete—, Hernán Barcos y Rafael Lutiger, no fue suficiente para que Julinho pasara por alto las carencias que, a su juicio, arrastra uno de los jóvenes más prometedores del fútbol peruano.

El exdelantero bajopontino tomó la palabra en el espacio Fútbol Satélite y apuntó directamente contra Maxloren Castro, el extremo de 18 años que no logra afianzarse como pieza determinante en el esquema de Roberto Mosquera.

Las palabras de Julinho sobre Castro

Julinho puso el foco en una característica que, según su análisis, todavía le falta a Maxloren Castro para consolidarse en Sporting Cristal: mayor confianza para asumir riesgos durante los partidos. (Sporting Cristal)

El exfutbolista reconoció el salto de nivel que exhibió el plantel celeste en este segundo tramo de la temporada, donde la escuadra rimense acumuló 10 puntos en el Torneo Clausura y se ubica entre los escoltas de Alianza Lima en la tabla. Sin embargo, ese elogio colectivo no alcanzó para cubrir su diagnóstico sobre el atacante juvenil.

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“Yo creo que Maxloren Castro aún no explota como jugador por cómo lo formaron. Tiene que ser más atrevido en el juego”, sostuvo Julinho con contundencia.

Para el ídolo cervecero, el problema no radica en la calidad del futbolista sino en el molde con el que fue construido desde las divisiones menores. A su entender, Castro carece del desparpajo necesario para dar el salto definitivo tanto dentro del club como en el mapa del fútbol peruano. La falta de osadía en la toma de decisiones dentro del campo, según Julinho, es el principal obstáculo que frena su proyección.

Los números de Castro en la temporada

El atacante de 18 años suma presencia en buena parte de la campaña de Sporting Cristal, pero sus recientes ingresos desde el banco evidencian una menor participación en el once inicial. (Sporting Cristal)

Los registros estadísticos de Maxloren Castro en 2026 reflejan una participación sostenida pero con un perfil de recambio en los últimos compromisos. El atacante acumuló 29 presencias en la campaña, con tres goles y tres asistencias, cifras que dan cuenta de su continuidad dentro del plantel aunque no de su protagonismo en los momentos decisivos.

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Desde que Roberto Mosquera asumió la conducción técnica del equipo, Castro fue titular en cinco encuentros. El último como parte del once inicial se produjo ante Juan Pablo II, en la tercera fecha del Torneo Clausura. En los dos compromisos más recientes ingresó desde el banco, en calidad de último cambio, lo que evidencia que su lugar en la consideración del entrenador se redujo respecto a los meses anteriores.

El valor de mercado y la proyección del jugador

El extremo celeste mantiene un atractivo especial fuera del Perú, donde su juventud, contrato vigente y valoración económica lo convierten en uno de los futbolistas con mayor proyección del plantel rimense. (Sporting Cristal)

Pese al cuestionamiento de Julinho y a la merma en su participación reciente, Maxloren Castro mantiene un lugar de peso en la consideración del mercado internacional. El portal especializado en transferencias Transfermarkt lo tasó en 1,2 millones de euros, la valoración más elevada de su trayectoria y una de las más destacadas entre los futbolistas peruanos en actividad.

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Esa cifra no es casual: el extremo tiene contrato con Sporting Cristal hasta 2028, y en las últimas semanas trascendió el interés de clubes de Bélgica y de la Major League Soccer de Estados Unidos por sus servicios. Según información difundida por medios especializados, el conjunto rimense aguarda tener todas las propuestas sobre la mesa —en particular las provenientes del mercado europeo, con la ventana de pases abierta en agosto— antes de definir el futuro del jugador.

La situación de Castro resume una tensión frecuente en el fútbol de formación: el talento reconocido por el mercado no siempre se traduce en un rendimiento que satisfaga a quienes lo vieron crecer. Julinho, que vistió la camiseta celeste durante años y conoce de cerca las exigencias del club, eligió la semana de una goleada para recordarle al joven atacante que el potencial, sin atrevimiento, no alcanza.

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