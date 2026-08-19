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Alonso Grimaldo 'Grimi' rompe el silencio tras el ampay con Carla Campos Salazar y deja una frase con ironía

El ingeniero de inteligencia artificial reaccionó por primera vez al video difundido por Magaly Medina con un mensaje en X que lo sacó del mundo tecnológico y lo metió de lleno en la conversación pública

Hombre sentado en sofá de cuero frente a botellas de vino. Pareja abrazándose. Recuadro circular con texto 'CON AMIGO'. Captura de tuit de Alonso Grimaldo
Las imágenes difundidas por Magaly TV: La Firme mostraron a Carla Campos Salazar junto a Alonso Grimaldo en una discoteca de Miraflores.
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Alonso Grimaldo, el ingeniero de inteligencia artificial que apareció junto a Carla Campos Salazar en las imágenes difundidas por ‘Magaly TV: La Firme’, se pronunció por primera vez sobre la polémica que lo convirtió en uno de los nombres más buscados del entretenimiento peruano en pocas horas. Lo hizo con una sola frase, en su cuenta de X, y sin dar más explicaciones: “Me imaginaba en Forbes antes que en Magaly, pero bueno”.

El comentario, breve y con tono irónico, fue la única reacción pública de Grimaldo ante una situación que lo sacó del anonimato de golpe. El joven, conocido en su círculo cercano como ‘Grimi’ —apodo que el propio Víctor Caballero, conocido como Curwen, usó cuando lo identificó ante las cámaras del programa de Magaly Medina—, no había tenido hasta ese momento ningún vínculo con el mundo de la farándula peruana. Su nombre circulaba, hasta el domingo 17 de agosto, en foros tecnológicos y redes profesionales como LinkedIn.

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Las imágenes que lo pusieron en el centro de la conversación fueron captadas durante la madrugada del sábado 15 de agosto en una discoteca de Miraflores y difundidas en ‘Magaly TV: La Firme’ la noche del domingo 17. En ellas se ve a Campos Salazar bailando de forma afectuosa con Grimaldo, con abrazos, baile pegado y un acercamiento que el programa interpretó como un posible beso. El video se viralizó en pocas horas y encendió las redes sociales.

Luego de ser captado con la pareja del youtuber Curwen, Alonso Grimaldo se pronunció en sus redes sociales con un inesperado mensaje. Lejos de aclarar la situación, aprovechó la polémica para promocionar su negocio. ¿Todo fue planeado? Video: TikTok @josepastord

El ingeniero de IA que terminó en los titulares de espectáculos

El perfil de Alonso Grimaldo dista por completo del mundo de la farándula. Según su página web personal y sus perfiles en LinkedIn y X, es un ingeniero especializado en inteligencia artificial con más de siete años de experiencia en digitalización de procesos y negocios. Nacido en Perú, reside en Argentina desde hace cuatro años, donde ha liderado proyectos de transformación digital.

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Se presenta como Head of AI y parte del equipo fundador de 021, además de ser fundador de LaTech y ex CTO de VICI, una startup adquirida por Tiendanube. Su formación incluye periodos de estudio y residencia en Francia y Alemania. En su cuenta de X, Grimaldo se describe como “Especialista en IA Nerd”.

En su web personal escribe: “Diseño workflows donde los agentes iteran, prueban y se corrigen solos”, en referencia a su trabajo con modelos de lenguaje y agentes de inteligencia artificial. Hasta el domingo 17 de agosto, su nombre no había aparecido en ningún espacio de entretenimiento peruano.

Fue el propio Curwen quien lo identificó ante las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ cuando un reportero del programa lo confrontó con las imágenes. “Yo sé quién es él. Claro, él es Grimy”, afirmó el comunicador, y añadió que se trataba de un amigo de su pareja. “El tipo es su amigo, no tiene ningún problema”, sostuvo en ese primer momento, descartando cualquier lectura de infidelidad.

Publicación de Alonso Grimaldo en X con texto sobre Magaly Medina y promoción de IA. Se ve un recuadro de video con el título 'Your agents, at work' y el logo Zero Two One
Alonso Grimaldo ‘Grimi’ publica en X un mensaje irónico sobre su reciente aparición mediática con novia de Curwen.

Una frase en X y ninguna declaración más

La reacción de Grimaldo en redes se limitó a esa sola publicación en X: “Me imaginaba en Forbes antes que en Magaly, pero bueno”. El comentario circuló con rapidez entre los usuarios que seguían el caso y fue interpretado como una forma de quitarle peso al escándalo sin entrar en detalles ni dar explicaciones sobre lo ocurrido en la discoteca.

Hasta el cierre de esta nota, Grimaldo no había ampliado su versión ni respondido preguntas sobre la naturaleza de su vínculo con Carla Campos Salazar. Tampoco Campos Salazar se pronunció públicamente. La influencer optó por desactivar los comentarios en Instagram y restringirlos en TikTok, mientras que horas después tanto ella como Curwen eliminaron de sus perfiles las fotos vinculadas a su compromiso.

El compromiso entre Curwen y Campos Salazar databa del 17 de octubre de 2025, cuando el comunicador organizó una propuesta de matrimonio durante un viaje a Punta Cana. “Carla no sabía que iba a venir, hablé con su mejor amiga. Le pedí que se case conmigo y me dijo que sí”, relató Curwen en su podcast tras la pedida de mano. La pareja mantiene una relación desde febrero de 2025.

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