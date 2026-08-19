Gobierno emite decreto de urgencia ante peligro por El Niño y destina más de S/179 millones para intervenir ríos y quebradas

El Gobierno oficializó el Decreto de Urgencia N.º 008-2026 ante el peligro por intensas precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La medida autoriza a la ANA a intervenir ríos y quebradas identificados como puntos críticos.

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El Gobierno de Keiko Fujimori oficializó este martes el Decreto de Urgencia N.º 008-2026, que establece medidas extraordinarias para ejecutar intervenciones ante el peligro inminente por intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La norma busca reducir los riesgos de inundaciones y movimientos en masa en zonas consideradas vulnerables.

El dispositivo autoriza a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a intervenir de manera inmediata en determinados distritos de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, mediante trabajos en cauces de ríos y quebradas. Estas acciones apuntan a proteger a la población, infraestructura hidráulica y áreas productivas frente a posibles lluvias intensas.

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El decreto también dispone una transferencia de más de S/179 millones para financiar las intervenciones, además de establecer mecanismos para supervisar el uso de los recursos. La medida tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026 y contempla trabajos de limpieza, descolmatación, conformación de bordos e instalación de barreras dinámicas.

Un autobús de pasajeros queda varado por un huaico que bloquea la Panamericana Sur en Arequipa, causando la interrupción del tránsito en la vía. (Diario El Pueblo)

Gobierno dispone trabajos en 70 puntos críticos ante riesgo de inundaciones

La norma autoriza a la ANA a realizar actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos en los cauces de ríos y quebradas identificados como puntos críticos ante inundaciones o movimientos en masa. Para ello podrá utilizar equipos, maquinaria y vehículos adquiridos anteriormente, además de realizar labores de mantenimiento y adquirir los insumos necesarios.

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Las intervenciones se desarrollarán en zonas declaradas en estado de emergencia de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes. Según el decreto, la ANA identificó 70 puntos críticos de alta vulnerabilidad que requieren atención urgente para disminuir el riesgo sobre la población, infraestructura y áreas productivas.

Los trabajos buscan reducir la posibilidad de desbordes e inundaciones y mitigar los daños que podrían ocasionar las precipitaciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026-2027. La norma también contempla otras acciones de reducción del riesgo, preparación y respuesta ante este escenario.

Las intensas lluvias provocaron un deslizamiento que destruyó por completo una vivienda y dejó a una familia afectada. (Composición: Infobae)

Ejecutivo destina más de S/179 millones para enfrentar el riesgo por El Niño

El decreto autoriza una transferencia de hasta S/129 millones 400 mil a favor de la ANA, con cargo a la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Estos recursos financiarán las actividades de limpieza, descolmatación y conformación de bordos, además de los bienes, servicios e insumos necesarios para ejecutar las intervenciones.

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El dispositivo también contempla una segunda transferencia de hasta S/50 millones 59 mil 56 para atender quebradas vulnerables en determinados distritos de las provincias de Lima y Huarochirí. Este dinero permitirá contratar bienes y servicios destinados a la instalación de barreras dinámicas.

En conjunto, ambas transferencias representan más de S/179 millones para las acciones previstas por el Gobierno. Los puntos críticos que serán intervenidos aparecen en anexos que forman parte del decreto y que deben ser publicados por el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Conductores y pasajeros esperan la rehabilitación de la Panamericana Sur en Arequipa, bloqueada por un huaico entre Ático y Ocoña que arrastró lodo y piedras. (Diario El Pueblo)

ANA tendrá que informar sobre las obras y contratos ejecutados

La instalación de barreras dinámicas se realizará en quebradas vulnerables de determinados distritos de las provincias de Lima y Huarochirí que cuentan con declaratoria de estado de emergencia. Estas estructuras buscan reducir los riesgos y posibles impactos provocados por las precipitaciones intensas en el contexto del Fenómeno El Niño.

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El decreto establece además obligaciones para la Autoridad Nacional del Agua respecto al manejo de los fondos. Su titular deberá publicar informes trimestrales y un informe final sobre las acciones ejecutadas con los recursos transferidos. Los documentos tendrán que incluir los puntos críticos atendidos, su ubicación georreferenciada, códigos identificadores y fichas técnicas.

La ANA también deberá informar a la Contraloría General de la República sobre los contratos suscritos para ejecutar las intervenciones y garantizar que los recursos se utilicen de manera eficiente. El dinero transferido tendrá que destinarse exclusivamente a los fines establecidos en el decreto, mientras que la vigencia de la norma se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026.

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Maquinaria pesada efectúa trabajos de descolmatación en el cauce de un río reforzado con piedras, como parte de la estrategia del gobierno peruano frente al Fenómeno El Niño. (Agencia Andina)