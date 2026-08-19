Perú
Agregar Infobae enGoogle

Curwen y Carla Campos ya tenían fecha de matrimonio antes de escándalo: “La boda iba a ser en noviembre”

Víctor Caballero confirma que la boda con modelo tenía calendario antes del ampay y ahora quedó “suspendida”.

Con su característico estilo satírico, 'Curwen' comunica a su audiencia que su matrimonio ya no se realizará. El periodista e influencer realizó bromas dando a conocer la noticia. | YouTube / Brutalidad Política
Guardar

Curwen y Carla Campos-Salazar ya tenían una fecha definida para su matrimonio antes de que estallara el escándalo por el ampay de la influencer en una discoteca de Miraflores.

El propio Víctor Caballero, conocido en redes como Curwen, reveló en vivo que la boda estaba programada inicialmente para noviembre y que luego se postergó para abril de 2027 por temas de organización y tiempos. Sin embargo, tras la controversia, confirmó que el evento quedó “de manera suspendida”.

La revelación ocurrió durante su programa de streaming ‘Brutalidad política’, la noche del 18 de agosto, cuando el streamer se mostró afectado y aseguró que está “muy triste” y “acongojado”. En ese mismo espacio, también reconoció que el impacto emocional de lo ocurrido lo llevó a frenar planes que, aunque no estaban completamente avanzados, ya tenían fechas en agenda.

PUBLICIDAD

Un hombre en traje de novio mira un periódico junto a una mujer en vestido de novia que se cubre el rostro; un ramo de rosas blancas y un pastel de boda están cerca.
Víctor Caballero, vestido de novio, observa un periódico sobre el ampay de Carla Campos, quien está sentada con el rostro cubierto en lo que parece ser un salón de bodas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La boda iba a ser en noviembre”: la primera fecha que menciona Curwen

En su transmisión, el creador de contenido contó que el matrimonio no era una idea abstracta ni una promesa a futuro, sino un plan con fecha.

“La boda iba a ser en noviembre, ¿no? Creo que era el 16, 17... 14 de noviembre”, dijo, aunque en el momento reconoció que se le cruzaron los días al recordarlo.

Esa mención fue relevante porque, hasta antes de sus declaraciones, el público solo tenía como referencia la expectativa que él mismo había instalado en su comunidad. Con esa frase, Curwen confirmó que existía una programación concreta y que el compromiso estaba avanzando en términos logísticos.

PUBLICIDAD

Curwen explicó que la fecha inicial de noviembre no se mantuvo por un problema de tiempos y organización. “Pues se, se postergó. Iba a ser en abril (2027) por un tema de tiempos”, señaló.

Con esa precisión, el streamer dejó en claro que, incluso antes del ampay, el matrimonio ya había atravesado una modificación de calendario. Según su relato, no se trató de una cancelación en ese momento, sino de una reprogramación que respondía a la dinámica de coordinación del evento.

Mujer de novia muestra celular a hombre de traje sentado con la cabeza en las manos. Cajas con recuerdos de boda, invitaciones, flores y un periódico sobre una mesa.
Carla Campos y Víctor Caballero, ‘Curwen’, reaccionan ante una publicación en el celular que muestra a ella en una discoteca y detiene los preparativos de su boda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“La boda no va”: la suspensión tras el ampay y el estado emocional de Curwen

Luego del cambio de fechas, Curwen confirmó que, con el escándalo encima, la situación se quebró. “La boda no va. No va. Está más cancelado que el funeral de Furry. Una boda que, pues tengo que decirlo, ha quedado suspendida. Lo confirmo”, expresó.

En ese tramo, sostuvo que el avance del evento era limitado. “Se organizó muy poco, se hizo muy poco, se hicieron dos, tres huevadas nomás. ¿Por qué? Por organizaciones, por temas de tiempos. No se llegó a mucho”, relató. Y reafirmó: “La boda ha quedado suspendida”.

El streamer también explicó el motivo personal detrás de esa decisión. “Ahora ya no, no, ha quedado de manera suspendida, porque obviamente, pues estoy sumamente afectado por esta situación. Estoy muy triste. No estoy farmeando, por si acaso, ¿ah? Estoy, acongojado”, dijo.

Curwen suspende su boda con Carla Campos tras el ampay: “Estoy muy triste y acongojado”. YouTube / Brutalidad Política
Curwen suspende su boda con Carla Campos tras el ampay: “Estoy muy triste y acongojado”. YouTube / Brutalidad Política

El contexto del escándalo: una polémico baile y un dudoso beso

La suspensión del matrimonio se dio después de que Curwen atravesara un cambio público en su postura sobre el ampay. En un inicio, sostuvo que lo ocurrido no era una infidelidad y que la escena podía interpretarse como un “saludito” con un amigo. Más tarde, en el streaming ‘Habla Good’, admitió que se “cegó” y que el video era evidente.

“Sí, me cegué, me cegué, la verdad”, aceptó en vivo. Y remarcó: “Las imágenes son clarísimas”. Ese giro reubicó el caso: ya no se trataba solo de negar un supuesto beso, sino de reconocer que la situación sobrepasó límites, según su propia lectura.

En paralelo, seguidores detectaron un movimiento que alimentó aún más las dudas: Curwen y Carla borraron de sus redes sociales las fotos del compromiso y publicaciones juntos, un gesto que para muchos funcionó como indicador de ruptura o, al menos, de una crisis profunda.

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos. YouTube: Habla Good.
Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos. YouTube: Habla Good.

Temas Relacionados

CurwenCarla Camposperu-entretenimientoVíctor CaballeroCarla Campos-Salazar

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú tiene más de 17 millones de mascotas: ¿cómo mantener limpio el hogar si tienes perros o gatos?

La primera medición del INEI sobre animales de compañía revela que el 64% de los hogares peruanos convive con al menos una mascota

Perú tiene más de 17 millones de mascotas: ¿cómo mantener limpio el hogar si tienes perros o gatos?

Descubren en Oxapampa nueva especie de árbol que sería endémica del Perú y habita en tres áreas naturales protegidas

La especie fue denominada Neea myrciifolia y fue registrada en bosques montanos del Bosque de Protección San Matías-San Carlos, el Parque Nacional Yanachaga-Chemillén y la Reserva Comunal Yanesha

Descubren en Oxapampa nueva especie de árbol que sería endémica del Perú y habita en tres áreas naturales protegidas

Gobierno emite decreto de urgencia ante peligro por El Niño y destina más de S/179 millones para intervenir ríos y quebradas

La medida contempla intervenciones en zonas de Áncash, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura y Tumbes, además de mecanismos para supervisar la ejecución de los recursos

Gobierno emite decreto de urgencia ante peligro por El Niño y destina más de S/179 millones para intervenir ríos y quebradas

Sismos en Perú EN VIVO hoy, martes 18 de agosto: magnitud, epicentro y reporte del IGP

Sigue los reportes oficiales del Instituto Geofísico del Perú sobre los movimientos sísmicos registrados en el país, con información sobre magnitud, profundidad, ubicación del epicentro y recomendaciones para actuar ante una emergencia

Sismos en Perú EN VIVO hoy, martes 18 de agosto: magnitud, epicentro y reporte del IGP

Curwen y Carla Campos desaparecen las fotos de su compromiso de sus redes tras escandalosas imágenes

Horas después del ampay de la influencer con Alonso Grimaldo, seguidores detectaron que ella y periodista eliminaron de sus perfiles las fotos de su compromiso y otras imágenes juntos.

Curwen y Carla Campos desaparecen las fotos de su compromiso de sus redes tras escandalosas imágenes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Curwen anuncia campaña con Carlos Bruce y pide votar por él: candidato le responde “en buena hora te engañaron”

Curwen anuncia campaña con Carlos Bruce y pide votar por él: candidato le responde “en buena hora te engañaron”

Excongresista Guido Bellido a Curwen tras reconocer infidelidad: “Todo pasa, hermano, lo vas a superar”

Diputada Catherine Palomino, vinculada a Castillo y con taller sin licencia, es elegida presidenta de Comisión de Justicia

Senadora Martha Moyano se queja de que culpen a los fujimoristas “de todo, hasta de los huaicos”

Óscar Arriola se queda como jefe de la PNP y ministro destaca su gestión: “El año pasado había 500 muertos más”

ENTRETENIMIENTO

Curwen y Carla Campos desaparecen las fotos de su compromiso de sus redes tras escandalosas imágenes

Curwen y Carla Campos desaparecen las fotos de su compromiso de sus redes tras escandalosas imágenes

Alonso Grimaldo 'Grimi' rompe el silencio tras el ampay con Carla Campos Salazar y deja una frase con ironía

Asi fue la aparición de Curwen en streaming ‘Habla Good’ tras el ampay de su novia Carla Campos

Curwen suspende planes de matrimonio con Carla Campos luego de ampay: “Estoy muy triste y acongojado”

Curwen reflexiona y reconoce infidelidad de su novia Carla Campos: “Me cegué, las imágenes son clarísimas”

DEPORTES

El inesperado elogio de Christian Cueva a Piero Quispe tras su regreso a Universitario: “Es el futbolista peruano con más futuro”

El inesperado elogio de Christian Cueva a Piero Quispe tras su regreso a Universitario: “Es el futbolista peruano con más futuro”

Gonzalo Bueno remonta en el Challenger de Kingston y consigue su primera victoria en pista dura para avanzar a octavos de final

Partidos de hoy, martes 18 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El duro cuestionamiento de Julinho por el desarrollo y formación de Maxloren Castro: “Tiene que ser más atrevido”

Antonio Rizola recupera a cinco jugadoras para Perú: superaron lesiones y estarán en los tres amistosos ante Argentina en Salta