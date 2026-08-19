Antonio Rizola recupera a cinco jugadoras para Perú: superaron lesiones y estarán en los tres amistosos ante Argentina en Salta

Selección peruana de vóley sumará a cinco deportistas que dejaron la enfermería en Videna y estarán a disposición de Antonio Rizola. Crédito: FPV.

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La selección peruana de vóley continúa afinando detalles para uno de los desafíos más importantes de la temporada. El equipo dirigido por Antonio Rizola afrontará tres amistosos ante Argentina en Salta, como parte de su preparación para el Campeonato Sudamericano 2026, y recibió una noticia positiva con la recuperación de cinco jugadoras que podrán integrarse a la delegación nacional.

Son recuperaciones importantes para el conjunto peruano, que buscará elevar el nivel mostrado en la última Copa Sudamericana. El Campeonato Sudamericano será una prueba de fuego para el proceso encabezado por Rizola, quien deberá afrontar las ausencias, lesiones y algunos rechazos para conformar un equipo competitivo que luche por conseguir el boleto al Mundial que se disputará en Río de Janeiro.

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En diálogo con Latina TV, Antonio Rizola confirmó que cinco voleibolistas viajarán a Argentina junto a la delegación nacional para afrontar los compromisos de preparación frente a la ‘albiceleste’. Se trata de Mirian Patiño, Claudia Palza, Aixa Vigil, Tahisa Mc Leod y Lucía Magallanes, quienes superaron sus respectivas lesiones y están nuevamente disponibles para el entrenador brasileño.

Como parte de su preparación para el Campeonato Sudamericano de vóley, la selección peruana se medirá en tres amistosos ante Argentina en Salta. El comando técnico de Antonio Rizola tendrá a disposición a deportistas que se perdieron la última Copa Sudamericana por lesión. Crédito: Latina TV.

Antes de viajar a Río de Janeiro, la selección peruana tendrá una importante etapa de preparación. El equipo de Antonio Rizola disputará tres partidos amistosos frente a Argentina en Salta, encuentros que servirán para evaluar a las últimas jugadoras que podrían integrar la convocatoria definitiva para el torneo continental.

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La presencia de estas cinco voleibolistas representa una alternativa más para el comando técnico. Rizola tendrá la posibilidad de observarlas en competencia y definir qué piezas utilizará en una plantilla que necesita llegar en las mejores condiciones posibles al Sudamericano.

Primera baja confirmada

A pesar de estas recuperaciones, Rizola confirmó también una ausencia definitiva. Ginna López no podrá integrarse a la selección peruana y se perderá el Campeonato Sudamericano 2026. La central de la Universidad San Martín continúa con problemas derivados de una lesión crónica y deberá priorizar su recuperación.

El técnico de la selección peruana reveló el nombre de la jugadora que quedó afuera del torneo internacional. (De Una)

“Ginna López ya no está en el grupo. Ginna no tiene cómo, tiene que cuidarse porque ella tiene una lesión crónica desde la cirugía de 2019. Ella tiene esa lesión que soporta. Es una atleta muy disciplinada. Me encantó trabajar con Ginna, pero ella ya sabe que no va a estar. Tiene que cuidarse para poder jugar esta liga y para después seguir lo que debe hacer”, explicó el entrenador en conversación con el programa ‘De Una’.

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La baja de López supone una complicación para Rizola, especialmente por la importancia que tiene la posición de central. Sin embargo, el técnico brasileño deberá encontrar alternativas dentro de su plantel y ahí es donde aparece la figura de Claudia Palza para competir el puesto con Diana de la Peña.

Programación de amistosos de Perú vs. Argentina en Salta

La selección peruana femenina de vóley disputará una serie de partidos preparatorios clave en la antesala del Campeonato Sudamericano 2026. El conjunto nacional viajará a Argentina para enfrentar a las ‘panteras’ en el Microestadio Delmi de Salta, en tres fechas consecutivas: sábado 22, domingo 23 y lunes 24 de agosto.

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Para Antonio Rizola, estos desafíos tendrán un valor especial, ya que su equipo enfrentará a las dirigidas por Facundo Morando, técnico de una selección argentina que también apunta a conseguir uno de los cupos al próximo Mundial.

Así se jugarán los amistosos de Perú vs Argentina en Salta. (Perú vóley)

Los encuentros permitirán al comando técnico peruano evaluar el rendimiento de las jugadoras recuperadas y definir la formación que presentará en el Sudamericano. Además, será una oportunidad para corregir errores y fortalecer el funcionamiento colectivo antes del gran desafío continental.

Los horarios de los tres amistosos todavía no han sido confirmados. La selección peruana deberá aprovechar esta última etapa de preparación para llegar a Río de Janeiro con un plantel competitivo y con la ilusión de conseguir la clasificación mundialista.

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