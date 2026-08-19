Gonzalo Bueno remonta en el Challenger de Kingston y consigue su primera victoria en pista dura para avanzar a octavos de final

El tenista trujillano se despachó con una notable victoria en la primera ronda del Challenger de Kingston, en Jamaica, para vencer al norteamericano Benjamin Willwerth en tres sets. Crédito: X Tenis peruano.

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Gonzalo Bueno sigue sumando buenas sensaciones en su preparación rumbo a la clasificación del US Open. El tenista peruano consiguió una importante victoria en el Challenger de Kingston en Jamaica, luego de remontar ante el estadounidense Benjamin Willwerth, ubicado en el puesto 1227 del ranking ATP. El trujillano se impuso por 3-6, 6-2 y 6-2 en 2 horas y 8 minutos de juego.

Más allá del avance a la segunda ronda, el triunfo tiene un significado especial para Bueno. El jugador de 22 años consiguió la primera victoria de su carrera en el cuadro principal de un torneo profesional disputado sobre pista dura. Hasta este compromiso, el peruano no había podido celebrar un triunfo en un main draw sobre esta superficie, por lo que el resultado representa un paso importante dentro de su proceso de adaptación.

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El encuentro comenzó cuesta arriba para el peruano. Willwerth aprovechó las dudas de Bueno durante el primer parcial y logró incomodarlo constantemente. El estadounidense consiguió quedarse con el set por 6-3 y puso al representante nacional en una situación complicada.

Sin embargo, Gonzalo reaccionó a tiempo. El peruano empezó a encontrar mayor regularidad desde el fondo de la cancha, redujo sus errores y consiguió imponer las condiciones del partido. A partir del segundo set, Willwerth también comenzó a sentir la presión de tener la ventaja inicial, mientras Bueno fue soltándose progresivamente.

Gonzalo Bueno consiguió su primera victoria en pista dura en el Challenger de Kingston. Crédito: Estoril Open.

El cambio se reflejó en el marcador. El trujillano ganó el segundo parcial por 6-2 y llevó el encuentro al set definitivo. Allí mantuvo la intensidad, aprovechó las oportunidades que tuvo y volvió a imponerse por 6-2 para completar una remontada que le permite instalarse en los octavos de final.

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Actualmente, Bueno ocupa el puesto 178 del ranking ATP. Con esta victoria, asciende provisionalmente al 177° lugar del Live Tennis Ranking, aunque todavía tiene puntos por defender durante esta semana. Para que la participación en Kingston tenga un impacto positivo en su clasificación oficial, necesita alcanzar los cuartos de final.

Actividad en dobles

Gonzalo Bueno tendrá además actividad en la modalidad de dobles durante su participación en Jamaica. El tenista peruano formará pareja con el boliviano Juan Carlos Prado, quien actualmente ocupa el puesto 729 del ranking ATP de dobles.

La dupla sudamericana tendrá un complicado debut ante el binomio conformado por el australiano Thomas Fancutt, ubicado en el puesto 316 de la especialidad, y el japonés Seita Watanabe, quien aparece en el 139°. Será un exigente desafío para Bueno y Prado, que buscarán avanzar en una modalidad que también le permitirá al peruano sumar minutos de competencia.

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En el primer Challenger de Lima del 2025, el boliviano Juan Carlos Prado consiguió su primer título en el circuito tras derrotar al peruano Gonzalo Bueno. Crédito: Igma Events

De esta manera, el trujillano tendrá una agenda cargada en Kingston. Además de continuar con su recorrido individual, tendrá la posibilidad de adquirir experiencia en dobles antes de afrontar uno de los retos más importantes de su calendario.

Victoria de valor

Aunque Willwerth se encuentra muy por debajo de Bueno en el ranking ATP, la victoria tiene un valor importante para el peruano. No solo porque le permitió avanzar en el Challenger de Kingston, sino también porque representa su primer triunfo en un cuadro principal sobre pista dura.

El torneo jamaicano funciona como un buen termómetro para medir la evolución de Bueno sobre esta superficie. El peruano deberá adaptarse a condiciones diferentes a las que suele encontrar en el circuito de arcilla y buscar mayor regularidad en su juego.

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Además, Kingston forma parte de su preparación para el siguiente gran objetivo. Luego de su participación en Jamaica, Bueno afrontará la clasificación del US Open, donde intentará conseguir por primera vez en su carrera un lugar en el cuadro principal de un torneo de Grand Slam.

Gonzalo Bueno jugará su cuarta clasificación de Grand Slam; mientras que Varillas deberá esperar bajas en el certamen. Crédito: VisualesIA ScribNews.