Curwen suspende planes de matrimonio con Carla Campos luego de ampay: “Estoy muy triste y acongojado”

El creador de contenido Curwen confirma en su programa que su boda ha sido suspendida. Con su característico humor, cuenta los detalles y se adelanta a la primicia que preparaba el programa de Magaly Medina. | YouTube / Brutalidad Política.

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Curwen confirmó que suspendió los planes de matrimonio con su novia Carla Campos Salazar tras el ampay que ella protagonizó con un amigo en una discoteca de Miraflores. El streamer, cuyo nombre real es Víctor Caballero, habló del tema durante su programa de streaming ‘Brutalidad política’, la noche del 18 de agosto, donde aseguró que está “muy triste” y “acongojado” por la situación.

La decisión se conoce después de días de versiones cruzadas: primero, Curwen minimizó el video al indicar que se trataba de un “saludito” y que “no hay beso”; luego, reconoció en vivo que se “cegó” y que “las imágenes son clarísimas”. En medio de ese giro, él y Carla también eliminaron de sus redes sociales las fotos relacionadas con su compromiso.

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Curwen suspende su boda con Carla Campos tras el ampay: “Estoy muy triste y acongojado”. YouTube / Brutalidad Política

“La boda no va”: Curwen confirma que la ceremonia quedó suspendida

Durante su transmisión, Víctor Caballero fue directo al hablar de la boda: “La boda no va. No va. Está más cancelado que el funeral de Furry. Una boda que, pues tengo que decirlo, ha quedado suspendida. Lo confirmo”.

En su intervención, también anticipó que ese dato podía generar titulares. “Te malogro tu pepa. Y yo les voy a contar esa historia. Prepara para reportarla por copyright”, soltó, manteniendo su estilo sarcástico incluso en un momento personal.

El streamer precisó que la organización del matrimonio avanzó poco. “Se organizó muy poco, se hizo muy poco, se hicieron dos, tres huevadas nomás. ¿Por qué? Por organizaciones, por temas de tiempos. No se llegó a mucho”, señaló. Y reafirmó: “Así que yo se los confirmo, yo se los confirmo. Yo, una de las partes. La boda ha quedado suspendida”.

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Con su característico estilo satírico, 'Curwen' comunica a su audiencia que su matrimonio ya no se realizará. El periodista e influencer realizó bromas dando a conocer la noticia. | YouTube / Brutalidad Política

Las fechas que mencionó: de noviembre a abril del 2027

El creador de contenido también reveló que el matrimonio tuvo fechas tentativas que fueron cambiando por temas de organización.

“La boda iba a ser en noviembre, Creo que era el 16, 17... 14 de noviembre. Pues se postergó. Iba a ser en abril (2027) por un tema de tiempos”, explicó.

Sin embargo, dejó en claro que ese plan ya no corre, al menos por ahora. “Y pues, pero ahora ya no, no, ha quedado de manera suspendida”, dijo, vinculando la decisión al impacto emocional que atraviesa.

“Estoy muy triste y acongojado”: cómo describió su estado emocional

El creador de contenido aseguró que no está exagerando su reacción ni buscando atención. “Porque obviamente, pues estoy sumamente afectado por esta situación. Estoy muy triste. No estoy farmeando, por si acaso, ¿ah? Estoy, acongojado”, expresó.

En esa misma línea, dijo sentirse acompañado por la audiencia conectada durante la transmisión. “Sintiéndome acompañada por las diecise-- perdón, cincuenta y seis mil personas conectadas”, añadió.

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Con esas frases, Curwen intentó reforzar que su mensaje no era un sketch ni un contenido armado solo para el show, sino una declaración real sobre una decisión que afecta su vida privada.

Curwen suspende su boda con Carla Campos tras el ampay: “Estoy muy triste y acongojado”. YouTube / Brutalidad Política

La respuesta a Magaly Medina: “Me pueden invitar y yo voy”

En medio de su intervención, Curwen también se refirió al programa de Magaly Medina y a la posibilidad de presentarse en el set.

“Me pueden invitar (a su porgrama de ‘Magaly TV: La Firme’) y yo voy. No tengo ningún problema”, declaró.

Luego mencionó que, según su versión, buscaron a gente vinculada a la organización del matrimonio. “Entiendo que han hablado, han buscado a la gente que estaba organizando la boda”, comentó, antes de reiterar que el evento “ha quedado suspendido”.

Curwen reconoce infidelidad de Carla: “las imágenes son clarísimas”

La confirmación de la boda suspendida ocurre después de que el periodista cambiara su versión sobre el video. Primero, al ser consultado, sostuvo que se trataba de un encuentro con un amigo y descartó el beso. Más tarde, en el streaming ‘Habla Good’, admitió que se “cegó” y que “las imágenes son clarísimas”, una frase que marcó un quiebre en su postura pública.

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Esa evolución alimentó especulaciones sobre el futuro del compromiso. Horas después, seguidores detectaron otro detalle: Curwen y Carla borraron las fotos del compromiso y publicaciones juntos en sus redes sociales, un movimiento que reforzó la idea de una crisis de pareja.

¿Magaly Medina se preocupa por el corazón de Curwen? Así reaccionó el conductor al ver las comprometedoras imágenes de su novia, desatando las carcajadas de sus compañeros en el estudio.

La pedida de mano y la expectativa de la boda

La historia del compromiso había despertado expectativa entre sus seguidores desde 2025. Curwen contó que la pedida de mano ocurrió el 17 de octubre de 2025 en un viaje a Punta Cana, con ayuda de la mejor amiga de Carla. “Carla no sabía que iba a venir, hablé con su mejor amiga. Le pedí que se case conmigo y me dijo que sí”, relató en su pódcast.

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Además, días antes de la propuesta, él ya había adelantado en vivo: “El otro año me caso con Carla”. Con el paso del tiempo, la boda se convirtió en un tema recurrente para su comunidad digital, lo que explica por qué la suspensión confirmada el 18 de agosto generó tanto ruido en redes.

Curwen responde al ampay de Carla Campos y revela qué hará con su relación. Captura: Magaly TV La Firme.