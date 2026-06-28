José Luis Letelier tras el 1-0 de Alianza Lima a Universitario advierte que “la final todavía está abierta”

Alianza Lima derrotó por la mínima Universitario en la ida de las semifinales del Torneo Apertura 2026 de la Liga Femenina. El DT de las 'blanquiazules' remarcó que la serie sigue pareja y anticipó una revancha exigente (Alianza Lima)

Alianza Lima tomó ventaja en la primera semifinal del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 al derrotar 1-0 a Universitario de Deportes en Villa El Salvador. El resultado dejó la eliminatoria abierta para el choque decisivo, en el que el conjunto crema será local y tendrá la obligación de revertir la diferencia.

El entrenador de Alianza Lima Femenino, José Luis Letelier, valoró el rendimiento de su plantel en un duelo de alta intensidad y subrayó que el margen obtenido no garantiza nada. El técnico chileno sostuvo que su equipo deberá sostener el orden, la concentración y la eficacia para administrar la mínima ventaja.

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En la antesala de la revancha, el clásico femenino volverá a disputarse en el estadio Monumental, con un lugar en la final en juego. Universitario llegará tras su primera caída de la temporada y con el reto de imponer condiciones en casa ante un rival que ganó el primer capítulo de una serie que se perfila cerrada.

La postura de Letelier: “El primer objetivo era ganar”

José Luis Letelier destacó el triunfo de Alianza Lima, pero evitó dar por definida la semifinal. El técnico chileno afirmó que la ventaja es mínima y advirtió que la revancha exigirá máxima concentración. (Alianza Lima)

Letelier insistió en que el 1-0 no define la semifinal y destacó el esfuerzo colectivo que le permitió a su equipo quedarse con el primer duelo. “La final está abierta. Hicimos la diferencia mínima, pero destaco el esfuerzo, la entrega y el orden que mostraron las jugadoras. El primer objetivo era ganar y ahora esperamos una vuelta que será muy complicada”, sostuvo.

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El técnico explicó que, en una llave con fuerzas similares, el margen de error se reduce y cada acción puede inclinar el desarrollo. “Lo único que podemos ofrecer es lo que está dentro de nuestras posibilidades. Tenemos que estar preparados, concentrados, aprovechar las situaciones que se presenten y evitar que el rival nos genere dificultades. Cuando dos equipos tienen un nivel tan parejo, las diferencias son mínimas", explicó.

Además, el entrenador se refirió a una jugada discutida del arbitraje durante el partido y señaló que su reclamo se basó en lo que observó desde su ubicación. “Vi que la árbitra cambió su decisión por lo que le dijo la asistente. Desde donde estaba observé una intención que no era disputar el balón y por eso fui a reclamar. De todas maneras, entendemos que el fútbol es así y no lo tomamos como una excusa para lo que viene", concluyó.

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Así fue la ida: Alianza Lima ganó 1-0 con gol de Nisa Marquínez

Alianza Lima golpeó en el momento justo y derrotó 1-0 a Universitario en Villa El Salvador. El tanto de Nisa Marquínez dejó a las blanquiazules con una ventaja mínima antes de la revancha. (Liga Femenina FPF)

El partido de ida se jugó en el estadio Hugo Sotil Yerén, en Villa El Salvador, y tuvo a Alianza Lima como vencedor por la mínima diferencia. Desde el comienzo, el equipo blanquiazul asumió la iniciativa y llevó el juego hacia campo rival, con ataques frecuentes por las bandas.

En ese tramo, Manisha y la brasileña Nisa Marquínez fueron determinantes para abrir espacios y exigir a la defensa de Universitario. La insistencia local encontró premio a los 37 minutos, cuando un tiro de esquina desde el sector izquierdo derivó en la acción del gol. Adriana Lúcar se impuso en el juego aéreo y dejó la pelota servida para que Marquínez definiera en el área y marcara el 1-0.

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En la segunda parte, Universitario adelantó líneas en busca del empate y trató de instalarse en campo contrario. Alianza Lima, en tanto, respondió con una defensa firme y controló el avance rival para sostener la ventaja hasta el final. En ese marco, el 1-0 dejó el cruce en una situación abierta, con un margen estrecho antes del choque de vuelta.

Cuándo es la vuelta en el Monumental

Todo quedará resuelto en Ate. Universitario afrontará la revancha con la obligación de remontar, mientras Alianza Lima intentará sostener la diferencia conseguida en Villa El Salvador. (Liga Femenina FPF)

La revancha entre Universitario y Alianza Lima se disputará el sábado 4 de julio a las 18:00 horas de Perú en el estadio Monumental, en el distrito de Ate, Lima. En México comenzará a las 17:00; en Ecuador y Colombia, a las 18:00; en Venezuela, Bolivia, Estados Unidos y Chile, a las 19:00; y en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 20:00.

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Universitario afrontará el compromiso con la necesidad de remontar la serie tras la caída sufrida en el primer cruce. El equipo crema había terminado la fase regular como líder e invicto, pero la derrota en Villa El Salvador lo obligará a buscar una reacción inmediata ante su público.

Del otro lado, Alianza Lima llegará con una diferencia corta y el objetivo de sostener su ventaja en un escenario de máxima exigencia. La transmisión en vivo del encuentro estará disponible en Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol, que también emitirá las semifinales completas.

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