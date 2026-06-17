Cuartos de final de la Liga Femenina 2026: fechas y horarios del Sporting Cristal vs Melgar; y Alianza Lima vs Yanapuma. Créditos: redes clubes.

La Liga Femenina 2026 entra en su etapa decisiva con la disputa de los cuartos de final, instancia en la que cuatro equipos buscarán quedarse con los dos boletos restantes hacia las semifinales del campeonato. Sporting Cristal, Melgar, Alianza Lima y Yanapuma afrontarán compromisos de eliminación directa en los que no habrá margen de error, ya que los cruces se definirán a partido único y tendrán como escenario la ciudad de Lima.

Los vencedores de estas llaves se unirán a Universitario y Atlético Andahuaylas, clubes que ya aseguraron su presencia entre los cuatro mejores del certamen tras culminar en las primeras posiciones de la fase regular. Con el sueño del título cada vez más cerca, tanto ’celestes’ como ’rojinegras’, ’íntimas’ e ’iquiteñas’ intentarán superar una exigente prueba para seguir en carrera y acercarse a la posibilidad de pelear por la corona nacional.

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Sporting Cristal vs Melgar

Sporting Cristal y Melgar abrirán la ronda de cuartos de final el sábado 20 de junio desde las 13:15 horas (hora peruana) en el Estadio Alberto Gallardo. El conjunto celeste buscará hacer valer su experiencia en instancias decisivas frente a un cuadro arequipeño que ha sido una de las revelaciones de la temporada y que aspira a seguir haciendo historia en la máxima categoría del fútbol femenino peruano.

Cruces de cuartos de final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026. Crédito: Instagram Liga Femenina.

El encuentro se disputará a partido único, por lo que cualquier error podría resultar determinante en la lucha por un lugar entre los cuatro mejores equipos del campeonato. Quien logre imponerse avanzará a las semifinales, donde ya espera Atlético Andahuaylas, uno de los equipos más consistentes de la fase regular y que aseguró su clasificación directa gracias a su destacada campaña.

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Alianza Lima vs Yanapuma

La segunda llave de cuartos de final enfrentará a Alianza Lima y Yanapuma el domingo 21 de junio a las 13:15 horas en el Estadio Hugo Sotil. Las blanquiazules parten como una de las favoritas para alcanzar las semifinales, aunque enfrente tendrán a un rival que ha demostrado ser competitivo a lo largo de la temporada y que buscará dar el golpe ante uno de los candidatos al título.

El premio para el ganador será un exigente cruce frente a Universitario de Deportes, equipo que dominó la fase regular de principio a fin y culminó como líder invicto del campeonato. Además, una eventual clasificación de Alianza Lima abriría la posibilidad de un nuevo enfrentamiento ante las ‘cremas’ en las instancias decisivas.

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La definición del Apertura entra en su etapa decisiva con dos cruces de eliminación directa que determinarán a los equipos que acompañarán a los líderes en semifinales. (Liga Femenina FPF)

¿Dónde ver los partidos de la Liga Femenina 2026?

Todos los encuentros de la fase final podrán seguirse a través de Bicolor+, la plataforma oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. El canal viene transmitiendo los compromisos del campeonato sin restricciones geográficas, permitiendo que aficionados dentro y fuera del país puedan seguir el desarrollo de la competencia.

¿Cuándo iniciará la fase de eliminación directa?

De acuerdo con información difundida por el portal especializado Fútbol para Ellas, el calendario de la etapa decisiva ya está definido.

Semifinales (ida): 28 de junio.

Semifinales (vuelta): 5 de julio.

Final (ida): 12 de julio.

Final (vuelta): 19 de julio.

De esta manera, el campeonato entrará en su fase más emocionante durante las próximas semanas, con los seis mejores equipos del torneo luchando por el primer título de la temporada.

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La emoción a flor de piel. Así celebraron las jugadoras de Alianza Lima el título de la Liga Femenina 2025. El pitazo final desató una marea de sentimientos, desde el llanto de felicidad hasta los festejos en el campo de juego.

Universitario y Atlético Andahuaylas esperan en semifinales

El gran dominador de esta primera parte del campeonato fue Universitario. El equipo dirigido por Carlos Véliz completó una campaña sobresaliente, terminando invicto con nueve victorias y un empate en diez presentaciones. Las ‘cremas’ sumaron 28 puntos, marcaron 55 goles y apenas recibieron cuatro, cifras que reflejan la superioridad mostrada a lo largo del certamen.

Sin embargo, la gran sensación del torneo fue Atlético Andahuaylas. En su primera experiencia en la máxima categoría, el conjunto apurimeño, bajo la conducción técnica de Roger Pezo, sorprendió a propios y extraños al finalizar en el segundo puesto con 22 unidades y obtener el boleto directo a semifinales.

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