Martín Távara comparte el propósito de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026: “Queremos ganarla para la hinchada”

Martín Távara sumó su primer gol en la Copa de la Liga 1 2026 tras dejar su huella ante Unión Comercio. - Crédito: Sporting Cristal

El devenir de Sporting Cristal en la Copa de la Liga 2026 es espléndido. Aunque el escenario es nuevo y alternativo, el plantel se ha tomado muy en serio su participación. A nivel interno, consideran que no solo es un banco de pruebas para reinventarse, después de un primer semestre tortuoso, también un espacio que invita a pensar seriamente en la gloria.

La trastienda del reciente triunfo contra Unión Comercio, con la que se abrochó la clasificación a la siguiente instancia, fue aprovechada para que Martín Távara, quien se encargó de abrir la cuenta en el Rímac, externara sus valoraciones al tiempo que desvelara la intención del equipo de levantar el título de campeón, aunque lo prioritario es enmendar el camino en Liga 1 2026.

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Martín Távara es uno de los pilares de Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

“Ha sido muy importante esta para, porque nos teníamos que preparar nuevamente para afrontar el Torneo Clausura, que es muy importante para nosotros y ahora este torneo que queremos ganarlo tanto para la hinchada como la familia, que también merecen estos resultados”, detalló Martín.

Tiene claro Martín, además, que la alegría reciente servirá como una motivación de cara a lo que se viene. De ahí que surja cierta felicidad en los vestuarios, pero sin ignorar la compleja realidad liguera: “Muy contento por el grupo que ha venido trabajando bien estos días. Disfrutaremos de esto, porque poco a poco iremos levantando los resultados que no se venían dando”.

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Martín Távara anota un golazo con un potente remate de zurda desde fuera del área, dándole la ventaja a Sporting Cristal sobre Unión Comercio. Tras la anotación, el jugador corre a la tribuna para celebrar con un tierno abrazo a su hija. - Bicolor

Paso perfecto

El inicio de la Copa Caliente 2026 coincidió con el retorno de Roberto Mosquera en la dirección técnica. La incógnita inicial partía si era necesario que se empleara una configuración distinta o una estructura alternativa. El profesional peruano, de 70 años, entendió que la segunda idea era la adecuada, para que así todo el plantel fuera inoculado de su estilo futbolístico, caracterizado por el buen toque y alta intensidad sobre el verde.

El calendario se marcó en un azul tenue a partir de la igualada inicial contra FC Comerciantes, en la selva. Fueron los ‘celestes’ quienes empezaron con buen pie con un gol de Jair Moretti, joven delantero que empezó ganando espacio en la fase ofensiva, pero una desconcentración ocasionó el empate final de los locales.

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Jair Moretti festejando su primer gol en la Copa Caliente. - Crédito: Sporting Cristal

Si bien hubo cierta desazón y malas caras, el resultado no amargó del todo a un Mosquera que se puso manos a la obra para subsanar el pequeño desliz y muy pronto llegó la corrección: primer triunfo rubricado con anotaciones de Gabriel Santana e Ian Wisdom contra Estudiantil CNI.

El plan trazado por el entrenador de Cristal comenzó a dar frutos. Tal vez parte del secreto viene siendo su confianza irrestricta por los habituales titulares, a quienes no les ha dado ningún ápice de descanso. La confirmación de su método, finalmente, llegó con la clasificación a la ronda de eliminatorias tras superar a Unión Comercio de la mano de Martín Távara e Irven Ávila, claros pilares de la disciplina ‘rimense’.

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Revive las mejores jugadas y los goles del partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio, donde el equipo celeste se impuso por un marcador de 2-0 en la Copa Bicentenario. - Bicolor

Operación refuerzos

Sporting Cristal afrontó la necesidad de reforzar su plantilla de manera urgente tras los resultados obtenidos en el Torneo Clausura 2026. La directiva consideró prioritario sumar nuevos nombres para encarar el segundo semestre de la temporada y recuperar protagonismo en la competencia local.

En el ámbito técnico, la primera incorporación fue el regreso de Roberto Mosquera al banquillo. El entrenador inicia su tercer ciclo al frente del equipo, manifestando expectativas de superar sus gestiones anteriores y aportar su experiencia al grupo.

Sporting Cristal hizo oficial el fichaje de Hernán Barcos por todo el Torneo Clausura 2026

En cuanto a refuerzos futbolísticos, la llegada de Hernán Barcos se destacó como el movimiento más relevante del mercado de pases. El delantero veterano fue consensuado por los directivos como el fichaje principal del periodo, con el objetivo de aportar jerarquía y capacidad ofensiva al equipo.

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La directiva también concretó la contratación de Juan David Cuesta, extremo que se suma al plantel para ofrecer velocidad, agresividad y desequilibrio en la zona de ataque. Su perfil fue valorado por el cuerpo técnico para diversificar las opciones ofensivas y dotar de mayor dinamismo a la plantilla de Sporting Cristal.