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Golazo de Martín Távara con zurdazo desde fuera del área en Sporting Cristal vs Unión Comercio por Copa de la Liga 2026

El volante peruano celebró junto a su hija y pareja, quienes se encontraban en la tribuna del estadio Alberto Gallardo

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Martín Távara anota un golazo con un potente remate de zurda desde fuera del área, dándole la ventaja a Sporting Cristal sobre Unión Comercio. Tras la anotación, el jugador corre a la tribuna para celebrar con un tierno abrazo a su hija. - Bicolor

El sábado 27 de junio, Sporting Cristal enfrentó a Unión Comercio en la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa de la Liga 2026. El mediocampista Martín Távara anotó el primer gol del partido para el conjunto ‘celeste’ con un remate de larga distancia en el estadio Alberto Gallardo.

A los 50 minutos del encuentro, Sporting Cristal generó una jugada colectiva por el sector derecho. Irven Ávila habilitó a Dulham Ballumbrosio, quien desbordó hasta la línea de fondo y envió un centro atrás.

El balón superó a un compañero que intentó cabecear, pero la jugada continuó y la pelota quedó en la frontal del área. Allí, Martín Távara controló y sacó un zurdazo que se metió junto al segundo poste, lejos del alcance del arquero Luis Melquiades, quien no logró evitar el 1-0.

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Tras el gol, Távara celebró junto a sus compañeros y luego se acercó a la tribuna para abrazar a su hija y a su pareja. El tanto significó un momento especial para el mediocampista peruano en el inicio del segundo tiempo.

Golazo de Martín Távara con zurdazo desde fuera del área en Sporting Cristal vs Unión Comercio por Copa de la Liga 2026.
Golazo de Martín Távara con zurdazo desde fuera del área en Sporting Cristal vs Unión Comercio por Copa de la Liga 2026.

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