¿Dónde ver Croacia vs Ghana HOY?: Canal TV en Perú del partido por la fecha 3 del Mundial 2026

Dónde ver Croacia vs Ghana: canal TV del partido por la fecha 3 del Mundial 2026.

Croacia y Ghana se medirán este sábado 27 de junio en un partido clave para la definición del Grupo L del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 16:00 horas de Perú y se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. A continuación, los detalles para seguir la transmisión.

¿A qué hora juegan Croacia vs Ghana?

Este partido comenzará a las 16:00 horas de Perú; a las 21:00 horas de Ghana y a las 23:00 horas de Croacia. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 15:00 horas de México; a las 16:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 17:00 horas de Bolivia, Venezuela, Estados Unidos y Chile; y a las 18:00 horas de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

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¿Dónde ver Croacia vs Ghana en Perú?

El encuentro entre Croacia y Ghana se transmitirá de forma exclusiva a través de DirecTV, canal que posee los derechos de transmisión del Mundial 2026. Los usuarios podrán seguir el partido en vivo tanto por la señal televisiva como mediante la plataforma digital DGO, disponible para distintos dispositivos.

Además, Infobae Perú llevará adelante una cobertura integral en su sitio web. Los lectores tendrán acceso a la previa, el minuto a minuto, los goles, las jugadas destacadas y las declaraciones de los protagonistas, junto con las principales reacciones tras el partido.

También lo pasará por su aplicación llamada DGO. Créditos: DirecTV / Instagram.

¿Cómo llegan Croacia y Ghana?

Ghana llega al partido frente a Croacia tras sumar cuatro puntos en sus dos primeras presentaciones en el Grupo L del Mundial 2026. En su debut, el conjunto africano se impuso 1-0 a Panamá con un gol agónico de Caleb Yirenkyi en el Estadio Toronto.

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Durante la primera mitad, el elenco de Concacaf dominó el juego y exigió varias veces a Lawrence Zigi, arquero ghanés, que respondió de forma decisiva. Ghana logró equilibrar el trámite en el complemento y, sobre el final, aprovechó una jugada individual de Asante por la izquierda para concretar la victoria.

En la segunda fecha, Ghana igualó 0-0 ante Inglaterra en el Estadio Boston. El equipo europeo tuvo el control del balón durante gran parte del encuentro, pero no pudo quebrar la resistencia defensiva africana.

Inglaterra alcanzó un 86% de posesión durante el primer tramo del partido, aunque sus llegadas al área rival resultaron poco profundas. Ghana apostó al contragolpe y generó su ocasión más clara en el minuto 79, cuando Prince Adu estuvo cerca de marcar tras dejar atrás al arquero, pero su remate pegó en un compañero. Sobre el final, la selección europea dispuso de otra oportunidad, pero el travesaño y la falta de precisión evitaron el gol.

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Con estos resultados, Ghana suma una victoria y un empate, lo que lo ubica en una posición favorable para buscar la clasificación a los octavos de final. El equipo se ha mostrado sólido en defensa y efectivo en los momentos decisivos, manteniéndose como un rival competitivo en la zona. Ante Croacia, buscará asegurar su lugar en la siguiente ronda.

Mundial 2026 - Inglaterra 0 - Ghana 0

Croacia llega al duelo ante Ghana tras experimentar dos realidades diferentes en el Grupo L del Mundial 2026. En el debut, el equipo dirigido por Zlatko Dalic cayó 4-2 frente a Inglaterra en un encuentro de alto ritmo disputado en Dallas.

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El seleccionado croata mostró capacidad de reacción ante un rival de jerarquía, logrando dos empates parciales con goles de Martin Baturina y Petar Musa. Sin embargo, la contundencia ofensiva inglesa, liderada por Harry Kane y Jude Bellingham, terminó marcando la diferencia. El arquero croata Dominik Livakovic fue exigido en varias oportunidades y evitó que la diferencia fuese mayor, pero la defensa no logró contener los ataques rivales durante todo el partido.

La segunda presentación de Croacia mostró una versión más eficaz frente a Panamá en el Estadio Toronto. El equipo europeo se impuso 1-0 con un gol de Ante Budimir en el minuto 54, resultado que le permitió sumar sus primeros tres puntos y mantener chances de clasificación.

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El encuentro fue disputado y Panamá generó peligro, pero Croacia supo aprovechar una de las pocas oportunidades claras. El partido tuvo un valor simbólico adicional, ya que marcó el partido número 200 de Luka Modric con la selección, homenajeado por sus compañeros al finalizar el encuentro.

Con tres puntos en dos partidos, Croacia se ubica por detrás de Inglaterra y Ghana en el grupo. El equipo europeo llega al duelo decisivo ante los africanos obligado a ganar para asegurar su pase a octavos de final, dependiendo también del resultado entre ingleses y panameños.

Mundial 2026 - Panamá 0 - Croacia 1

Posibles alineaciones

- Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Susic, Modric, Kovacic; Kramaric, Budimir, Perisic. DT: Zlatko Dalic.

- Ghana: Asare; Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah; Owusu, Sulemana, Yirenkyi; Nuamah, Ayew, Semenyo. DT: Carlos Queiroz