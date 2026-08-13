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Pablo Heredia es captado con dos mujeres tras terminar su romance con Shirley Arica

El argentino fue visto disfrutando de su soltería con dos jóvenes con las que fue a un Airbnb en Barranco

El argentino fue visto disfrutando de su soltería con dos jóvenes con las que fue a un Airbnb en Barranco | ATV
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El actor argentino Pablo Heredia se vio envuelto en comentarios tras aparecer en la madrugada junto a Valeria Ortiz y Tracy Grace en un departamento de Barranco. La escena se produjo poco tiempo después del final de su relación con Shirley Arica, con quien compartió pantalla en un reality de convivencia y que generó expectativas sobre un posible romance fuera de cámaras. Heredia fue captado tras asistir a una fiesta privada en un Airbnb de Surco, donde también estuvieron presentes personalidades del espectáculo local.

Durante la noche, Heredia participó en una reunión en Valle Hermoso, Surco, acompañado de figuras como Nicola Porcella y Rafael Cardozo. Luego de varias horas, el actor optó por dejar la fiesta y salir en taxi junto a Ortiz y Grace. Su destino fue un departamento en Barranco, donde los tres permanecieron por cerca de cuatro horas. Imágenes difundidas por la prensa local permitieron identificar a las acompañantes del argentino a través de sus tatuajes y publicaciones en redes sociales.

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La llegada de Heredia a la vivienda se produjo cerca de las 3 de la madrugada. Según el seguimiento realizado, fue el primero en retirarse, mientras que una de las jóvenes abandonó el lugar después. Esta aparición pública reabrió el interés por la vida sentimental del actor, conocido por su participación en ‘Rebelde Way’ y su reciente paso por realities de la televisión peruana.

Pablo Heredia con gorra y dos mujeres cerca de un automóvil. Texto en pantalla: Barranco 3:16AM, Pablo Heredia, La Noche Loca de Pablo Heredia, ATV
Pablo Heredia es captado en Barranco junto a dos mujeres durante la madrugada, tras el fin de su relación con Shirley Arica.

Las imágenes del ingreso al departamento

Las imágenes del ingreso al departamento muestran a Pablo Heredia saliendo de la reunión en Surco, donde compartió la noche con Nicola Porcella y Rafael Cardozo. El registro visual evidencia que el argentino abordó un taxi junto a Valeria Ortiz y Tracy Grace. El trayecto finalizó en un segundo Airbnb ubicado en Barranco.

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Las publicaciones en Instagram y la comparación de tatuajes permitieron confirmar la identidad de las jóvenes que acompañaban al actor. Ambas, de poco más de veinte años, son activas en redes sociales y compartieron, días antes, imágenes que coincidían con la vestimenta y accesorios captados en la madrugada del encuentro.

Hombre dentro de edificio con puertas de vidrio y luz interior. Flecha roja y "PABLO HEREDIA". Textos: "BARRANCO 3:16AM", "ATV vivo", "Magaly TV La Firme"
Pablo Heredia es captado con dos mujeres en Barranco a las 3:16, en una imagen difundida por el programa Magaly TV La Firme.

La estadía en el departamento se extendió aproximadamente cuatro horas. Pablo Heredia fue quien dejó el lugar en primer término, seguido minutos después por una de sus acompañantes. La secuencia, registrada por cámaras de seguridad y reconstruida por medios locales, añadió un nuevo episodio a la vida social del actor.

En una entrevista previa en el programa de Magaly Medina en ATV, Heredia había declarado su deseo de encontrar una relación estable: “Me gustaría sentar cabeza y formar una pareja estable, pero no es fácil”, expresó ante la conductora. Tras la difusión de las imágenes, Medina cuestionó esa afirmación y señaló: “Hombres como Pablo Heredia solo se enamoran de sí mismos”.

Dos mujeres jóvenes posan sonriendo frente a un cartel de neón; incluye el logo de Magaly TV La Firme y ATV vivo
Dos mujeres aparecen en un video difundido por televisión sobre la vida nocturna de Pablo Heredia tras finalizar su relación con Shirley Arica.

La reciente exposición mediática de Heredia pone en primer plano el contraste entre sus declaraciones públicas y su vida privada. Hasta el momento, el actor no ha ofrecido declaraciones sobre el episodio ni ha confirmado detalles sobre su situación sentimental actual.

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