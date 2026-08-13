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Magaly Medina critica a Laura Spoya por oficializar su nueva relación: “¿Por esa cosa dejaste a tu marido?"

La periodista fue crítica con la decisión de la exMiss Perú de hacer oficial su romance en su programa de pódcast

La periodista fue crítica con la decisión de la exMiss Perú de hacer oficial su romance en su programa de pódcast | ATV
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La reacción de Magaly Medina se hizo sentir después de que Laura Spoya compartiera imágenes junto a Sebastián Gálvez en sus redes sociales. La conductora de televisión no tardó en manifestar su postura sobre la oficialización del romance, señalando aspectos personales y profesionales tanto de la exMiss Perú como de su nueva pareja. La presentadora cuestionó abiertamente la decisión de Spoya de exponer su relación sentimental, así como el perfil del joven argentino.

Las fotografías que publicó Spoya en su cuenta de Instagram, donde aparece con Gálvez en escenas de evidente cercanía, motivaron una serie de comentarios de Medina en su espacio televisivo. La también periodista recordó que en una entrevista anterior, la modelo ya había hecho referencia a su vínculo con el joven, aunque en aquella ocasión no lo había presentado de manera oficial.

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Durante su intervención, Magaly Medina llamó la atención sobre el entorno familiar de Sebastián Gálvez, a quien describió como “hijo de un alcalde distrital” y puso en duda su actividad profesional. “Lo único que sabemos es que es un hijo de un alcalde distrital, o sea, un bueno para nada. Ahora sí lo oficializa, ahora sí. Para oficializarlo casi llora”, expresó la presentadora al analizar la nueva relación de la modelo.

Presentadora Magaly Medina sentada en set de televisión; pantalla dividida con fotos de Laura Spoya junto a un hombre, logos ATV y Magaly TV La Firme
Magaly Medina presenta en su programa televisivo imágenes de Laura Spoya con su nueva pareja, comentando sobre la relación.

La conductora también dirigió su crítica hacia la trayectoria reciente de Laura Spoya en el programa ‘La Manada’, espacio donde, según Medina, la modelo habría perdido respaldo de su audiencia. “No le gusta el título, pero como ella vino perdiendo en La Manada disque galáctica y de galáctica no tiene nada”, manifestó, asegurando que el canal que transmite el programa protege el proyecto ante la opinión pública.

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Magaly cuestiona las razones de la oficialización

En otra parte de su comentario, Magaly Medina sugirió que la decisión de Laura Spoya de hacer pública su relación estaría motivada por la intención de captar mayor atención en redes sociales. La periodista puso en duda la autenticidad de la exposición y la vinculación de este tipo de anuncios con el crecimiento de seguidores.

“Ahora tienes que exhibir al colágeno para ver si así la gente, por el chisme y por el morbo... bien patéticos los veo”, sostuvo. Sus palabras también incluyeron cuestionamientos al contenido que otros miembros de ‘La Manada’ comparten en plataformas digitales.

Imagen dividida. A la izquierda, Magaly Medina en un estudio de televisión. A la derecha, Laura Spoya junto a un hombre en un exterior
La presentadora Magaly Medina aparece en un estudio de televisión mientras, en un montaje, se muestra a Laura Spoya junto a un hombre.

La presentadora no dejó pasar la oportunidad de comparar la vida actual de la modelo con su etapa anterior. En ese sentido, Magaly Medina mencionó el matrimonio previo de Spoya y la situación laboral de su exesposo, contrastando ambas relaciones.

“Para eso has tenido que hacer oficial a tu bebito, ¿por esa cosa dejaste a tu marido?, el que se fue a México... el otro por lo menos tenía una chamba a futuro que hacer, pero este ¿qué hace? Ah, hace pesas, guau, qué lindo, hay que aplaudirlo. Ay, por Dios, Laura, ¿qué te pasa, mentalidad de chorlito?”, sentenció Medina.
Mujer sentada frente a una pantalla de televisión que muestra a una pareja besándose en una piscina. Abajo hay un rótulo con texto
Magaly Medina presenta un segmento televisivo sobre la nueva relación de Laura Spoya, exhibiendo una imagen de la pareja en una piscina.

Las declaraciones de la conductora han generado reacción en redes sociales y en la audiencia de su programa, donde es habitual que aborde temas ligados a la vida privada de figuras públicas. Por su parte Laura Spoya aún no ha contestado, pero se espera que en la edición de su programa se refiera a las palabras de Medina.

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