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Sismo en Perú: ¿Qué hacer cuando ocurra uno mientras viajas en bus o esperas en un terminal terrestre?

Mientras un sismo puede sorprender a cualquier persona en tránsito, conocer las acciones adecuadas dentro de un bus o en un terminal terrestre permite reducir riesgos y proteger la integridad de los pasajeros ante situaciones inesperadas

bus en carretera cuando ocurre un sismo
Si el vehículo está en carretera y el sismo genera afectaciones como derrumbes o daños en la vía, el conductor debe detener la unidad en un lugar seguro siempre que la situación lo permita.
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Un sismo puede sorprender en cualquier momento. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) advierte que, ante un evento de este tipo, mantener la calma y actuar con precaución puede marcar la diferencia para la seguridad de los pasajeros en buses y terminales terrestres. La reacción adecuada durante un terremoto en un viaje o en una estación puede salvar vidas.

Recomendaciones clave en terminales terrestres

Si el sismo ocurre dentro de un terminal terrestre, la principal indicación es quedarse en un lugar seguro y alejarse de ventanas, vidrios, letreros y objetos que puedan caer. Las zonas con aglomeración de personas presentan riesgo adicional de accidentes. Evitar correr o empujar es fundamental para no provocar caídas ni lesiones.

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Durante el movimiento sísmico, no es recomendable intentar evacuar el edificio ni acercarse a las puertas de salida. Las salidas pueden congestionarse y convertirse en puntos de peligro. Una vez finalizado el sismo, el desplazamiento debe hacerse solo por las rutas de evacuación señalizadas, siguiendo correctamente las instrucciones del personal de seguridad. No se debe regresar por equipaje u objetos personales hasta que las autoridades confirmen que el lugar es seguro.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) advierte que, ante un evento de este tipo, mantener la calma y actuar con precaución
Sutran advierte que, ante un evento de este tipo, mantener la calma y actuar con precaución - Sutran

¿Qué hacer si ocurre un sismo mientras viajas en bus?

Al viajar en bus, la principal recomendación es seguir atentamente las instrucciones del conductor. Si el vehículo está en carretera y el sismo genera afectaciones como derrumbes o daños en la vía, el conductor debe detener la unidad en un lugar seguro siempre que la situación lo permita. Los pasajeros no deben descender de manera intempestiva, en especial si el bus se encuentra cerca de puentes, postes, cables eléctricos o estructuras vulnerables.

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La coordinación con el conductor es esencial. El descenso solo debe considerarse cuando la situación haya sido evaluada y se determine que existe un entorno seguro. No actuar de forma apresurada reduce el riesgo de accidentes secundarios.

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) advierte que, ante un evento de este tipo, mantener la calma y actuar con precaución
Sutran advierte que, ante un evento de este tipo, mantener la calma y actuar con precaución - Sutran

Herramientas de alerta y canales de emergencia

Tras un movimiento telúrico, la Sutran pone a disposición el Mapa de Alertas Interactivo, que permite verificar el estado de transitabilidad de la Red Vial Nacional en tiempo real. Transportistas y pasajeros pueden consultar esta herramienta digital para conocer interrupciones parciales o totales causadas por fenómenos naturales, accidentes o trabajos de mantenimiento.

Frente a situaciones de emergencia durante el viaje, los pasajeros pueden comunicarse de inmediato con el Fiscafono Sutran, disponible a través del WhatsApp 999 382 606. Este canal de atención funciona las 24 horas del día para reportar emergencias e incidencias en rutas nacionales, facilitando la coordinación de ayuda y la toma de decisiones informadas.

Desinformación y predicción de terremotos

En redes sociales circulan con frecuencia mensajes y audios falsos sobre supuestos terremotos inminentes. El Ministerio de Defensa del Perú desmintió recientemente un audio viral que advertía sobre un sismo de magnitud 8,8 en Lima. La institución exhorta a la población a informarse únicamente por canales oficiales y evitar difundir mensajes de origen desconocido.

Es importante aclarar que los terremotos no pueden predecirse. La ciencia, hasta la fecha, no ha desarrollado un método fiable para anticipar la ocurrencia exacta de un sismo. Lo que sí existe es la alerta sísmica, un sistema que detecta ondas sísmicas iniciales y permite emitir advertencias segundos antes de que el temblor se perciba en superficie. Esta diferencia es clave: la alerta sísmica no predice, sino que avisa con muy poco margen de tiempo tras iniciado el evento.

Datos de contacto y recomendaciones finales

La Sutran recomienda a todos los viajeros estar atentos a las indicaciones del personal de seguridad en terminales terrestres y buses, mantenerse informados a través de fuentes oficiales y utilizar las herramientas digitales disponibles para la consulta del estado de las vías. La prevención y la información confiable son aliadas para reducir riesgos frente a un sismo.

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